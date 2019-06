Pupovac jednom izjavom otkrio političke planove: ‘Srpska zajednica nikada nije bila ovako jaka’

Zoran Milanović polako, ali sigurno i samouvjereno priprema svoju bitku za Pantovčak, a osim što se u javnom prostoru istaknuo kao kandidat SDP-a, činjenica je da će on biti karika koja će nastojati ujediniti ljevicu, što, uostalom, potvrđuje i podatak da izborni stožer neće formirati na Iblerovu trgu, nego na “neutralnom terenu”.

Drugim riječima, Milanović će odraditi posao za šefa svoje stranke Davora Bernardića te nastojati ujediniti ljevicu, a kako sada stvari stoje, to bi mogao biti prilično kompleksan zadatak, barem kada je riječ o liberalima. Iako su mu HNS-ovci prilično izravno dali potporu, kočnicu stvara šefica Glasa i bivša HNS-ovka Anka Mrak-Taritaš. ”Ako bude kandidat HNS-a, mi u tome nećemo sudjelovati, jer bi bio kandidat stranke koja je prevarila birače, koalicijskog partnera i njega samoga”, izjavila je Mrak-Taritaš. Za razliku od nje, Krešo Beljak, prvi čovjek HSS-a, izrazito je jasno podržao Milanovićevu kandidaturu za predsjednika pa bi i to moglo izazvati nemire u Amsterdamskoj koaliciji koju, među ostalim, tvore Glas i HSS.

Problema zato nema u Pupovčevim redovima – njegov je SDSS, inače također član vladajuće koalicije, javno podržao Milanovića, tvrdeći da im je drago što je SDP postigao dogovor i odlučio istaknuti bivšeg premijera kao svojega predsjedničkog kandidata.

No, ne gledaju baš svi na tu potporu blagonaklono, a o kakvoj se lakrdiji radi, možda je ponajbolje opisao šef HSLS-a Darinko Kosor:

“HSLS neće podržati Zorana Milanovića, i to je potpuno normalno i prirodno. Ne bi bilo normalno da smo koalicijski partner HDZ-a, da smo u jednoj koaliciji, a da podržavamo kandidata druge stranke koja je u ovom trenutku oporba. Zoran Milanović i ja znamo se dugo, išli smo zajedno u osnovnu školu, ali ovo je politika i posao. U politici i poslu treba biti korektan. Pitanje je hoćemo li uopće podržati kandidata našeg koalicijskog partnera”. Kosor nije jasno precizirao hoće li podržati aktualnu predsjednicu. No, vrlo je decidirano potvrdio da Milanović na njihovu potporu ne može računati. ”Mi nismo HNS ni SDSS”, ironizirao je Kosor.

Hrvatski Srbi nikada ovako snažni

Doista, politička trgovina ponovno je na djelu, a i prije samih izbora po uhodanom, etnobiznismenskom običaju, dvije se stranke, vođene Vrdoljakom i Pupovcem, biračima smiju u lice, i to nije prvi takav slučaj. Pupovac vrlo dobro zna i vrlo mudro važe trenutke u kojima će se prikloniti određenoj strani. Zahvaljujući tome, i izgradio svoju političku karijeru. Donedavno je ucjene stavljao pred Andreja Plenkovića, koji zbog većine u sabornici strepi od svakog njegova zahtjeva.

A da je Pupovac u milosti premijera i šefa HDZ-a te da su mu ambicije nezaustavljive, javnost je dosad svjedočila bezbroj puta. Kakve sve planove predstavnik srpske manjine kuje, otkrio je prije nekoliko dana gostujući na Radioteleviziji Srbije, gdje je najavio da će uskoro u svim općinama, gradovima i županijama u Hrvatskoj Srbi imati svoje vijećnike.

Od 2400 kandidata na izborima za savjete nacionalnih manjina u Hrvatskoj, prošlo je njih više od 2300, pohvalio se prvi čovjek Srpskog nacionalnog vijeća.

“To će predstavljati snagu kakvu srpska zajednica nije imala”, istaknuo je Pupovac. Inače, Srbi imaju pravo formirati vijeća u 19 županija te 77 gradova i 148 općina. A prema Pupovčevim najavama, bit će aktivni kada se bude radilo na izgradnji cesta, uvođenju struje, gradnji vrtića i domova zdravlja.

“Moraju biti prvi koji će inicirati da se poštuje zakon kada je riječ o dvojezičnosti i aktivirati se gdje god postoji neki oblik netolerancije ili nasilja prema pojedincima ili dijelovima srpske zajednice”, rekao je Pupovac.

Lako je Pupovcu iskamčiti od Vlade sredstva kada je zapravo on taj pod čijim porukama Plenković ustukne, kada god da ih izrekne, pa se stječe dojam da šef SDSS-a drži premijera u šaci te iz sjene vlada državom. Naime, Plenkovićeva vlada, zbog nakaradnog izbornog zakonodavstva, ovisi o milosti Pupovca i predstavnika nacionalnih manjina. Odšutio je Plenković, štiteći vlastitu poziciju, na brojne Pupovčeve nastupe i kritike hrvatskog društva i naroda, a nije ga se smjelo dirati ni kada je tapšao Vučića po ramenu dok je ovaj Hrvatsku uspoređivao s Hitlerom.

Pupovac sada Plenkoviću čini sve ono što je činio i svih prethodnih godina – diže si cijenu i pokušava opstati na vlasti i uz vlast, što s Plenkovićem i nije pretjerano složen zadatak, jer kud Milorad okom, tud Andrej skokom, ne bi li zadržao premijersku fotelju, čija stabilnost ovisi o Pupovcu, najstabilnijoj karici hrvatske politike, jer mnogi su došli i prošli, ali on je još tu. Do koje je mjere Pupovac postao dijelom hrvatske političke zbilje, svjedoče šale saborskih zastupnika koji govore da se Pupovčeva dolaska u Sabor sjeća samo Radin, jer šef SDSS-a u saborske je klupe zasjeo nekoliko godina nakon njega, konkretnije 1995. godine.

‘Tuđmanov Srbin’

U tom dugom periodu političkog opstanka Pupovac je uspio skupiti bezbroj neugodnih etiketa, od one da je srpski etnobiznismen, do one da je profesionalni i Tuđmanov Srbin. U službenom dijelu biografije šefa SDSS-a stoji kako je rođen 1955. godine u Donjim Ceranjima, selu nedaleko od Benkovca i Biograda. Jedan je od četvero djece majke Mande i oca Obrada, a u rodnom selu završava osnovnu školu.

Na srednjoškolsko obrazovanje zaputio se u Zadar, gdje je okončao gimnaziju, nakon koje se upisuje na filozofiju i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Malo je poznato da je Pupovac tijekom studija radio i kao vozač tramvaja, a kada je kraju priveo fakultet, na njemu je ostao raditi kao asistent na lingvistici. Zatim kao docent preuzima katedru za primijenjenu lingvistiku i orijentalne studije. A na Filozofskom je doktorirao i filologiju.

Društveno-politički angažman počeo je u Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu, koja na izborima nije polučila značajan rezultat, nakon čega se osniva Liga socijaldemokrata. Nedugo zatim okuplja srpske intelektualce u Lipiku te na noge postavlja Srpski demokratski forum, a 1991. godine na haškoj konferenciji dao je potporu neovisnosti Hrvatske, zbog čega je izazvao nezadovoljstvo srpskih medija koji su tvrdili da ga je Haag pritisnuo te da to nije njegovo stajalište. Nedugo nakon toga zagrebački tužitelj protiv Pupovca podiže optužnicu zbog širenja lažnih vijesti jer je ustvrdio da je u Hrvatskoj 11 tisuća srpske djece pokršteno. Nakon tih riječi pokojni kardinal Kuharić zatražio je provjeru, a Živko Kustić ustvrdio kako nijedan takav slučaj nije zabilježen, a jednako tako nije zabilježen ni proces protiv Pupovca.

Početkom 1995. Pupovac ponovno eksperimentira sa strankama te osniva Samostalnu srpsku stranku, a uoči izbora se priključuje Akciji socijaldemokrata Hrvatske, s čije se liste domogao Sabora. Potom prelazi u SDSS Vojislava Stanimirovića, a negdje u to vrijeme, odnosno dvije godine poslije postaje i omiljeni Tuđmanov Srbin jer je digao ruku za ustavne promjene.

I baš u tom periodu Pupovac i počinje graditi karijeru saborskog dizača ruku za potrebe vladajućih. Iste te, 1997. godine postavlja temelje Srpskog narodnog vijeća, krovne udruge Srba u Hrvatskoj. Vjerovali ili ne, na političku marginu Pupovac biva gurnut 2000. godine, kada državu preuzima Račanova Vlada. Ipak, taj period nije dugo trajao jer već sa Sanaderom nastupa nova era Milorada Pupovca. Bivši premijer vratio ga je u fokus, i od tada ne silazi s političke pozornice, surađujući s premijerima koji su se nakon Sanadera redali više nego korektno.

U sukob je uspio ući tek s Milanovićem, i to nakon što je ovaj napustio vladu te se sastao s predstavnicima braniteljske populacije, nakon čega se Pupovac obrušio na nekadašnjeg lidera SDP-a. Kada govorimo o konfliktima, treba spomenuti i onaj s Josipovićem, koji ga je prozvao etnobiznismenom, no njih dvojica vrlo su se brzo pomirili pa je Pupovac i podržavao Josipovića tijekom kampanje za još jedan mandat.