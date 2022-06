PUSIĆ I KOVAČ O ‘NESTAŠNOM’ MILANOVIĆU: ‘Bilo bi ljepše da su s njim ministar vanjskih poslova i obrane’; ‘Nitko ne zna hoće li izazvati incident’

Autor: Dnevno.hr

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je samit NATO saveza u Madridu i razvoj situacije u Ukrajini.

Kako je rekao, turski predsjednik Erdogan dobio je što je htio, a to je da će Švedska izmijeniti svoje zakone i Ustav, a kurdski aktivisti bit će izručeni Turskoj.

Komentirao je i ulogu hrvatske u NATO savezu rekavši da ćemo najvjerojatnije prihvatiti da Finska i Švedska dobiju pozivnice za pristupanje NATO savezu.





“Ovo je možda jedan indirektan apel koji je važan dvaju centrima moći u Hrvatskoj. Moramo djelovati usklađeno. Ako postoje neke problematične stvari oko kojih se ne slažemo, o tome treba raspraviti iza zatvorenih vrata te javnosti prezentirati jedinstven stav”, navodi Kovač za N1.

Kovač je prisustvovao NATO samitu u Varšavi za vrijeme njegova mandata kao ministra vanjskih poslova. Kaže da ministri tamo nisu u fokusu. “Bilo bi ljepše da su s Milanovićem bili i ministar vanjskih poslova i obrane, da su uz predsjednika. Ali, što je tu je, bitno je da je predsjednik tamo i da su prezentirani usuglašeni stavovi”, kazao je Kovač.

Tvrdi da sankcije nametnute Rusiji neće ostvariti mir u Ukrajini. “One će imati posljedice po stanovništvo zemalja EU, kao i uvijek. One nisu dovoljno dobro osmišljene, ali dobro je da se Ukrajini pomaže vojno i obavještajno”, rekao je Kovač.

Pusić: Hoće li Milanović izazvati neki incident u Madridu? To nitko ne zna

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić također je komentirala događanja na NATO samitu. Prvo se osvrnula na bilješke koje je ministar vanjskih i europskih poslova pripremio za predsjednika Zorana Milanovića. Pusić kaže da je standardna procedura da stručna službe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova priprema te bilješke.

“Predsjednik koristi te bilješke ako ih smatra potrebnim. Svakako nije normalno i malo mi je bilo neugodno kad sam pročitala da premijer kaže da oni ne znaju što će predsjednik reći u Madridu na summitu NATO-a. To zaista ostavlja jako loš dojam ako netko prati Hrvatsku i hrvatsku vanjsku politiku”, kaže Pusić.

Predsjednik Milanović je, smatra, imao jedan ispad vezano uz ulazak Finske i Švedske.









“Prateći iz medija čini mi se da znam što će reći u Madridu. On je već nekoliko puta ponovio da se on neće u Madridu suprotstaviti ulasku Finske i Švedske. Hoće li izazvati neki incident to nitko ne zna, ali po onome što se moglo zaključiti u zadnjih desetak dana jest da se neće suprotstaviti ulasku Finske i Švedske u NATO”, kazala je.

“I finska i švedska premijerka, kao i glavni tajnik NATO-a razgovarali su s predsjednikom Milanovićem, oni znaju što će predsjednik reći i ne vidim da su uzrujani”, dodaje za N1.