Pupovac komentirao slučaj Kuščević: Vladajuća koalicija ne smije nositi njegov teret

Autor: Dnevno

Svoj komentar o situaciji s ministrom Kuščevićem dao je još jedan koalicijski partner u Vladi SDSS odnosno njihov predsjednik stranke Milorad Pupovac.

“Taj problem treba rješiti a nitko u Vladi i vladajućoj koaliciji ne smije nositi teret prošlosti ministra Kuščevića“, istaknuo je Pupovac gostujući u RTL-u Danas.

Pupovac također smatra da HNS-ov zahtjev za smjenom ministra Kuščevića nije ultimatum. “Nitko od nas ne funkcionira tako da postavlja ultimatume”, kaže Pupovac te također ističe da je ova situacija rješiva tako da ne bi trebala dovesti do raspada vladajuće koalicije. “Ne mogu govoriti u ime HNS-a, ali mogu samo reći da ovo pitanje i ovaj problem s Kuščevićem ne zavrjeđuje da se raspadne koalicija ili da bilo koji segment koalicije iz nje izađe”.

Milana Bandića i njegov koji zastupnika ne vidi kao glavne kadrovnike dok god netko od njih ne sjedi u Vladi a samo i isključivo premijer može kadrovirati Vladu i svoj tim.

Na pitanje misli li da Plenković treba prihvatiti funkciju u EU, ako mu bude ponuđena, Pupovac je rekao da je on predsjednik stranke i član koalicije na kojoj funkcionira Vlada.

“Ako ja ne bih otišao i ako nema toga mjesta na koje bih otišao bilo gdje, ne vjerujem da to može napraviti predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a. Ne vidim niti jedan dovoljan razlog, koliko god to moglo biti primamljivo i izazovno, Hrvatska treba premijera i Vladu. svatko tko hoće raditi ozbiljno, treba raditi u Hrvatskoj. Svatko od nas tko hoće raditi ozbiljnu politiku, treba se posvetiti ovoj zemlji, njezinom sređivanju i napretku i boljem pozicioniranju. Prema tome, i premijeru Plenkoviću je mjesto gdje jeste, a to je na poziciji premijera Hrvatske”, zaključio je Pupovac.