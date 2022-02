Puljak o Ivoševiću: ‘On je vrlo dobar radnik, beskompromisni borac za red u Gradu i zaslužuje šansu’

Autor: Dnevno.hr

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je cijeli slučaj s dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem. Podsjećamo, on je verbalno napao urednicu u Slobodnoj Dalmaciji zbog jednog teksta.

Na upit koliko grešaka njegov zamjenik mora napraviti da bi mu zahvalio na suradnji, Puljak je rekao kako ne želi umanjivati problem: “I sada pričam s grčem u želucu jer smo pogriješili. Želimo da je Split grad pristojnih i civiliziranih ljudi. Dogradonačelnik se ispričao, sada će se povući iz javnosti i raditi na svojim komunikacijskim vještinama da se ovo nikad ne ponovi. To zaista je problem, i on sam je rekao da ponekad ima takav problem. On je besprijekoran radnik i veliki borac za red u Splitu i ne želimo ga izgubiti. Zato smo se dogovorili da radi ono što radi najbolje, a to je rad u gradskoj upravi u komunalnim djelatnostima”, rekao je Puljak.

Naglasio je da i načinom na koji tretiraju ovaj slučaj pokazuju da ne bježe od odgovornosti nego priznaju da ovo nije u redu i da rade na ispravljanju greške.

Mi smo svoje greške priznali

“Ovo ne radi rejtinga nego radi građana. Oni su sigurno zadovoljni našim radom, riješili smo probleme koji se desetljećima nisu rješavali. Nismo se bojali i uhvatili smo se s njima u koštac. Tako ne bježimo ni od ovoga. Siguran sam da će građani prepoznati da smo i u ovome drugačiji. Mi smo svoje greške priznali”, naglasio je za N1.

Na upit zašto je Ivošević nezamjenjiv Puljak je poručio da je on vrlo dobar radnik, beskompromisni borac za red u Gradu i zaslužuje šansu da ispravi ono što nije dobro, a to su ponekad njegovi komunikacijski nastupi i odnosi s nekima od ljudi.

“Želim vjerovati, a to će se i dogoditi, je da je on mlad čovjek koji će brzo naučiti što treba i neće biti daljnjih problema. On priznaje grešku i tu grešku će sam ispraviti”, naglasio je.

Puljak nije zna gdje je Ivošević pohađati radionicu, ali je naglasio da mu slijedi kontinuirani rad na poboljšanju komunikacijskih vještina.

“On će to raditi o svom trošku”, naglasio je.