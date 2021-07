PUPOVAC UOČI ‘OLUJE’ PODJSETIO NA ZABORAVLJENA UBOJSTVA: ‘Bio je to jedan od najvećih zločina uništavanja manjinskog naroda izvan sistema logora’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao nadolazeću obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, koja se obilježava idućeg tjedna.

Podsjetimo, prošle je godine na obljetnici bio potpredsjednik Vlade Boris Milošević, no ove godine neće biti tamo.

Pupovac je objasnio kako je u pitanju bila gesta, a da će se ove godine u SDSS-u posvetiti drugim komemoracijama.

Zločini protiv manjinskog naroda

“Zločin u Glini bio je jedan od najvećih zločina uništavanja manjinskog naroda izvan sistema logora. On je posebno važan ne samo zbog golemog broja ljudi koji su tamo ubijani u dva navrata. Bio je tu i majski pogrom, kada su svi muškarci srpske nacionalnosti od 16 godine najviše bili likvidirani na području sela Prekopa. Taj se zločin izdvaja, prvi, jer nije prethodila nikakva okolna vojna akcija, a drugi jer je smješten u kampanju koja se prostirala cijelom NDH. Izdvaja se po činjenici da je počinjen u crkvi, a drugi jer se ljude pozivalo na pokrst – primanje katoličanstva, na što su se ljudi prijavili. Potom su u Vrginmostu žene i djeca odvojeni od muškaraca, a muškarci, njih skoro 700, su pobijeni”, rekao je Pupovac.

U Glini mjesto se stradanja zvalo Spomendom, a preimenovano je u Hrvatski dom.

“Ta tema je na stolu, još od prošle godine, od kako je potpredsjednik Vlade prihvatio poziv da napravimo proboj u politici sjećanja i izmirenja između Hrvata i Srba. Zato je ove godine na 80. godinu bio i potpredsjednik Vlade i državni tajnik Špiro Janović, no žao nam je što nije, kao drugi, položio ružu. Volio bih da se Spomendomu vrati ime, a da Hrvatski dom, ako je potrebno, podignemo negdje drugdje. To je sporo, a kompliciraju različite političke strane”, rekao je Pupovac.

Dan pobjede bez Miloševića

Potvrdio je kako Milošević ove godine neće ići na obljetnicu Oluje.

“Takva odluka donesena je na razini Vlade i SDSS-a. Mi ćemo se posvetiti drugim komemorativnim praksama, jer, kao što vidimo, kada nema te vrste izmirenja, to se prelijeva i dolazi do začaranog paklenog kruga, te sve što napravite jučer, danas ponovno može biti razoreno”, rekao je Pupovac.









Komentirao je i slučaj Dražena Keleminca koji je danima je uznemiravao stanovništvo u Srbu.

“Najprije u policiji nekada ne znaju koje su osnove za udaljavanje nekoga. Policija je to mogla ovdje učiniti zbog vrijeđanja po nacionalnoj osnovi, ZDS-a, kao i zbog toga što nitko nema pravo kampirati na javnoj površini protuzakonito. To je policija mogla riješiti odmah. No kada oni nešto naprave, kada podnesu kaznenu prijavu, sudac kaže da to nije hitno i da će se to riješiti u redovnom postupku”, objasnio je.

“Ljudi ni ne znaju za te zločine”

“Postoje ljudi i grupacije, stranke, pa i važne nacionalne institucije, kod kojih ne postoji razumijevanje da je ZDS najsramniji pozdrav u hrvatskoj povijesti. On ne bi smio imati pravo javnosti nigdje i nikada”, dodao je.

Keleminec je sam po sebi beznačajan, ali on je vrh sante leda u kojoj je zbog različitih razloga, ratnih okolnosti, nesretne legalizacije HOS-ovih udruga, gdje je ZDS registriran kao dio amblema, ali i zbog naraslih desničarskih stavova, neki ljudi misle da bi Hrvatska danas propala kada bi prekinula vezu s tim”, rekao je Pupovac.









“Ljudi danas ne znaju kakve je zločine počinio Ustaški režim”, smatra.