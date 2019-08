Pupovac o Thompsonu: ‘proslavio se ustaškim pjesmama, ali ipak ne pjeva u Kninu za Oluju’

Autor: Dnevno

Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke je ocijenio da su odnosi Srbije i Hrvatske posljednjih godina sve lošiji, naročito zbog suprotnih stavova o “Oluji” i stradanju Srba u Hrvatskoj. Sugerirao je kako treba osmisliti politiku sjećanja za sve žrtve koje će omogućiti ljudima da žive normalno.

Ocijenivši da su odnosi između Hrvatske i Srbije loši od 2011. godine, Pupovac je ukazao na činjenicu da u odnosu na tumačenje akcije “Oluja” nema značajnih promjena, a ozbiljan problem je izostanak presuda za ratne zločine i progone, uništavanje naselja, kao i presuda za sprječavanje povratka.

“To je ono što za Srbe u Hrvatskoj predstavlja ozbiljan problem. Ozbiljan problem je i činjenica da nema posebnih napora da se otvorena pitanja rješavaju”, ocijenio je Pupovac. Komentirajući atmosferu u Hrvatskoj uoči obilježavanja godišnjice “Oluje”, Pupovac je naveo kako se ove godine ne primjećuju pojačani oblici aktivnosti ni podizanje napetosti i zagrijavanja atmosfere.

“Što se tiče (Marka Perkovića) Thompsona, nažalost, uobičajeno je da taj pjevač, koji se proslavio veličanjem ustaškog režima, nastupa u različitim dijelovima Hrvatske. Izgleda da će to sada biti Split. To znači da postoji neka distanca između Thompsona i službene proslave u Kninu“, ocijenio je Pupovac.

Za posjetu Kolinde Grabar Kitarović Izraelu i njen pokušaj da spor sa židovskom zajednicom u Zagrebu u vezi sa spomenikom židovskim žrtvama riješi u Jeruzalemu, Pupovac kaže da što se tiče spomenika u Zagrebu on je pogrešno koncipiran. “Kako spomenik koji treba obilježiti stradanje šest milijuna Židova u Europi. Sve zajednice naroda žrtava su protiv takvog koncepta. Traže i očekuju da se digne spomenik žrtvama ustaškog režima, a ne nekog drugog režima. Jer taj režim je odgovoran za osmišljavanje, ozakonjavanje i provedbu genocida i holokoausta”, naglasio je Pupovac.

On je istovremeno ukazao na to da se suspendiraju zakoni kojima se omogućava da Srbi imaju prava u sferi kulturne autonomije, poput pitanja obrazovanja i jezika i pisma. “Ne mislim samo na pitanje ćirilice u Vukovaru, već i na škole na području istočne Slavonije koje još od 1997. godine nemaju riješen status. Postoji vrsta pristupa koji bi se mogao nazvati izvanrednim stanjem”, naveo je Pupovac.

“U Glini je moguće da se skine spomen-ploča sa spomen-doma i stavi natpis ‘Hrvatski dom 1995‘. I to što to vrijeđa žrtve i poklonike žrtava Srbe u Hrvatskoj. O tome niko ne vodi računa”, rekao je Pupovac. On je naveo kako postoje ljudi koji kažu da u Vukovaru ne možete primijenjivati ćirilicu jer postoje ljudi koji su stradali.

“Nije ćirilica ta koja je uzrokovala njihovo stradanje. Potrebno je osmisliti politiku sjećanja i za Glinu i za Vukovar koja neće sprečavati normalan odnos među ljudima, dopustiti samovolju i suspenziju zakona i koja će omogućiti ljudima da žive normalno”, istaknuo je Pupovac.

On je za zločin u Glini rekao da je “jedna od najtužnijih priča”, ne samo u Hrvatskoj već i šire, jer se taj zločin – negira. “Jedan od najgnusnijih i najokrutnijih zločina koji su počinjeni tijekom Drugog svjetskog rata na području bivše Jugoslavije, kao što je slučaj zločina u glinskoj crkvi. Danas se negira. Jedino su Srbi i njihovi prijatelji iz nevladinih organizacija ti u Hrvatskoj koji komemoriraju taj strašan zločin. To je nešto što predstavlja ozbiljnu mrlju na licu i Hrvatske i svijeta”, rekao je Pupovac.