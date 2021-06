Puljkov zamjenik o antisemitskom ispadu: ‘Vrijeđao nas je da smo seljačine, ustaše, pa smo se krenuli rugati’

Autor: Dnevno

Zamjenika Ivice Puljka, koji je novi gradonačelnik Splita, premijer Andrej Plenković javno je okarakterizirao kao antisemita, te kazao kako kao takav ne bi smio biti zamjenik gradonačelnika. Bojan Ivošević gostovao je u RTL Direktu gdje je komentirao premijerove riječi, ali i kampanju za lokalne izbore.

Mojmira Pastorčić upitala ga je odmah na početku je li antisemit kako kaže premijer, kazao je kako dovoljno ljudi zna da ta tvrdnja nije istinita. “Radi se o grubom komentaru i ispričat ću se svaki put kada bude potrebno”, kazao je te dodao da ga se srami. “Nije se smjelo to dogoditi, ali da dijelim te stavove to jednostavno nije istina”, komentirao je ustvrdivši da je bio isprovociran kad je napisao komentar “zbog ovakvih komentara potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomio baš na Židove”.

“Ja iako sam upozorio sugovornika da su moji preci isto bili u logoru, on je nastavio vrijeđati i mene i sve ostale, kao da smo seljačine, ustaše, pa smo se krenuli rugati, pa se spustili na taj nivo – nema opravdanja i ispričavam se”, kazao je Ivošević.

Satirom za javni interes

Upitan je i da pojasnio izborne plakate HDZ-a za koji je on zaslužan, a nakojima je umjesto Svetog Duje bilo spolovilo.

“Parafrazirali smo slogan aktualnog gradonačelnika koji će biti još na funkciji 3 dana. Njegova vlast tvrdila je da je glavna, a nije se tako ponašala. Sarkastično smo se borili satirom za javni interes. Građani su to shvatili, plakatom su podsjetili smo naše građane što misle o njihovom mandatu”, kazao je a Mojmira ga je tražila da pojasni slogan “Split je k**ac”.

On je pak ustvrdio kako je na taj način ukazivao na ozbiljne probleme u gradu. ” Imali ste original “Split je glavni”, satirična alternacija. Kada se treba donijeti odluka, uvijek je pobjeđivao privatni interes, a ne javni. Interes građana ne može biti manji od javnog. Zato smo se počeli izrugivati jer javni i ntresi nisu bili na prvom mjestu”, pojasnio je.

Nagrada Zlatni k**ac

No, Ivošević je i dodjeljivao nagrad “Zlatni k**ac”, a nju pojašnjava: “S obzirom da nas je brendirao taj slogan, na 3 lokacije u našem gradu kao inovativan uređaj koji smo puno platili, ljudi su reagirali: „Pa koji je ovo k…?“ . Nagrada se dodjeljivala novinarima koji su istraživali sve nepravilnosti o gradu, koji su se imenom i prezimenom izložili i svoj integritet pred ljudima da bi zaštitili javno dobro. Tako smo im se zahvalili, njihov rad ne prolazi neopaženo, građani mogu reći na ovaj način „hvala“.

Zanimljivo, upitan planira li nastaviti s dodjelom nagrade Zlatni k**ac, kazao je kaok za nju neće biti mjesta ukoliko će se Grad voditi transparentno., no da Grad treba razmsliti o načinu zahvale i nagrade za one koji otkriju kriminal, korupciju, a ne da se ljudi izlažu a nemaju ni „hvala“. “Kad se ispituju gradski zaposlenici, kad se nešto otkrije, politika kao da se ljuti na novinara kada ukaže na nepravilnost. Ja jedva čekam da novinar meni nešto otkrije, ja to želim znati”, dodao je.