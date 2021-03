PUPOVAC KONTRA PLENKOVIĆA: ’Voda u kojoj naši krokodili pokušavaju imati prednost… Zamućena je još od početka 90-ih godina’

Autor: Matea Vidić

Tijekom dana održana je komemoracija za iznenadno preminulog gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića, a on je čovjek o kojem će se još dugo pričati, rekao je predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac za N1.

Jedna od negativnijih ostavština bivšeg gradonačelnika svakako je pojam “politički žetončići”, navodi.

“Očekivao sam da će on imati drugačiji odnos o tome kako vladajuća većina treba funkcionirati i na koji način on treba sa svojom strankom participirati u tome. On se odlučio za drugi put, a taj drugi put nije doprinio porastu njegove reputacije nego da ona bude manja i tome da njegov udio u hrvatskoj politici ne bude koliki je bio. To je šteta, to nije bilo nešto što je trebalo biti u koaliciji, niti je trebalo gradonačelniku Bandiću”, govori.

Osvrnuo se potom i na ulogu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa čija uloga, kako ističe, ne smije oslabiti.

“Trebamo jačati naše institucije, uključujući i saborska tijela. Treba ih čuvati od bilo koje vrste političkih ambicija i utjecaja, bilo od strane onih koji su na vlasti, bilo od strane opozicije”, ističe pa dodaje da se slaže sa stavom da Povjerenstvo treba odlučivati po članku 5. o načelima djelovanja javnih dužnosnika koji je nedavno izuzet iz njihova djelokruga.









Što se tiče cijepljenja preko reda, Pupovac smatra kako je to ozbiljan problem s moralno-javnog stajališta, no daleko je ozbiljniji problem činjenica da smo mala nacija koja je namagaračena i nasamarena od velikih svjetskih proizvođača cjepiva.

“Voda u kojoj naši krokodili pokušavaju imati prednost ispred većine drugih koji plivaju u toj vodi nije zagađena, zamućena samo zato što smo mi nemoralni ljudi. Ona je zagađena i zamućena još od početka 90-ih godina zbog toga što oni koji su odlučivali o našim sudbinama, kao što odlučuju danas, čine stvari koje nas dovode u situaciju da jedni druge žderemo. Naš osnovni izvor problema je što nemamo cjepiva i ne znamo kad ćemo ga imati i što nismo donijeli adekvatne odluke kako ćemo riješiti problem spore dostave cijepljenja”, jasno će Pupovac.

Upitan o slučaju zabrane ulaska članovima HDZ-a u jedan riječki kafić, tvrdi kako u istom slučaju nije bila riječ o rasizmu ili nečemu što bi moglo upućivati na ideološki aspekt kao što je fašizam, kako ga je nazvao Plenković.









“Imam popriličan radni staž i iskustvo kada je posrijedi specijalni tretman u javnosti i kod ljudi koji slijede nametnute stereotipe o Srbima i predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Iz te perspektive bi mogao izdvojiti štošta, ali neću. Naš Ustav i zakon ne dopušta diskriminaciju bilo koga po bilo kojoj osnovi, rasnoj, etničkoj, jezičnoj, spolnoj, dobnoj ili političkoj”, tvrdi pa dodaje kako “takav iskaz može otvoriti prostor diskriminaciji po političkoj osnovi, a s druge strane je teško reći da je tu riječ o rasizmu ili nečemu”, zaključio je.