PULJAK O IZBORIMA: ‘Svaki put kad HDZ osjeti da neće moći krasti, uhvate se ideologije’. Javio se Đogaš: Puljak najviše voli obećavati

Autor: Dnevno.hr

Ivica Puljak komentirao je uspjeh koji je ostvario na lokalnim izborima u Splitu, gdje mu je uspjelo pridobiti 53 posto birača.

Kaže, cilja na potpunu pobjedu, a glasače će motivirati tako što će ih podsjetiti na sve stvari koje su ostvarili u Splitu.

"Uredili smo Hrvojevu ulicu, a sjetimo se samo kako je izgledala prije nas. Većina građana je mislila da to nikada nećemo napraviti. Zamislite samo što ćemo napraviti sa Splitom uz potpunu podršku", rekao je na N1.





‘Đogaš se srami HDZ-a’

Komentirao je i svojeg protukandidata Zorana Đogaša. “Više niti ne znam je li on kandidat HDZ-a. On se te stranke srami”, rekao je i dodao da je nevjerojatno da je izjavio kako nije pobijedio jer normalni i pristojni nisu glasali. Osvrnuo se i na Đogašev komentar o tome kako je Puljkova stranka Centar “ultraljevica”.

“Svaki put kada HDZ osjeti da će izgubiti svoje sinekure i da više neće moći krasti, uhvate se najjeftinije ideologije i pokušaju ljude posvađati. Tome je došao kraj u Splitu, a uskoro se nadam i u Hrvatskoj”, rekao je Puljak i naveo da HDZ želi posvađati Centar i Most.

Kaže da će se razgovarati o građanskom odgoju u školama. “Ja sam za uvođenje, ali bitno je kakav građanski odgoj. Upravo je na nama političarima da u tom procesu pokažemo koje su vrijednosti građanskog odgoja, a to su dijalog, pokušaj suradnje i pronalaženja konsenzusa”, kaže Puljak. Kako navodi, Đogašev tim ostao je bez argumenata i podrške građana.

“Sada se počinju hvatati za bespredmetne stvari. Dio ljudi se čak plaši da smo mi neoliberali i slično, onda me se proglasi ultraljevicom. To je etiketiranje bez argumenata”, Kaže Puljak.

Osvrnuo se na predizborno obećanje o smanjenju prireza. “To ću učiniti u zadnjoj godini mandata. Kada bi sada smanjili prirez, to bi iz blagajne uzelo 40-ak milijuna kuna. mi sada nemamo tih novaca. Mi smo liberalna stranka koja želi ukidati poreze i namete, ali moramo biti realni”, rekao je Puljak.

Đogaš: Beskrajni prvi dan Ivice Puljka…

Kandidat HDZ-a Zoran Đogaš na Facebooku se oglasio povodom obećanja Ivice Puljka.









“Beskrajni prvi dan Ivice Puljka… Bivši gradonačelnik najviše voli obećavati i ponavljati što će raditi „prvi dan“. Garaže, Žnjan…Sve će on to odmah, sve prvi dan. Kao da nije bio na vlasti, kao da nije imao godinu dana da to napravi i kao da nije prošle godine obećao identičnu stvar. I napravio apsolutno ništa. Ovako danas izgleda Split nakon što ga je prošle godine obećao očistiti Ivica Puljak i to na svoj „prvi dan u Banovini“. Danas je obećao identičnu stvar. Opet tvrdi da će odmah prvi dan sve riješiti sa svojim direktorom čistoće, a identična obećanja ljevica je imala u Zagrebu pa im je grad sad pun smeća. Mantrama i ideološkom agendom pokušava prikriti kroničnu nesposobnost, ali naš Split mu to ovog puta neće dopustiti”, napisao je Đogaš.