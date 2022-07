PUNICA JOŠKA NEĆE SE BACITI S PELJEŠKOG MOSTA! Zet Danijel: ‘Uzdam se u dragoga Boga! Ovaj most mi je život trebao promijeniti’

Autor: Dnevno.hr

Joška Parmać i Danjiel Džono, zet i punica koja se zbog oklade trebala baciti s Pelješkog mosta su javnosti poručili da do toga ipak – neće doći.

“Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključila se Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta Danijela”, rekla je punica Joška za N1.

Zet Danijel nije zadovoljan s objašnjenjem.





“Ovaj most meni je trebao promijeniti život, a on ostaje isti. Uzdam se u dragog Boga”, rekao je i dodao kako most ne ‘lajka’ te ga uopće ne gleda.

No, na feštu otvorenja stiže.

“Nisam baš od janjetine, ali doći ću na feštu”, rekao je.