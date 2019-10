PUKOVNIK HV-A TVRDI DA MERČEPA U ZATVORU ŽELE UBITI! ‘Predsjednice, želiš li to? Pomiluj tog čovjeka!”

Autor: S.V.

Iako je Županijski sud u Sisku donio rješenje da se Tomislav Merčep pusti, DORH se žalio i Vrhovni sud je odlučio da ne može na slobodu. Sada su ga iz bolnice vratili natrag u zatvor – upozorio je u Bujici na Z1 televiziji Ivica Pandža Orkan, umirovljeni pukovnik HV-a i dodao:

“Žele ga ubiti isto kao i Đuru Brodarca”…

Orkan je na početku emisije komentirao uništenje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Siska:

“Uništenje spomenika sam doživio kao udar na same temelje Republike Hrvatske. Ovo je rezultat neodgoja onih koji su ovo napravili, bez obzira jesu li su to oni čiji su očevi ubijali hrvatske građane i rušili Hrvatsku ili se radi o neotesanim balavcima, dođe na isto… Očekujem da Policijska uprava na čelu s Lukom Pešutom, upregne cijeli aparat i da saznaju tko je to napravio. Ako nas gledaju oni koji su to napravili, pozivam ih da otiđu već sutra u Rimsku ulicu, u sjedište policije u Sisku i da se jave načelniku, da ih mi ne bi trebali tražiti!”

“Bošnjaković je na početku karijere nosio Đurinu torbu, a kada je Brodarac umirao nije se njegovoj obitelji htio javiti na telefon”





“Da se nešto slično dogodilo kod spomenika na Petrovoj gori, upregnuo bi se cijeli aparat i došli bi tamo Pupavac, Vesna Teršelić, cijela koalicija,” govori Pandža i otkriva kako na Banovini postoji cijeli niz spomenika s četničkim obilježjima, slično kao i u okolici Vukovara:

“Na Banovini ima spomenika s automatskim puškama, s kokardama… U jednom selu od Gline prema Dvoru, na groblju piše: ”Poginuo sam i nije mi žao, za Krajinu svoj sam život dao”… U središtu Hrvatske Kostajnice stoji spomenik s automatskom puškom i nožem… To ne smeta ni komunalnim redarima, ni policiji, ni drugim institucijama. Te spomenike čuvaju, a s druge strane, već četiri dana ne mogu pronaći one koji su uništili spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u središtu grada Siska”.

U Bujici je objavljena informacija, kako su lokalne vlasti u lipnju ove godine, na Dan osnivanja dragovoljačkih postrojbi u Sisku, zabranili govoriti generalu Vladi Milankoviću, jednom od ključnih ljudi obrane Siska:

“Ako Vlado Milanković nije osnivao dragovoljačke postrojbe zajedno s ubijenim Đurom Brodarcem, ja ne znam tko je to radio?! Kad su ubili Đuru Brodarca, tadašnja saborska zastupnica, a današnja predsjednica Županijske skupštine sisačko-moslavačke – Ivanka Roksandić, na mobitel je pokušala dobiti tadašnjeg ministra Bošnjakovića, kako bi Đurina obitelj mogla vidjeti Đuru na samrtnoj postelji, u osječkoj bolnici. Bošnjaković se nije javljao na telefon! Taj isti Bošnjaković je na početku svoje karijere bio prvi tajnik Đure Brodarca i nosio Đurinu torbu! Đuro je njemu sredio posao, dao kruh, a on nije mogao srediti niti da njegova obitelj vidi Đuru na samrtnoj postelji! Pa, što se onda čudimo oko Vlade Milankovića?! Vlado Milanković je heroj rata na tome prostoru – jel’ trebamo i Milankovića ubiti?!

“Merčepa žele ubiti u zatvoru”

Ivica Pandža Orkan posebno je zabrinut za sudbinu Tomislava Merčepa, koji je iz bolnice vraćen natrag u zatvor. U studiju Bujice pokazao je rješenje Vrhovnog suda od 28. kolovoza ove godine, kojim se uvažava žalba DORH-a na odluku Županijskog suda u Sisku, koji je Merčepa pustio na uvjetnu slobodu. Rješenje o poništenju uvjetnog otpusta potpisao je predsjednik vijeća, sudac Žarko Dundović.

“Tomislava Merčepa žele ubiti u zatvoru,” uvjeren je Orkan i napominje: ”Vrhovni sud je odlučio da se vrati u zatvor dok ne umre! Čak i Vrhovni sud zna da Tomislav Merčep ima zdravstvene probleme koju mu ugrožavaju život, ali ga svejedno vraćaju u zatvor… Ministar pravosuđa ne radi ništa. Valjda i on želi da Vrhovni sud ubije Tomislava Merčepa, da pobiju sve hrvatske branitelje, pa će onda valjda uživati u ljepotama, u Hrvatskom saboru, na Markovom trgu… Kud se god okrenete braniteljska populacija nekome smeta.”

“Volio bih vidjeti koliko su Dundović i Bošnjaković zatvorili srpskih terorista” pita Orkan i dodaje: “Kažu da su im presudili, ali ne kažu da su to učinili u odsutnosti. Isto tako, ne kažu da svi koji su osuđeni u odsutnosti, imaju pravo na ponovno suđenje, kad budu dostupni. Skrivaju podatak da je među njima 90 posto oslobađajućih presuda. Imam informaciju iz DORH-a da pred obljetnicu Vukovara opet pripremaju novu statistiku i priopćenje za javnost kojim će pokušati umiriti Vukovarce… Reći će da su ih mnogo osudili u odsutnosti, ali neće reći koliko je velikosrpskih zločinaca završilo u zatvoru zbog Vukovara, Voćina, Škabrnje…

Pandža otkrio ime ubojice hrvatskog policajca Ivice Perića

U nedjelju je u Starom Brestju otkriven spomenik četvorici hrvatskih heroja – HOS-ovcima Draganu Graniću i Rudolfu Vukoviću, pripadniku ‘Crnih mambi’ Ivi Hrgi i policajcu iz PP Sesvete Ivici Periću. Pandža je ekskluzivno u Bujici otkrio tko je ubio Perića, a na ekranu je pokazana i slika ubojice:

“Ubio ga je Zoran Tomić koji danas živi u Srbiji. Rodom je s područja Zavidovića u BiH, otac mu je Hrvat, a majka Srpkinja. Notorni lažljivac s Balkana Savo Štrbac stao je u obranu tog zločinca i ubojice.”

Na kraju emisije pukovnik Orkan okrenuo se prema kamerama i prozvao Kolindu Grabar-Kitarović, koja u sklopu predizborne kampanje istiće da je “vratila dostojanstvo hrvatskim braniteljima”, iako u pet godina mandata nije pomilovala ni jednog:

“Predsjednice Republike Hrvatske, pozdravljam te! Želiš li da Tomislav Merčep bude ubijen u Lipovici?! Žurno daj ukaz, pa se možda netko predomisli i da ti svoj glas na izborima… Pomiluj tog čovjeka, neka ide svojoj kući! Ja bi volio da Tomo živi sto godina, ali strah me za njega. Apeliram predsjednice, pomilujte Tomislava Merčepa da dostojno dočeka kraj svoga života”!