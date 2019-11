PUHOVSKI DAO DIJAGNOZU PLENKOVIĆU! Samoubojstvo! Pa što on to radi? Sam sebi puca u nogu

Politički analitićar Žarko Puhovski gostovao je na javnom radiju u emisiji Intervju tjedna gdje je progovorio o niz aktualnih političkih tema, kojima svjedočimo posljednjih desetak dana. Prema njemu, kada je riječ o štrhaku prosvjetnih radnika odvija se potpuna zbrka. ”Utoliko što Vlada pregovara s nekim tko nije subjekt, formalnmo je stvar u tome da imamo skandaloznu situaciju, a to je premijer koji vrijeđa. Premijer treba razgovarati sa svima koji su u njegovoj domeni značajni, a to su u ovome trenutku sindikati koji su zaustavili školstvo. Stotine tisuća ljudi time su pogođene, a on odbija razgovarati sa sindikatima. On s njima razgovara ili preko ministara ili preko HNS-a”, ocijenio je Puhovski dodajući da se ni sindikati taktički ne drže posve ispravno. ”Oni imaju problema u javnom nastupu. Idućeg tjedna trebat će dokazivati ima li smisla štrajk, jer to većina ljudi neće shvatiti”, drži Puhovski kojemu je nezamislivo da u ovakvoj situaciji premijer ne razgovara sa sindikatima. ”Imati štrajk 50 dana prije izbora te ga podjarivati, predstavlja u neku ruku ‘samoubojstvo’, ‘pucanje sebi u nogu’. Plenkoviću su izbori važni, ali će biti opterećeni bude li štrajk predugo trajao”. Nitko do sada nije imao štrajk više od tri dana. Ovo je pametni model organizacije štrajka. Tjedan dana se može izdržati, a to bi značilo još 10 dana s obzirom na cirkularni model. To bi onda već bila sredina studenoga, kada bi mogla početi i kampanja za predsjedničke izbore. Za premijera bi to mogao doista biti problem. On se ponaša začuđujuće neozbiljno”, smatra analitičar koji naglašava da Plenković koji do sada nije taktički griješio, trenutačno to ipak čini jer je vrlo vjerojatno preopterećen igrama u koaliciji i nevjerojatnmom željom da napokon predsjeda EU. ”Onda mu se “pletu o noge” nekakve sitnice kao što su štrajkovi prosvjetnih djelatnika”, navodi Puhovski napominjući da je dodatni problem to što u HDZ-u imaju prastari desničarski koncept države koji je bio vidljiv kod Jandrokovića i Branka Bačića. ”Govorili su o povećanju koeficijenata i spomenuli da je prvo policija, pa onda obrazovanje”, objašnjava Puhovski koji je uvjeren kako su se sindikalisti osramotili dolaskom na Markov trg. ”Taj je performans bio ispod svake razine. Bio je toliko primitivan da zapravo sramoti obrazovanje. Sindikati nemaju jasnu strategiju. Oni su se pojavili kao glasnici pobune protiv nepravde, ali nepravda se ne rješava štrajkom, već zakonskim promjenama”, misli analitičar koji naglašava da su sindikalisti došli do ruba onoga što sustav može izdržati. Dotakao se potom i odnosa između HNS-a i HDz-a, navodeći da su sukobi među dvjema strankama vladajuće koalicije zapravo fake news. ”To su svi znali, ali su se morali ponašati kao da je prava vijest. HNS nema druge šanse nego da nateže konopac do točke gdje bi mogao puknuti, a onda se povuku. Premijer im daje 2% umjesto 6% i onda stvara takvu zbrku u javnosti da sindikati više ne mogu jasno priopćiti o čemu se kod njih radi”, kaže Puhovski.