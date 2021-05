PULJAK OTKRIO DA SE SPLIT OKREĆE EKOLOGIJI I UMJETNOJ INTELIGENCIJI: ‘Ovo je put koji je počeo prije 13 godina…’

Autor: J.A.

Prema obrađenih 90 posto glasova za gradonačelnika Splita uvjerljivo vodi kandidat Centra Ivica Puljak s 58,12 posto, naspram 41,88 posto koliko ima HDZ-ov Vice Mihanović.

“Građani Splita vi ste pobijedili. Vi koji niste glasali za nas to ćemo se truditi promijeniti i nitko vas neće progoniti zbog vašeg izbora”, rekao je Puljak na početku.

“Čestitam i Vici Mihanoviću. Ova je kampanja bila neugodna i ne žalim da ijedna druga kampanja bude takva. Grad Split je civiliziran i kulturan i to je dokazao danas. Nama su građani oprostili neke greške u koracima, a i mi ćemo oprostiti našim suparnicima”, dodao je.

Pogled na budućnost

“Grad Split će od sutra biti drugačiji. Umjesto da gledamo kakvi smo bili nekada, trebamo gledati na budućnost, a ona će biti velika jer ste vi tako odlučili” rekao je Puljak.

Volio bih da teme koje će dominirati budu ekologija i umjetna inteligencija.

Put dug 13 godina

“Ovaj naš put trajao je 13 godina, od prve kave u kafiću oko gradnje škole u našem naselju. Sada se želim zahvaliti svima”, rekao je.

“Ispred nas je velik posao i moći će doći do nekih grešaka, ali to neće biti jer to radimo za naš račun. Trudit ćemo se da opravdamo povjerenje građana. Budite s nama kao danas i Split će postati centar svita”, zaključio je Puljak.