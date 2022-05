PUPOVAC OPOMINJE HRVATSKU: ‘Ne može se suditi samo za zločine počinjene prema Hrvatima, nego i prema Srbima. Hrvatska se postavlja kao vrsta tutora i ucjenjivača!’

Autor: Dnevno.hr

Srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četiri visoka časnika Hrvatske vojske zbog navodnih ratnih zločina. Optužuju ih da su u operaciji Oluja 7. i 8. kolovoza 1995. naredili avionsko raketiranje kolone izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Grada.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a rekao je kako je Hrvatska u vrijeme mandata Račana i Mesića dobila dopis za razgovor s načelnikom Glavnog stožera Hrvatske vojske, generalom Stipetića, da se razjasne okolnosti zločina koji je počinjen.

“Znam da je Stipetić izrazio spremnost, je li došlo do razgovora ne znam, RH i međunarodno zajednica, svi su znali za taj slučaj, sve do sada, osim zahtjeva BiH prema RH nije bilo postupanja, to je težak ratni zločin prema civilnom stanovništvu i od te dogovornosti se ne može bježati”, rekao je.





Kaže, za konkretan događaj ima saznanja od kraja devedesetih.

“To znam kada su došli prvi stradalnici iz te kolone, tamo je stradalo devet civila, od toga četvero djece, dio roditelja djece koji su bilu u tom kamionu, ranjeno oko 50 civila, postoje svjedoci i fotografije. Kada smo formirali udruženje stradalih Srba, ti ljudi su nam svjedočili, a i Haaškom sudu, kao i Republici Srbiji, dali iskaze srbijanskom tužiteljstvu. Problem je što stvar u suradnji oko ratnih zločina stoji od 2012. godine, kada su Gotovina i Markač pušteni na slobodu, Milanović je rekao da su generali slobodni, no oni odgovorni moraju biti kažnjeni. Ništa se nije dogodilo. RH ovim reakcijama proteklih dana, na ovo što je učinilo Tužiteljstvo u Srbiji, pokretanje tužbenog postupka, zadnja je koja bi se trebala oglušivati”, kaže Pupovac na gostovanju na N1.

Dodaje, u SDSS-u su principijelni.

“Ratni zločini ne zastarijevaju i trebaju se sankcionirati. Ne može biti da se sudi samo za zločine počinjene prema Hrvatima, nego i prema Srbima. Sabor je 2011. donio izjavu da neće blokirati Srbiju kako je nas blokirala Slovenija. Ovu stvar moramo uzeti ozbiljno, odbijamo suradnju s BiH, sada, kada možemo zaustaviti da se stvar pogorša…”.

Što se može Hrvatskoj dogoditi, hoće li SDSS povući neke poteze, nema većine u Saboru bez njih?

“To pitanje je važno sa stajališta međunarodnih zakona, humanitarnog prava, nekoga tko ima obveze iz pristupnog ugovora EU, koje ne ispunjava, ne surađuje u regiji, teško da može imati uvjerljivu argumentaciju da nekome kaže ‘pazi se”.









Smatra, Hrvatska se može kompromitirati na ovom pitanju jer odbija suradnju na stvari u kojoj joj je dano da postane članica EU.

“Čini mi se da Hrvatska nije u poziciji da se junači oko ove stvari, Srbija je preuzela suđenje za ratne zločine svojim državljanima, sudi im, takav dogovor je i Hrvatska imala sa Srbijom”.

Je li ovo pitanje na kojem će SDSS kao koalicijski partner inzistirati kada dođu optužnice u RH?









“Nadam se da neće doći i da će doći do dogovora. Žao mi je što napori koje smo ulagali, da dođe do susreta, a nema ga od 2018., da Hrvatska doprinese europeizaciji prostora jugoistoka Europe, Hrvatska se postavlja kao neka vrsta tutora i ucjenjivača, to treba promijeniti”.

Napominje, nije jedna strana kriva, krive su obje jer nemaju hrabrosti da naprave što je potrebno, a ista je stvar sa ratnim zločinima.

Koja je pozicija Srba u Hrvatskoj prema Oluji, je li rezon SDSS-a u Vladi, doveden u pitanje?

“Dobar dio bi se s ovim moglo dovesti u pitanje. Politike sjećanja ne smiju proizvoditi daljnje sukobe, a ne dodatno traumatizirati. To vrijedi za proslave Oluje u Hrvatskoj i kako se doživljava u Srbiji”, rekao je Pupovac.

Međudobno junačenje, koje treba završtiti za stolom, to će biti junaštvo.

“Sjednite za stol, dajte roditeljima za priliku da znaju gdje je grob, ne prodajte nam floskule političke prirode”, rekao je. Hoće li Anja Šimpraga biti u Kninu ove godine?

“Ne znam što možemo očekivati. Mene brine što se događa u gradovima na maturanstskim skupovima, to je posao potpredsjednice Vlade, a ne da se u Kninu provjerava njezina lojalnost”.