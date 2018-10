Puhovski o Penavi i vukovarskim prosvjedima: Zločinom se manipuliralo

Autor: I.M.

Vukovarski prosvjed kojega je zbog neprocesuiranja ratnih zločina organizirao gradonačelnik toga grada HDZ-ov Ivan Penava gostujući na N1 televiziji prokomentirao je politički analitičar Žarko Puhovski. Analitičar smatra da je dobro da su se čula svjedočanstva žrtava.

”No, tim se zločinom manipuliralo i to: prvo, protiv manjine; drugo, po mojem sudu, protiv Vlade, ali dosta indirektno; i treće, protiv pravne države općenito. Krenimo od zadnjeg, da se radi prosvjed u ovakvom slučaju, nešto je što je u pravnoj državi nedopustivo, ali u Hrvatskoj to ima logike, no to se ne može riješiti na ulici. I za godinu dana, kao rok što je dano, ne može se puno u pravosudnim sustavima čak i koji rade dobro, puno promijeniti, a kamo li u ovakvom kakav je naš. A manipulativni element je da – kad bih ja tako nešto radio, zvao bih one koji se time bave godinama, koji su počeli time još ranije, kao Vesnu Teršelič, Ivana Zvonimira Čička i Zorana Pusića – zašto nitko nije zvao Documentu? Jer su se toga bojali. Zašto se Documenta nije sama javila? Ove bi uhvatio strah, ali to mene ne zanima, nego da sve riješimo, trebalo bi zvati ljude koji se time bave”, smatra Puhovski. Uvjeren je kako iza prosvjeda ne stoje oni koji žele doći na vlast, jer je riječ o ljudima koji znaju da vlast ne mogu dobiti.

”Penava se pogubio. Oni govore o ratnim zločinima, a ne znaju što je to – ubijanje u ratu iz zasjede nije zločin, zločin rata je u tome što ubijanje u ratu nije zločin, rat nema dostojanstvo, on je nešto nedostojanstveno ”, rekao je analitičar koji se dotakao i premijera Plenkovića koji je najavio da u HDZ-u neće biti sankcija za one koji su na prosvjedu sudjelovali.

”Plenković je shvatio, vjerojatno mu je pao kamen sa srca, da nema potrebe da reagira. Manipuliralo se ratnim zločinom, da se barem jedan slučaj s druge strane pokazali. Oni su imali etnički čiste ratne zločine i neprijatelje, da upozore – mi smo tu kao alternativna pozicija HDZ-u. Ponašaju se kao mafijaši, hoće držati Vladu pod pritiskom”, poručio je Puhovski, napominjući kako je na djelu pobuna HDZ-ovaca unutar HDZ-a.