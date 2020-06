Puhovski Škori predviđa MOST-ov scenarij iz 2015-e: ‘Došlepati će Hasanbegovića, Zekanovića i slične…’

Autor: Dnevno

Politički analitičar Žarko Puhovski komentirao je u Newsroomu na N1 najnovije ankete uoči parlamentarnih izbora 5. srpnja. Smatra kako Restart koalicija nije donijela nikakvu sinergiju, imaju manje nego SDP sam u zadnjoj anketi dok je HDZ izgubio točno onoliko koliko su Škoro i MOST dobili.

”SDP nema koalicijski potencijal, jedini im je koalicijski partner HDZ, što znači da su ostali sami. Ovi izbori nisu borba za glasove u biračkom tijelu, radi se o dva paralelna svijeta, HDZ se bori s desnim krilom, a SDP se bori s lijevim krilom. Na biračke bazene nema utjecaja, HDZ-ovi Škori i MOST-u prelaze zbog osjećaja, ne zbog afera“, kaže Puhovski koji najvećim udarcem za HDZ smatra gubitak desnog krila u vidu Krstičevića koji je ispao iz igre i kojeg nikakav, kako je rekao, liječnik Beroš ne može nadomjestiti.

Smatra da bi SDP-u bilo bolje da je išao sam i vjeruje da će se raditi o 5,6 mjesta koja će se gubiti i dobivati za nekoliko desetaka glasova.

Naglasio je da je davno trebalo uvesti dopisno glasanje i da je velika je greška svih većina da nisu to uvele. Puno većom opasnošću od Kanade smatra mogućnost da stožer sutra kaže da nema glasanja na primjerice, Braču.

Govoreći o najnovijoj mađarskoj provokaciji, rekao je da se radi o tradicionalno primitivnom nacionalističkom shvaćanju povijesti.

„Tipično je da nacionalistički projekt kakav Orban vodi ne može ostati u svojim granicama, on hoće izaći van“, zaključio je.

Analizirajući šanse Miroslava Škore, zaključio je da se on mora očistiti toga da je doveo Milanovića na vlast, što, smatra Puhovski, jest.

”Sad se pravda da mu je bliži Plenković, ali bez Pupovca, to naglašava s Penavom. Njemu će se dogoditi da će u Sabor došlepati Hasanbegovića, Zekanovića i slične i postati tvornica žetončića, može ostati bez polovice zastupnika, scenarij MOST-a iz 2015. godine”, poručuje.

MOST se kreće od 3 do 5,6, mjesta, zaključuje Puhovski i kaže da je MOST sada otvorenije desno, ali ne znaju što bi.

‘‘Petrov, Grmoja i Bulj će ući, zbilja su se trsili, dobit će još nešto. Ali nema tu konzistentne pozicije. Raspudići su im pomogli toliko što su medijska tema, ali na neovisne se ne može računati. Oni su pomogli sami sebi, a ne MOST-u. Jedno ima dobru šansu, možda oboje. Oni neće s Plenkovićem. Sjedit će otraga i tu i tamo nešto reći”, procjenjuje Puhovski.