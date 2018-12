PUCNJAVA U STRASBOURGU: Troje mrtvih?

U pucnjavi na božićnom sajmu u Strasbourgu ozlijeđene su dvije osobe.

BBC piše da je zaustavljen promet tramvajem, a područje nesreće osigurano.

Mirror izvještava kako je jedna osoba poginula, a nekoliko osoba je ranjeno.

Policija je evakuirala trg na kojem se nesreća dogodila.

Okolnosti pucnjave još nisu poznate.

Gradonačelnik je pozvao stanovnike grada da ne izlaze van, a okolnosti pucnjave još uvijek nisu poznate.

Biljana Borzan,hrvatska europarlamentarka, izvjestila je na Twitteru da su svi članovi hrvatske delegacije dobro.

Prema riječima britanski europarlamentarca Richard Corbett pucalo se u centru grada, a troje je mrtvih .

Am in restaurant in centre of #strasbourg where shots fired with unconfirmed reports of 3 dead.

Restaurant locked and not letting anyone in or out.

— Richard Corbett (@RCorbettMEP) 11 December 2018