Pusić o kandidaturi Pejčinović-Burić za tajnicu Vijeća Europe: Evo što misli

Autor: Dnevno.hr

Vijeće Europe objavilo je u petak ujutro kako se na kandidaturi za novu glavnu tajnicu Vijeća našla i potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Vesna Pusić, saborska zastupnica i bivša ministrica vanjskih poslova u Vladi premijera Zorana Milanovića, smatra da Marija Pejčinović-Burić ima velike šanse postati nova glavna tajnica Vijeća Europe s obzirom na to da za to ima potporu Vlade.

“Mene su iz Vijeća Europe otprilike prije godinu dana zvali i pitali me bih li se ja kandidirala za tu funkciju, ali sam im odgovorila da ne bih dok je ova Vlada na čelu države jer ja ne mogu dobiti njihovu potporu za to. Dva puta su mi do sada minirali kandidaturu i ne želim se još jednom u tako nešto upuštati”, rekla je Pusić za Večernji list.

Neobično je, po njoj, što se Pejčinović-Burić kandidira za takvu funkciju dok obavlja svoj ministarski mandat.

“Nije primjereno jer bi ministarska funkcija trebala biti na prvom mjestu, ali bilo bi dobro da netko iz Hrvatske bude na takvoj poziciji”, drži Vesna Pusić, koja se, podsjetimo, uz podršku Milanovićeve Vlade prijavila na natječaj za mjesto glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, ali je nakon prvog kruga izjašnjavanja članica Vijeća sigurnosti shvatila da joj šanse za izbor na tu funkciju nisu realne pa je povukla kandidaturu. Kasnije je dobila ponudu da preuzme UN-ovu Ekonomsku komisiju za Europu, no pod uvjetom da ima podršku Vlade, koja je tada već bila Plenkovićeva, no u tome nije uspjela.

Za mjesto tajnika Vijeća Europe su se još kandidirali potpredsjednik belgijske vlade, ministar vanjskih i europskih poslova i ministar obrane Didier Reynders, bivši litavski premijer i zastupnik u parlamentu Andrius Kubilius te bivša grčka ministrica vanjskih poslova i parlamentarna zastupnica Dora Bakojanis.

Izbor novog glavnog tajnika Vijeća Europe trebao bi se održati u lipnju, a mandat novog glavnog tajnika ili tajnice počinje 1. listopada.