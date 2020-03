Puhovski detektirao najveći problem koji bi mogao mučiti Škorinu novu stranku

Autor: Dnevno

U zagrebačkom hotelu Panorama na skupu na kojem je sudjelovalo 175 ljudi, no zatvorenom za javnost, osnovana je nova politička organizacija Domovinski pokret Miroslava Škore.

Politički analitičar Žarko Puhovski za Index je komentirao osnivanje ove 168. stranke u Hrvatskoj, navodeći tri razloga iz kojih smatra da Škoro nije dobro krenuo sa svojom strankom.

Puhovski navodi činjenicu da je cijela priča počela predstavljajući se kao pokret, a ne kao stranka, dok drugi dio problema vdi u tome što se organizacija pojavljuje pod osobnim imenom Miroslava Škore.

“To se meni čini doista načelno dvojbenim sa stajališta pluralističke organizacije političkog života jer se vezuje uz osobu, a ne političke afinitete”, rekao je Puhovski.

Kao treći razlog Puhovski je naveo činjenicu što je osnivanje organizacije započelo na “jedan masonski način nejavnim osnivačkim skupom”. Puhovski je upozorio i kako je nešto slično i to s jako lošim posljedicama napravila prije nekoliko mjeseci i Dalija Orešković.

Puhovski sumnja u mogućnost suradnje više malih stranaka, a dodao je i kako će mu veliki problem biti suverenisti, HSP-ovci raznih varijanta i Most koji, kako kaže, “kopaju u istoj rupi kao i on”.

O samom Škori Puhovski je kazao kako će i na parlamentarnim izborima igrati ‘na šarm’

“Škoro nije osoba takvog autoritarnog stila i on igra ‘na šarm’. I za jedne izbore, on može dobiti uz sebe ljude ‘na šarm’. Već je to pokazao na predsjedničkim izborima. Međutim, za razliku od predsjedničkih izbora gdje se radi o jednom kandidatu i podrški tom kandidatu, ovdje se radi o deset izbornih jedinica, o ozbiljnim analizama, o međusobnim odnosima stranaka itd. Za to je potreban ozbiljan organizacijski rad i mreža na terenu. Ja ne vidim kako se može stvarati mreža kad ni na početku ne postoji osnova organizacije, nego postoji nekakav nedefinirani pokret koji bi jednog dana mogao postati strankom. A koji nema ni toliko samosvijesti da bi omogućio javnosti da čuje kako izgleda njihov prvi skup”, zaključio je Puhovski.