PUPOVAC ŠOKIRAO! Prozvao medije u Srbiji zbog napada na Miloševića! Progovorio o uvjetima koalicije s HDZ-om i o Hasanbegoviću

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je danas na Večernjem TV-u, te je govorio o odlasku u Knin, o Gruborima, uvjetima koalicije HDZ-SDSS, ali se dotaknuo i medija u Srbiji koji prozivaju Borisa Miloševića.

Gdje će biti na obljetnicu Oluje

Odmah na početku otkrio je kako će u srijedu, na obljetnicu Oluje, biti u Zagrebu sa svojom obitelji.

”U Gruborima sam bio prije nekoliko dana da vidim kako to danas izgleda i što trebamo učiniti do 25. kako bi se komemoracija koja je planirana obavila u uvjetima koji će biti primjereni onome što se želi ondje napraviti”, rekao je Pupovac.

Dodao je i kako nije prvi put da predstavnik Srba ide na obljetnicu Oluje, napomenuvši kako je prvi put na Oluju išao Čedo Pavlović 1995. godine, ali je to usporedio i s Miloševićevim odlaskom u Knin ove godine.

”Ovo je prvi put da ide predstavnik čija je prisutnost dogovarana, čija prisunost nije bila planirana, ali je dogovarana s jasnim ciljevima da se napravi veliki iskorak od rasterećenja našeg društva od ratne prošlosti, ratnog nasljeđa”, kaže Pupovac.

”Cijeli proces traje već nekoliko dana, promjene se vide. Vide se i u pozitivnom aspektu, ali i u negativnim reakcijama koje su neizbježne. Veseli nas da je istup u Saboru naše kolegice Anje Šimprage izazvao simpatije većine ljudi u Hrvatskoj i u Srbiji. Objava na Facebooku našeg kolege i potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića pokazala je dodatnu perspektivu tereta s kojim on ide, privatno obiteljski, ali i kao predstavnik srpske zajednice. Tu se vide promjene. Reagiraju i ljudi koji su na različite načine stradali, koji su zatečeni time, koji se boje da će njihovo stradanje biti zloupotrijebljeno, da će njihove patnje i gubici biti upotrijebljeni na pogrešan način. Vidjet ćemo kako će biti sutra, kako će biti prekosutra, planira se svaki korak, nakon 5. će uslijediti novi koraci, nakon 25. će uslijediti novi koraci. Ovo su geste koje otvaraju novu stranicu političkog života u Hrvatskoj, novu stranicu u međuetničkim odnosima Hrvata i Srba”, dodao je Pupovac.

Mediji u Srbiji prozivaju Borisa Miloševića

”Žao mi je zbog onoga što Boris Milošević doživljava. Ja sam to prošao više puta. Dio reakcija izbjegličke populacije je razumljiv, nije upoznat s onime što se ovime želi postići, koje je njihovo mjesto u cijeloj stvari, boje se da će još jednom biti povrijeđeni i poniženi. Ništa se od toga neće dogoditi, ti strahovi ne trebaju postojati. To je za ublažavanje njihovih patnji i događaja kroz koje su prošli ”, kazao je Pupovac.

”Ono za što nemam razumijevanja jesu pokušaji da se politički zarađuje na tome. Nemam razumijevanja da se na stradanju ljudi nastavlja politički zarađivati i graditi utjecaj i moć. Cilj ovoga je upravo da se to više ne događa, nego da se stavi krst ili križ na one koji proizvode mržnju”, rekao je.

Tko bi trebao ići u Knin, Boris ili Milorad?

”Milošević je potpredsjednik Vlade i njemu se po dužnosti postavlja pitanje da ode, i to je razlog zbog kojeg je on podnio tu vrstu tereta u ime svih nas i za sve nas. Moji doprinosi ovome što radimo neće sasvim sigurno nedostajati. A svima onima koji misle na to što bih ja trebao reći ili gdje bi trebao biti kažem da je mnogo važnije da svatko od nas napravi ono što misli da je najbolje što se može napraviti”, rekao je Pupovac.

Uvjeti koalicije HDZ-SDSS

”Mi se znamo dobro i dugo. Bez obzira na to što se stvorila slika da su to neki ucjenjivački odnosi, toga nema. Mi nismo ni u toj poziciji kao manjina. Mi razgovaramo i pregovaramo, to je normalan postupak”, rekao je i dodao kako su se posvetili cijelom programu Vlade, od prava do financija i vanjske politike.

Suradnja sa Zlatkom Hasanbegovićem u Odboru za ljudska prava

”Gospodin Hasanbegović imat će priliku vidjeti čime se bavi Odbor za ljudska prava, vidjeti koje su to važne teme i problemi u sferi ljudskih prava, vidjeti kako koje politike zagovaraju ljudska prava i da ima različitih zastupnika i da ih treba biti različitih i da se sve ne može svesti na jednu poziciju i jednu pamet. Učinit ću sve da suradnja dominira umjesto konfrontacije”, rekao je Pupovac.