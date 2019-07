PUHOVSKI PREDVIĐA NOVE IZBORE: Plenkoviću prijete oni koji su profitirali na krilima njegovog neuspjeha

Autor: Dnevno, B.V.

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na N1 televiziji.

Trebaju li ljudi na čelu resora biti mladi ili iskusni?

Ministri bi trebali biti mlađi. To je posao koji se radi 14 sati na dan. Za mnoge bi bilo bolje da ga ne rade jer su loše radili. Stariji ljudi bi trebali biti u parlamentu, i kandidati za predsjednika i predsjednicu države. Ministri bi trebali biti mlađi ljudi. Pogledajte Kurza, on je s 28 godina bio ministar vanjskih poslova i to uspješan.

Sve se događalo u kratkom periodu, čini li vam se da su ovo kompromisna imena ili je to premijer imao spremno?

To su imena zbrda-zdola, varijanta drži vodu dok majstori odu. Kad se našao pod pritiskom odlučio je učiniti malo više od onog što je traženo. Nisu ti ljudi bili njegov prvi izbor. Pitanje je je li ministar zdravstva ostao jer je Plenković to htio ili jer se pokušao izbjeći potpuni obračun. Ovo je pokušaj pomlađivanja ne u ime principa, nego jer je našao mlade ljude kojima će to dobro izgledati u CV-u. Još uvijek nije nemoguće da izbori budu u listopadu.

Što bi moglo dovesti do toga?

Tih 76 će biti sve kompliciranije u nekim odlukama. Plenković se pokazao sposobnim u tome da se Vlada bavila time da ostane Vlada. Imao je odlične trenutke u kojima je mogao ići na izbore i hametice potući sve, a sad mu SDP puše za vrat. SDP je do uspjeha došao na krilima neuspjeha HDZ-a, ne svojim uspjehom. Ako se HDZ opet malo odvoji… Plenković nije uspio maknuti Brkića, vidimo da je baš on sad smirivao situaciju, a ponovno jačanje njegove pozicije može opet izazvati velike poteškoće Plenkoviću…. Varijanta s velikom koalicijom ne bi u ovom trenutku odgovarala ni HDZ-u ni SDP-u, možda će im opet odgovarati poslije izbora.

Je li sad trenutak za Tomislava Karamarka da “ukliže”?

On može pokušati. Na desnoj su strani ljudi koji su protiv premijera. On ne može sa Stierom, možda može s Kovačem. Brkić je čovjek koji ga je došao glave u stranci. U ovom trenutku ne vidim da ima prostora za Karamarka. Čini mi se ključnim da je maknuta ministrica Murganić koja je loše radila, ali nije imala nikakve velike skandale. Važno je da netko ode jer je loš ministar, a ne jer je muljao s nekretninama.

HNS je opstao, i to u oba ministarstva.

HNS je toliko nevažan da se njima nitko ne bavi ni kod rekonstrukcije Vlade. Oni nisu važni i treba ih tretirati politički i moralno kao nevažne. Ne možete mijenjati ministricu obrazovanja koja cijelu zemlju drži taocem svoje megalomanske reforme za koju nitko ne može reći hoće li biti uspješna. A Štromar, on nit smrdi nit miriše…