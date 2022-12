‘ČAŠA STRPLJENJA SE PRELILA, VRIJEME JE ZA REZ!’ Pupovac preko jedne stvari ne može prijeći Plenkoviću: ‘Neke smjene će biti neizbježne’

Autor: Dnevno.hr

Tri je godine prošlo od razornog potresa koji je pogodio Banovinu.

Obnova i izgradnja idu sporo i mnogi stanovnici još su bez krova nad glavom, a privremeno već 3 godine žive u kontejnerima.

Petrinja i Glina i dalje su gradovi duhova, a građani se nadaju da će se barem nešto pokrenuti u novoj godini. Upitan odnosi li se to na njega, ministar Ivan Paladina rekao je da ne misli da se odnosi na njega, ali ako je tako, ja ne moram biti ministar. Obnovu je u ponedjeljak za N1 komentirao i SDSS-ov Milorad Pupovac.





Nije impresioniran

“Često razgovaramo o tome na koalicijskim sastancima i naprosto je nevjerojatno da u toliko drugih stvari možemo tako puno, kao što su ulazak u Schengen i eurozonu i čitav niz drugih projekata koji se realiziraju, a da u ovom segmentu ne postižemo rezultate, to je nešto što se ne može ni prihvatiti ni uopće razumjeti. Sve je to odavno prelilo čašu strpljenja i Vladi, članovima koalicije, pogotovo nas iz SDSS-a i sada se mora napraviti rez koji će osigurati da se promjene počnu događati odmah i bez ikakvog čekanja. Gubi se vrijeme, gubi se novac i zapravo se uništava pretpostavka za revitalizaciju tog područja”, rekao je Pupovac komentirajući cjelokupnu obnovu.

“To je stvar koju će napraviti premijer nakon konzultacija koje će provesti. Smjene bez adekvatnih priprema i adekvatnog osmišljavanja i adekvatnog prepoznavanja toga što treba mijenjati neće donijeti rezultate, ali neke smjene će očito biti neizbježne. Koje će to doista biti, to će trebati odlučiti sam premijer. Neka kadrovska jačanja također će trebati biti neophodna. Ljudi koji će imati mnogo više imaginacije, posvećenosti i mnogo više smjelosti da ulaze u aranžmane koji će osigurati da procesi osiguravanja dokumenata, osiguravanja kvalitetnih izvođača, procesi nadzora kako se stvari odvijaju, procesi dinamičnog plana obnove i koordiniranost budu potpuno jasno postavljeni i besprijekorno kontrolirani. To je ovo što ovog trenutka nemamo. Imamo novac, imamo ljude, ali nismo unutar ovoga osigurali kompontent”, rekao je Pupovac za N1.

Dodaje da je zadnje s premijerom na sastanku koalicije razgovarao da je to za njih moralno nedopustivo i da “nitko više ne može imati strpljenja za tu vrstu moralnog opterećenja koju svatko od nas tko je dio vladajuće koalicije i vlade trpi zbog toga što ljudi koji imaju povjeren taj posao nisu u stanju osigurati da taj posao bude obavljen u vremenu u kojem svi to očekujemo svi to”.