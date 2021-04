PUPOVAC U SABORU ‘UDARIO’ PO ŠKORI: Sve što su državni tajnici potpisali sada će biti zbrajano kao šteta Hrvatskoj? To je slučaj i prema Spomenki Đurić. Zato što je Srpkinja?

Autor: Mia Peretić

Danas je u Saboru već postalo žestoko.

Milorad Pupovac iz Kluba zastupnika SDSS-a je istaknuo kako su ‘mudri i hrabri u Saboru su rijetko kada posezali za bilo kojom vrstom govora kojom se širi mržnja’.

“Državni tajnici u svakoj vladi i u svakom ministarstvu su isto što i ministri, ako im ministri i vlada prenesu ovlaštenje. Oni zastupaju programe i brane amandmane ili odlaze u Europsku komisiju. To je činila i državna tajnica Spomenka Đurić. Ona je imenovana na novu poziciju, a zastupnik Miroslav Škoro je upitao zašto. On je imao prigovor da su neki sudovi donijeli odluku da potpisnik nije bio ovlašten. Neki to nisu radili. Sva rješenja koja su državni tajnici potpisali sada će biti zbrajani kao šteta Hrvatskoj? To je slučaj i prema Spomenki Đurić. Zašto? Zato što je Srpkinja? Ona je samo radila ono što je trebala raditi kao državna tajnica”, istaknuo je Pupovac.

Podsjetimo, Škoro je otvorio pitanje zašto je SDSS-ova Spomenka Đurić imenovana na novu dužnost u poljoprivrednoj Agenciji nakon što je smijenjena kada se otkrilo da je kao državna tajnica potpisivala preko 1700 nezakonitih rješenja, a i na to je Škoro upozorio resornu ministricu naglašavajući da su zbog toga podignute tužbe koje je ministarstvo izgubilo na sudu.