PUHOVSKI DAO PREDSJEDNICI DIJAGNOZU: ‘Ona je dezorijentirana!’

Autor: Dnevno

Politički analitičar i sveučilišni profesor Žarko Puhovski bio je gost Dnevnika na televiziji N1. Komentirao je izjave Miroslava Škore, kandidate na desnici, aktualnu predsjednicu te situaciju sa sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora.

Upitan da prokomentira izjavu Miroslava Škore o tome kako predsjedničku rezidenciju treba ukinuti te kako se radi o reliktu socijalizma, Puhovski je kazao kako je to jedna vrsta demagogije. “To je jedna vrsta Vegete. Pogrešno je reći da je to relikt socijalizma. I britanski premijer ima svoju ljetnu rezidenciju. Ovo je naravno mala demagogija i populizam. Međutim, to se ne može izbjeći u kampanji”, mišljenja je Puhovski.

Komentirao je i zabranu HDZ-ovih gradonačelnika Miroslavu Škori da organizira koncerte. “Meni se čini da tu treba podržati gospodina Škoru. On je pjevač i on treba pjevati. On će sigurno imati manje političke promidžbe nekog recimo Thompson kojem svi plaćaju. To je politički bezobrazluk što se Škori ne da da pjeva”, smatra Puhovski.

Na pitanje o objavi kandidature aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te njenom govoru u Kninu, Puhovski je za N1 rekao kako se njemu to sve čini doista žalosnim.”Meni se čini doista žalosnim. Ona je dezorijentirana, ona se ponaša kao da ne zna što govori. Ona je govorila o hvatanju oružja, što je neukusno, ali opasno. Ona je vrhovna zapovjednica”, ističe Puhovski.

“Za razliku od ranijih neukusnih ponašanja, ovo bi joj moglo loše odjeknuti u njenom biračkom tijela. Bacala se nekoj američkoj generaluši oko vrata”, dodaje.

Za objavu kandidature u Hrvatskom tjedniku kazao je kako je primila urednika novina koji je rekao da je bestidnica te je maltene ekskomunicirao papu.

Nakon inicijative Mosta za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora zbog pitanja opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića, Grabar-Kitarović se oglasila priopćenjem u kojem je pozvala Ustavni sud da se očituje po tom pitanju. “Ona je naprosto opet pokazala da se izgubila u literaturi. Članak 79. Ustava daje njoj pravo da saziva sjednicu parlamenta. Ne može ona pitati Ustavni sud hoće li realizirati svoje pravo. Ona ima pravo sazvati izvanrednu sjednicu sabora i ona je saziva”, pojašnjava Puhovski za N1.