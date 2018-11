Pupovac oštro: O srpskom žrtvama, Culejevoj slici i odlasku u Vukovar

Prvijek SDSS-a Milorad Pupovac oglasio se u intervjuu za Tportal gdje je pretresao društveno, političke aktualnosti. Odgovorio je i radi čega se na posjet Vukovaru ove godine odlučio dan prije Kolone sjećanja. “Ranije iskustvo za mene je bilo poučno, i htio sam izbjeći dijelove iskustva koje sam tada stekao”, rekao je saborski zastupnik srpske nacionalne manjine referirajući se očigledno na svoje sudjelovanje u Koloni sjećanja u Milanovićevoj eri, kada je vukovarskim ulicama potekla dvostruka Kolona.

“Htio sam pokazati ono što se u tim prilikama nije moglo, a to je položiti vijenac, pokloniti se žrtvama i poslati poruku pijeteta, poštivanje žrtava Vukovaraca, bilo Hrvata, bilo Srba. To je bio moj motiv i to je bio moj razlog zbog kojeg sam otišao dan prije”, objasnio je Pupovac. Priznao je kako nije zadovoljan položajem Vukovara u Hrvatskoj jer kako je kazao pretvaranje toga grada u memorijalni kompleks od Vukovara može učiniti neživi grad kojem će se oduzeti budućnost.

“U tom smislu nisam zadovoljan ni položajem Srba u tome gradu, posebno zato što nema potrebnog dijaloga, potrebnog partnerstva u rješavanju bilo pitanja koja se tiču samo Srba, bilo pitanja koja su zajednička, u školstvu, nevladinim organizacijama, infrastrukturi, a mijenjaju mjesto Vukovara u hrvatskoj topografiji”, stava je SDSS-ovac. Ujedno Pupovac se dotakao teme nestalih koja se često potencira u odnosima između Hrvatske i Srbije, a ono što je on primijetio jest da se neprestano progovara isključivo o nestalim Hrvatima te se stoga pitanju nestalih Srba ne posvećuje dovoljna pažnja, što smatra nepoštenim. Također, po njegovom se mišljenju ne govori dovoljno o srpskim žrtvama, osobito onima u Oluji i Bljesku.

Dakako neizostavna tema je bila i relativizacija ustaštva u hrvatskom društvu. “Pozdrav ‘za dom spremni’ je takav pozdrav da ga nikakve okolnosti ne mogu opravdati”, oštro je poručio dodajući da je zato potrebna ozbiljna politička akcija u našoj zemlji pri čemu se dotakao i nedavne izložbe u Saboru o kojoj se polemiziralo u javnosti stoga što se na jednoj slici pojavljuje spomenuti pozdrav.