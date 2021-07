PUPOVAC OTVORENO! ‘BRAT MI JE BIO MOBILIZIRAN U KRAJIŠKOJ VOJSCI: Nije učinio ništa što bi mene ili njega ili našu obitelj osramotilo!’

Autor: Daniel Radman

Milorad Pupovac dao je veliki intervju Večernjem listu u kojem se osvrnuo na svoju mladost u Ceranju Donjem, odlazak na fakultet u Zagreb i kasniju političku karijeru.

Premda poznat po opreznim izjavama, Pupovac je ovaj put prilično direktno odgovorio i na najosjetljivija pitanja, poput onoga je li mu brat bio u vojsci tzv. RSK te kako je doživio pad Vukovara i akcije Bljesak i Oluja.

“Kao i mnogi ljudi njegove dobi, bio je mobiliziran i imao je svoje iskustvo – iskustvo brata koji je živio u Zagrebu. I nije bio na dobru glasu zato što je zagovarao drukčiju politiku nego tadašnji krajiški vođe, na čijem su prostoru živjeli moji roditelj i moj brat s obitelji”, rekao je Pupovac.

Potom je dodao kako je njegova obitelj tijekom rata i života u tzv. Krajini imala loša iskustva baš zbog srpskih ekstremista.

“Doživjeli su loša iskustva zbog ekstremista kakvih je bilo mnogo. Moj je brat imao i loša iskustva i zato što je kao čovjek nastojao pomoći svojim susjedima koji su bili manjina tamo gdje su živjeli. Bez obzira na to što je znao da to može izazvati neugodnosti, dok se god to moglo, podnosio je te neugodnosti da bi sačuvao svoj obraz i dobrosusjedske odnose. Naravno, nije učinio ništa što bi mene ili njega ili našu obitelj osramotilo, osim što je bio mobiliziran jer se prije nije odlučio za bijeg, a takvih je vojnika bilo mnogo, kao što već jest u ratovima. On nije bježao dok nije morao. Ja nisam posezao za tim da mu pomažem, tako da ga izdvajam od sudbine ostalih. U svakom slučaju, svi koji ističu činjenicu da je bio mobiliziran, da je bio u uniformi tadašnje krajiške vojske, ti ljudi ili ne znaju kakav je on čovjek, ili ne znaju kakvog je on čovjeka sin, ili im je to svejedno. Pa ga tu i tamo uzimaju kao oznaku, bilo zato da bi meni stavili etiketu, bilo zato da bi dokazali svoje herojstvo u vremenima kada se herojstvo dokazuje na drugi način od toga, ali to vrijeme u našoj zemlji nikako ga prođe. Nikako da dođu heroji mira. neprestano se vrtimo u vremenu kukavica rata.”