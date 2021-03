PUPOVAC: Milanović je prekršio ustav! Pokušao je utjecati na mene i Kajtazija!

Autor: Daniel Radman

Milorad Pupovac je održao konferenciju za medije u kojem je replicirao Milanoviću. Prethodno je objavio poruke koje mu je predsjednik poslao putem mobitela.

“Neposredno prije obraćanja sam na svoj Facebook stavio objavu i priložio na sasvim neubičajen način komunikaciju predsjednika republike Zorana Milanovića samnom u proteklih nekoliko dana o postupku biranja predsjednice Vrhovnog suda. S obzirom na jezik, sadržaj i neprimjerenosti komuniciranja sa saborskim zastupnikom nisam prihvatio. Mislio sam da će ta komunikacija ostati između njega i mene, ali kad sam vidio da se ista kumunikacja prenosi u javni prostor shvatio sam da se razriješen obveze da privatna komunikacija ostane privatna.”

Potom je prešao na stvar.

“Pokušaj utjecaja na mišljenje i odlučivanje saborskih zastupnika od bilo koje grane vlasti protivne su ustavu RH, odredbama trodbi vlasti i samostalnosti mandata saborskih zastupnika. Predsjednik Milanović prekršio je i u mojem slučaju i u slučaju zastupnika Kajtazija tu ustavnu obvezu i nastojao utjecati na našem mišljenje, stavove i odluke.”

Neka dokaže svoje tvrdnje

“Pri tome, kao što možete vidjeti, služeći se prijetnjama, s pozicije centra snažnijeg nego što je naš. Niti smo zapovjednici oružanih snaga, niti nam odgovoraju tajne službe. Dakle, predsjednik Republike je nazvao Kajtazija i nastojao utjecati na njega. Poslije toga je javno rekao da je ucijenjen. A mene je sumnjičio da sam za svoje odluke to uradio iz svoje koristi.









I zbog toga bi on trebao pokrenuti USKOK. Ta vrsta presumpcije predstavlja apsolutnu destabilizaciju pravnog povretka i autonomiju djelovanja u Sabora. Ukoliko bilo tko smatra da su moje rasprave na odboru za Ustav Hrvatskog sabora bile podložne bilo čijem utjecaju ili bilo kojoj vrsti kupvoine, onda to treba dokazati. Ako ne dokaže, a prijeti institucijama kao predstavnik navjiše institucije, onda je to kršenje ustava.”

“Zoran Milanović kao čelnik Republike koristi jezik nalik Hrvatski tjednika ili list, kako se već zove. Jezik psovke, uvrede, klevete, difamacije. Jezik koji ni po čemu nije javni. Jezik koji je takav da bi djecu trebalo sklanjati od radija i televizije da ga ne slušaju. Svi oni koji nemaju dovoljno znanja i upućenosti, da ne bi bili žrtve takvog jezika, trebali bi biti sklonjeni i zaštićeni od njega.”, nabrajao je Pupovac.