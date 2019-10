PUPOVAC IZVRIJEĐAO PENAVU I VUKOVARSKE BRANITELJE! Jović već ‘cinkao’ Hrvate svjetskim moćnicima

Žustro stajalište vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da još uvijek nije vrijeme za uvođenje ćirilice u grad kojim ravna, neprihvatljivo je predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj. Na retoriku HDZ-ova gradonačelnika, osvrnuo se tijekom gostovanja na N1 televiziji prvi čovjek SDSS-a Milorad Pupovac, čija stranka kakve li ironije na nacionalnoj razini koalira s istom tom Penavinom strankom. Komentirajući stanje u Vukovaru Pupovac je poručio kako bi on najradije da oni podignu optužnicu protiv njega pa da se brani na pravi način.

”Neka odgovore onima koji kažu uzmite putovnicu Pupovcu, neka uzmu, neka me izvedu pred sud, vrlo ću se rado odazvati.

Neću biti poput onih koji su kada je trebalo sjediti i odgovarati za počinjen zločin prema civilima u Gruborima, Uzdolju ili Varivodama onda pozivali na tisuće drugih da ih brane, ja ću biti sam sa svojom savješću i svojom riječju pred tim sudom”, komentirao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac zahtjev HVIDR-e da se DORH očituje oko njegovih izjava u medijima. “Ja nikakav problem s tim nemam da se pojavim pred sudom i ako mogu iskoristiti ovu priliku pozvat ću Državno odvjetništvo i kazat ću im podignite optužnicu, rado ću izaći pred sud i braniti svoje ime, riječi, politiku, neću reći svoju čast jer bi to bilo bacanje biserja pred one pred koje se to ne treba bacati”, konstatirao je nadalje prisjetivši se da je prvo iskustvo sa sličnim optužnicama imao 1991.i 1992.godine, kada je optuživan za ratne zločine zbog činjenice da je utvrđeno da su oni počinjeni ne njegovom zaslugom.

“Ja ne kritiziram ovo što radi gospodin vukovarski gradonačelnik, samo izražavam najdublju brigu što će se događati s ovom zemljom, ne što će se događati sa Srbima u Hrvatskoj i ćirilicom. Znamo što je cilj, cilj je do sljedećeg popisa stanovništva da ništa ne bude od ćirilice, razvuci, rastegni da ne bude i da ih u međuvremenu što više ode. Drugi je cilj vladati Hrvatskom na temelju antisrpstva, to je smisao, dočepati se vlasti i vladati njome. Određivati kako će raditi sudovi, DORH, kako će se poštovati Ustav. Vi ocijenite što je to. Vi nađite historijsko iskustvo s kojim to možete usporediti, ja ga znam”, komentirao je situaciju u Vukovaru Pupovac koji smatra da se ovdje ne radi samo o Penavi.

”Imate i druge aktere istaknute s naše političke scene i ne samo političke, koji hoće od Vukovara učiniti cijelu Hrvatsku, koji hoće u nekom smislu po ratnom iskustvu i osjećaju povukovariti cijelu Hrvatsku u kojoj će vokabular, duh i politički osjećaji koje promovira gradonačelnik Vukovara biti pravilo za cijelu zemlju, zato se govori “Zagreb ne razumije”. Žele da Vukovar zbog svojih stradanja bude politički centar hrvatstva i to nije problem više samo za Srbe nego za cijelu Hrvatsku i demokraciju”, rekao je Pupovac nadalje evidetno aludirajući i na vukovarske branitelje koji ovih dana čvrsto stoje uz Penavu. Pupovac je uvjeren da se ništa ne postiže po pitanju ratnih zločina jer se to ne želi, već je cilj proganjati civile i političke neistomišljenike, a trentačna situacija podsjeća ga na onu kada je prije nekoliko godina blokirana vukovarska Kolona sjećanja.





“Situacija jest alarmantna u smislu da se ne zna što je dopušteno, što nije, što se smije, što ne smije, tako da imamo tu vrstu verbalnih oblika nedopuštenog iskaza, akte nasilja prema ljudima druge boje kože, spolne ili političke orijentacije. Imamo osjećaj neke vrste nereda u društvu koji može prerasti u nešto još gore od ovoga što se sada manifestira i to je zabrinjavajuće neovisno je li usmjereno prema Srbima, crncima, gay populaciji ili političkim protivnicima”, smatra Pupovac koji je pozdravio odstupanje riječke HDZ-ovke Ivone Milinović s pozicije predsjednice odbora za manjine.

“Što će uraditi ili što bi trebao uraditi HDZ nije na meni da govorim kao koalicijski partner i predsjednik SDSS-a jer bi mnogi dočekali pa rekli evo Pupovac kreira odnose unutar HDZ-a. Ne bih htio izricati stav, samo bih htio reći da to nije stvar jedne stranke.

Što se tiče onih koji šalju poruke sasvim je jasno da gospođa Milinović nije najutjecajnija članica te stranke, ima ih puno utjecajnijih koji ne vide ništa problematično u diskriminatornim i nasilnim radnjama svojih kolega, to nije dobro”, kaže Pupovac koji je uvjeren da je Hrvatska za vrijeme Račanove, Sanaderove pa i Vladi Zorana Milanovića i Jadranke Kosor bila zemlja oslobođena ratnog sukoba, no od 2014.godine kreće ratovanje žrtvama, protiv pisma i političkih protivnika, a problem vidi u Penavi i onima koji stoje iza njega. Na kraju razgovora još se jednom osvrnuo na ćirilicu. “Nije pismo krivo, krivi su pojedini ljudi i nositelji političkih ideja, znamo koji su”, rekao je i dodao da je nedopušteno kolektivizirati krivicu. Par dana prije toga, na Penavu i Pavličeka koji su ćirilični statut bacili na pod osvrnuo se profesor Dejan Jović koji se prije nekoliko mjeseci našao na SDSS-ovoj listi za EU parlament.

“Jedina agresija koju smo tu vidjeli je agresija gradonačelnika Ivana Penave nad statutom grada na ćirilici. To je vrlo nesretna okolnost. Mi sad ulazimo u jedanaesti mjesec koji je uvijek pun tenzija i, nažalost, politiziran na način koji nije produktivan. Simbol Vukovara najvažnije je iskoristiti kao dan sjećanja na sve žrtve devedesetih, posebno na žrtvu Vukovara. Svaka takva manipulacija je problematična”, kazao je Jović dodajući da je akcija SNV-a povezana s odlukom SDSS-a da ne ide na predsjedničke izbore pa da na neki drugi način budu u medijima.

“Akcija je povezana s odlukom Ustavnog suda da u listopadu Gradsko vijeće mora raspraviti o okolnostima, što Gradsko vijeće dugo nije učinilo. Nije ovo prvi put da se koristi ćirilica, koristila se i u kampanji za europske izbore na plakatima. Odluka da se krene u kampanju ‘Da se bolje razumijemo’ povezana je s odlukom SDSS-a da ne ide u predsjedničke izbore, ali da ne bude izvan te priče”, objasnio je profesor upozoravajući na povećani međunarodni interes za pitanje ćirilice, pohvalivši se da je već razgovarao sa specijalnom izvjestiteljicom UN-a po tom pitanju, a pritisci po pitanju ćirilice po njemu su počeli dolaziti i izvana.

“Mislim da je puno veća tema odnos prema devedesetima. Devedesete se pokušava, umjesto da se prikaže njihova kompleksnost i tragičnost, prikazati jednoznačnima, kao da su postojale samo jedne žrtve, a ne druge – i rat se, umjesto da se komemorira, slavi. Odnos prema Srbima je dežurno pitanje, koje predsjednički kandidati i političari s vremena na vrijeme ožive i eksploatiraju.

Nedavno sam razgovarao sa specijalnom izvjestiteljicom Ujedinjenih naroda o pitanjima kulturnih prava, koja su definirana posebnom konvencijom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Čini mi se da bi se slučaj u Vukovaru, odnosno pokušaj zabrane ćirilice u javnom prostoru, a o tome se zapravo radi – ako je ne možete koristiti u javnom prostoru jer je to nekome problematično kao agresorsko pismo, to je de facto zabrana – sasvim dobro se uklapa u negativne primjere koje UN ističe o onemogućavanju kulturnih prava manjina i pojedinaca koji su drugačiji od većine u društvu. Tako da očekujem povećani međunarodni interes za pitanje ćirilice u Hrvatskoj”, konstatirao je Jović.