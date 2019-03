Puhovski i Kosor o izborima u Lici: Izrekli su vrlo zanimljivu teoriju!

Zanimljiva polemika.

Rezultate ličkih izbora na N1 televiziji komentiraju bivša premijerka Jadranka Kosor i politički analitičar Žarko Puhovski. Kosor se dotakla izbacivanja Milinovića iz stranke.

“Milinović je bio neposlušan i neobuzdan i to je poruka svima koji su malo neposlušni i neobuzdani. Nakon izbacivanja Darka Milinovića samo je Domagoj Milošević rekao da to nije pravi način. Nakon toga je bila apsolutna tišina. To je bio važan strateški potez u tom trenutku i za budućnost. Utišali su se i oni koji su imali određene pitijske poruke na saboru stranke kad su tumačenjem onog što su rekli kritizirali predsjednika. To je način da se potpuno ovlada strankom. Sljedeće je pitanje hoće li se izazivati novo rušenje proračuna i novi izbori za župana, ako osvoje većinu. Morat će HDZ jako dobro procijeniti hoće li na novim izborima HDZ-ovac dobiti na izborima župana. Darka Milinovića većina građana županije doživljava kao HDZ-ovca”, rekla je bivša premijerka dok je Puhovski stava da HDz ako uspije formirati većinu u skupštini neće ići na rušenje Milinovića.