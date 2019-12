PUPOVAC BEZ RIJEČI IZDAO PLENKOVIĆA: Za koga su Srbi masovno glasovali?

U drugi krug predsjedničkih izbora Zoran Milanović ulazi kao pobjednik, a premda se Milorad Pupovac oko predsjedničkih izbora nije očitovao, pripadnici srpske nacionalne manjine po svemu sudeći masovno su glasovali za njega. Potvrđuju to i podaci po gradovima i županijama u kojima živi značajan postotak pripadnika srpske nacionalne manjine, a u kojima je Milanović izvrsno prošao. Primjerice, u općini Negoslavci, u Vukovarskoj županiji u kojoj žive uglavnom Srbi Milanović je dobio 73 posto glasova, a na drugu poziciju smjesila se Katarina Peović s devet posto glasova, zanimljivo je spomenuti kako su za Peović u Puli i potpise prikupljale žene iz SDSS-a koje su to same priznale tijekom njenog gostovanja u tome radu. Milanović je dobro prošao i u Borovu, gdje je dobio 63 posto glasova, a slijedi ga također Peović, u općini Borovo živi inače skoro 90 posto glasova. Dobro je bivši premijer prošao i u gradu Vukovaru, ondje je izbore osvojio Škoro, aktualna predsjednica završila je na drugoj poziciji, no za njega je glasalo 23 posto birača. Prema posljednjem popisu stanovništva u Vukovaru živi oko 35 posto Srba, i Donji Lapac Milanoviću je donio 59 posto glasova, a ondje pak živi 80 posto Srba, ista situacija vrijedi i za Gvozd gdje je oko 90 posto pripadnika srpske manjine, dok je Milanović od tamo izvukao 47 posto glasova.