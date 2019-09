PUČKA PRAVOBRANITELJICA OTKRILA: Zašto su pozdrav ZDS i ustaštvo opasni po hrvatsko društvo?

Autor: Dnevno

Gošća Pressinga na N1 bila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović. Govorila je o slučajevima nasilja prema Srbima i toleriranju ustaštva.

“Pitanje zločina iz mržnje i govora mržnje promatramo na općoj razini i on je najveći prema pripadnicima srpske nacionalne manjine. Riječ je o trendu koji je prisutan u Hrvatskoj i potvrđuju da se nalazimo u jednom nasilnom okruženju, i ne samo etnički motiviranom, vidimo nasilje u obitelji, školama, prema stručnim osobama”, istaknula je pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Vidi vezu između etnički motiviranog nasilja i toleriranja ustaštva. “Činjenica je da se korištenje ustaške simbolike jako često tolerira i relativizira, daje se za pravo da se podilazi onima koji prizivaju NDH, poput raznih likova s Hitlerovim brčićima s kojima razgovaraju ministri.”

Smatra da treba upozoravati da su političke predizborne kampanje prilika za podilaženje, a sve je popularniji populizam koji ljudima podilazi, ne govori istinu kako bi ostvario svoje ciljeve i to je loše. Kada je riječ o posljednjim napadima na Srbe mišljenja je da se ne radi do kraja o pojedinačnim incidentima i “ako ova država smatra da to nije spirala nasilja mora u svakom slučaju adekvatno reagirati na sve slučajeve nasilja.”

“Ako se ustaška simbolika tolerira i ne procesuira to dovodi do nasilja“, ističe Vidović i dodaje da je jako važno kako odgajamo djecu i kakvo društvo želimo biti, te da moramo raditi na edukaciji.

Na pitanje oko pozdrava Za dom spremni, podsjetila je da je Ustavni sud tijelo čije su odluke obvezna provoditi sva tijela. Kako kaže, taj je sud bio jasan u tri predmeta oko Za dom spremni. No, problem je, kaže, što se ustaški pozdrav izričito ne navodi kao zabranjen. “Ako Vlada želi pokazati da ne dijeli vrijednosti NDH trebalo bi zakonom taj pozdrav proglasiti nezakonitim. To je i preporuka Vladina Vijeća za suočavanje s prošlošću”, kaže Vidović.

Govoreći o crvenoj zvijezdi kao simbolu pojašnjava da u Vladinom dokumentu dijaloga isto stoji da nema izjednačavanja totalirarnih režima. Europski sud za ljudska prava je u slučaju Mađarske rekao da je crvena zvijezda kao simbol predstavlja više pozitivnog nego negativnog. U Hrvatskoj je, objašnjava, problem što se pod tim simbolom vršila i agresija na Hrvatsku, a i činjenica je da su i pod tim simbolom i nakon Drugog svjetskog rata počinjeni zločini i to, smatra Vidović, isto treba osvijestiti.

Po pitanju pritužbi za policijsko nasilje prema migrantima kaže da policija sve pritužbe o nasilju na granici odriče bez argumenata. “Toga nema u evidenciji, nije se dogodilo, ne vidimo istragu, na temelju čega se zaključilo da ga nije bilo ili se kompletno povjerenje pokloni policijskim službenicima, a uopće se ne pita migrante.”

Kada traži od policije očitovanja to su dopisi bez ikakvih argumenata. “Sve što se događa na granici se događa jer se radi o politici Europske unije”, rekla je.

“Mnogo je vrlo potresnih priča, a odgovor MUP-a je uvijek jednak. Važno je reći i da nije svaka pritužba utemeljena, ali dok ne dobijemo prave istrage ovakvih optužbi bit će još više”, smatra Vidović. Dodaje da je njezinom uredu jako otežan rad i nemaju informacije koje su prije imali, a koje bi se razlikovale od izvještaja MUP-a u odnosu na ono što bi oni vidjeli na terenu.

Nakon isteka osmogodišnjeg mandata ne planira se ponovno kandidirati za tu poziciju jer smatra da je “osam godina dug mandat i da je vrijeme za druge ljude i druge ideje”.