PUPOVAC POZVAO DORH: ‘Neka me izvedu pred sud, vrlo ću se rado odazvati i braniti se na pravi način!’

Autor: Dnevno

Gost emisije Newsroom na N1 televiziji bio je predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac. Ovom prigodom uputio je poziv DORH-u za podizanje optužnicu zbog oko vlastitih izjava u medijima o stanju u Hrvatskoj, jer bi tada mogao na sudu reći sve što ima. Komentirao je i slučaj povlačenja HDZ-ove zastupnice, Ivone Milinović s mjesta predsjednice Odbora za manjine.

“Ja bih najradije da oni podignu optužnicu protiv mene pa da onda mogu reći sve što imam reći i branim se na pravi način. Neka odgovore onima, koji kažu uzmite putovnicu Pupovcu, neka uzmu, neka me izvedu pred sud, vrlo ću se rado odazvati. Neću biti poput onih, koji su kada je trebalo sjediti i odgovarati za počinjen zločin prema civilima u Gruborima, Uzdolju ili Varivodama onda pozivali na tisuće drugih da ih brane. Ja ću biti sam sa svojom savješću i svojom riječju pred tim sudom.”, komentirao je predsjednik SDSS-a, Milorad Pupovac zahtjev HVIDR-e da se DORH očituje oko njegovih izjava u medijima.

Pupovac se prisjetio svojih prvih iskustava sa sličnim optužnicama, koji su se dogodili 1991. i 1992. “Kada sma upozorio na ratne zločine i nedopuštene radnje, kasnije su neki bili optuživani za te ratne zločine, ne mojom zaslugom, nego zbog činjenice da je utvrđeno da su ratni zločini počinjeni.”, izjavio je Pupovac.

O slučaju podizanja optužnica dodao je kako će ukoliko bude potrebno, sam izići pred sud i braniti svoje ime. “Ja nikakav problem s tim nemam da se pojavim pred sudom i ako mogu iskoristiti ovu priliku pozvat ću Državno odvjetništvo i kazat ću im podignite optužnicu, rado ću izaći pred sud i braniti svoje ime, riječi, politiku, neću reći svoju čast jer bi to bilo bacanje biserja pred one pred koje se to ne treba bacati.”

Pupovac je komentirao odlazak riječke HDZ-ovke, Ivone Milinović iz Odbora rekavši da nije na njemu da daje svoje mišljenje, ali da ima onih koji su mjerodavniji, pa ne vide ništa sporno u problematičnim radnjama svojih kolega. “Što će uraditi ili što bi trebao uraditi HDZ – nije na meni da govorim kao koalicijski partner i predsjednik SDSS-a. Dočekali bi me i rekli, evo Pupovac kreira odnose unutar HDZ-a. Ne bih htio izricati stav, samo bih htio reći da to nije stvar jedne stranke. Što se tiče onih, koji šalju poruke sasvim je jasno da gospođa Milinović nije najutjecajnija članica te stranke, ima ih puno utjecajniih. A oni ne vide ništa problematično u diskriminatornim i nasilnim radnjama svojih kolega, to nije dobro.”