Pupovac u srpskim medijima ‘napao’ Kolindu i Penavin prosvjed u Vukovaru

Pupovac o svemu po malo.

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac u intervjuu za srpsku Politiku progovorio je o bacanju hrane na njega u središtu Zagreba.

Nakon toga čina, kako je priznao, nazvao ga je premijer Andrej Plenković koji je nemili događaj i javno osudio,

“Očigledno je da su premijer i njegovi nadležni ministri prepoznali stvar koja nije bezazlena”, rekao je Pupovac te dodao kako to nije učinila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

“Dosad sam se obraćao samo predsjednici Republike, pismom prije nekoliko godina i u jednoj sličnoj atmosferi. Ali, nažalost, to pismo nije ostalo interno, kao što sam mislio, nego sam dobio javni odgovor u kome sam i ja proglašen odgovornim za to što mi se događa”, objasnio je SDSS-ovac te se potom dotakao na položaj Srba u Hrvatskoj.

“Teško se može od Srbije tražiti rješavanje problema Hrvata u Vojvodini, a da se pritom ne čine napori da se unaprijedi položaj Srba u Hrvatskoj. Mora se mnogo uložiti u unaprjeđenje odnosa između Hrvatske i Srbije. Pritom se ne mogu zapostaviti svi problemi s kojima se susreću Srbi u Hrvatskoj”, konstatirao je, a dotakao se i skorašnjeg vukovarskog prosvjeda.

“Iza toga stoje oni koji žele da se vrate na to da mogu reketariti pojedince svojim istragama za ratne zločine, da mogu istrage za ratne zločine pretvoriti u sredstvo za političke obračune. Iza toga stoje politički i nepolitički krugovi koji ne žele da Srbi participiraju u vlasti, da nemaju mira u sredinama u kojima žive. Nije njima do istinskog suočavanja sa zločinima. Njima je najviše do toga da dobiju političku moć”, poručio je.