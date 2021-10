PULMOLOG SRIĆA KOD STANKOVIĆA, IMA PORUKU ZA MILANOVIĆA: ‘Izmigoljili smo iz iste rupe! Predsjedniče, slušaj suprugu!’

Autor: Daniel Radman

U vruću fotelju kod Aleksandara Stankovića danas je zasjeo pulmolog Saša Srića.

Sriću, donedavnog člana SDP-a, uzima se za jednog od najvećih autoriteta među liječnicima kad je riječ o pandemiji koronavirusa, a na glasu je kao zagovornik strožih mjera.

Zbog toga, dakako, nije omiljen onima koji se protive takvim načinom borbe protiv korone, a tu su nadasve poznati i njegovi javni sukobi s kolegom iz vladinog Znanstvenog vijeća, Gordanom Laucom.

Gledati smrti u oči nije lako

No, uspio se Srića žestoko posvaditi i s predsjednikom Milanovićem kojem je prošli mjesec poručio da se bavi “vanjskom politikom, oružanim snagama i ostalim ovlastima za koje je izabran, a da zdravstvenu politiku prepusti liječnicima i znanstvenicima”, dodavši kako Milanović ne komunicira na razini predsjednika.

“Ako se netko nakon ove emisije odluči cijepiti, svoj dio posla smo napravili”, rekao je Stanković na početku emisije.

“Situacija brine, zabrinjavajuće je. Mi koji smo na prvoj crti radimo, spašavamo živote, a broj oboljelih se povećava. A ono što je još više zabrinjavajuće raste broj hospitaliziranih. Bolnički kapaciteti idu prema popunjavanju, oko 80 do 90 posto”.

“Nije lako, gledati smrti u oči, ljudske sudbine. Ali to je naš poziv, naša dužnost. Spašavali smo živote i u drugim situacijama, ali covid je nešto novo, specifičnije. Gledajući takve pacijente, znaju se urušavati unutar sat-dva, pa čak i kraće”, rekao je Srića.

“Mali dio liječnika odgovara ljude od cijepljenja”

Povećani broj ljudi se cijepi, interes je sve veći, a sada se tri dana ne mogu cijepiti, pitao je Stanković Sriću za aktualnu situaciju.









“Čekamo da potaknemo ljude da poraste broj procijepljenih, posljednjih nekoliko dana velik je broj. Svakodnevno imamo 1.000 ljudi, dosegli smo 53,5 odraslih ljudi s drugom dozom, to nas čini sretnim. Trebalo se razmišljati da se ljudi procjepljuju i ovih dana.”

Stanković je potom iznio tezu da neki liječnici obiteljske medicine odgovaraju svoje pacijente i kažu “čekaj, nemoj se cijepiti, imaš puno bolesti”…

“Je li pacijenti insinuiraju ili liječnici govore to? Ne znam, mislim da je mali dio takvih liječnika. Svi pacijenti koji imaju kronične bolesti, komorbiditete, trebaju se cijepiti i cjepivo će im pomoći.”

Hrvati misle: ‘E, neće to mene’

Odgovorio je Srića i na pitanje zašto je malo Hrvata cijepljeno u odnosu na druge zemlje.









“U razvijenim zemljama razmišljaju na drugačiji način, ‘nama je bitno cijepiti se’ i imaju zaštitu’. Naš kulturalni pristup je drugačiji, ljudi misle ‘e , neće to mene’.”

Član znanstvenog vijeća Gordan Lauc je optužio Sriću da širi strah i pitao ga misli li da se svi trebaju testirati, primjerice u bolnicama, jer cjepivo ne štiti od zaraze apsolutno.

“Što se tiče mojih procjena, govorio sam da će biti ovakav broj zaraženih, Lauc je progalašavao kraj pandemije, da taj virus samo u nosu… Nije liječnik i nije proveo dan na prvoj crti bojišnice. Testiranje? Ljudi koji su cijepljeni mogu se zaraziti i širiti bolest, ali u manjem opsegu. Teoretski je nemoguće odraditi testiranje svih. Lauc traži u ovom alibi.”

‘Možda sam otišao predaleko s uvredama’

Komentirao je i svoje objave na mrežama u kojima je ponekad i vrijeđao svoje neistomišljenike.

“Možda sam otišao korak predaleko, ali to je bilo u žaru, želji za zdravljem ljudi.”

Milanović mu je rekao da je “izmigoljio iz rupe”, ali i da je čuo da je lupetalo.

“Izmigoljili smo iz iste rupe, socijaldemokracije. Ja sam iskreni socijaldemokrat, ljevičar i vjernik. Opraštam mu što me je nazvao lupetalom u vremenu kad sam davao sebe da spašavam živote. Bio sam u SDP-u, nosio jakne ‘predsjednik s karakterom’, nek’ Milanović svoj intelekt i retoriku – sugeriram mu to, ne dociram – proba usmjeriti na pozitivu jer ima potencijala. Koristi puno metafora, zoologije, puno toga što nije dobro. Iznevjerio je lijeve birače. Sad poziva na cijepljenje, pozdravljam, no ne nositi maske, ne držati se mjera, to nije dobra preporuka. Dajem primjer njegove supruge, ona je epidemiolog: ‘Predsjedniče, slušaj suprugu, slušaj savjet’.”

Podržavam covid potvrde u šoping centrima

Svojedobno je Srića mjere nazvao kamilicom, a i sad vjeruje da bi neke trebalo postrožiti.

“Podržavam uvođenje covid potvrda u drugim segmentima društva, šoping centrima, ugostiteljskim objektima, situacija je prilično teška.”

Žele vas dezavuirati na društvenim mrežama, primijetio je Stanković.

“Kad ste javna osoba, a pristao sam na tu priču, onda je teško imali 100 posto ljude uz sebe. Nisam zagovornik toga da me ljudi podržavaju, da mi se klanjanju. Naravno, volim podršku, ali i konstruktivnu kritiku.”

Nazvali su ga čak i ovisnikom.

“Znam tko sam, što sam, kako radim. Imam podršku ljudi koji zagovaraju pozitivan stav, isto tako imat ću nenaklonost ljudi kojima to ne odgovara. Ljudi žele čuti ono što žele.”