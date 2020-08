PUCA KORUPTIVNA MREŽA JOSIPE RIMAC! Tko je glava hobotnice? Spominje se jedan utjecajni HDZ-ovac

U tjedniku Nacional objavljeni su navodni transkripti u kojima poduzetnik Ante Sladić komplimentira Josipi Rimac koja je, kako se tvrdi u tom mediju, iza leđa ministrice poljoprivrede Marije Vučković zbog njegovih interesa mijenjala Vladine uredbe pomoću svoje mreže i dekana Agronomskog fakulteta. Prema tvrdnjama tog medija, nova-stara ministrica usko je surađivala sa ženama koje su bile na izravnoj liniji bivše kninske gradonačelnice. Prva je bila šefica njezina kabineta Ružica Njavro, druga pak Anita Validžić, koja je bila savjetnica ministrice, a Vučković je pak komunicirala i s dekanom Agronomskog fakulteta Zoranom Grgićem kojega joj je kao stručnjaka u dogovoru s Rimac predložila Njavro, kako bi onda on podržao plan da se pomogne izvjesnom Anti Sladiću koji je želio da se promijeni jedna uredba o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH.

“Znaš šta ću ja tebi reći, ja sam potrošio na HDZ sigurno 6 milijuna eura, političkih veza nećemo uopće komentirati koje. I onda na kraju, evo, ti si jedina osoba di je rekla: Ante, bit će napravljeno. Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, matere mi…”, govori Sladić, prema tim objavljenim transkriptima, Josipi Rimac koju je iz HDZ-a u skladu sa statutom izbacio njezin politički mentor Nediljko Dujić. On je prema stututu morao biti predlagatelj izbacivanja, a kako se Duić na sastanku stranačkog rukovodstva na kojem se raspravljalo o Rimac nije pojavio u zakazanom roku, stranačka vrhuška bacila se u potjeru za njime pa je oko podneva doveden pred svršen čin te se složio s njezinim izbacivanjem iz HDZ-a. Odvijalo se to usred kampanje za parlamentarne izbore koji su za Plenkovića bili i više nego značajni, a prije nego što je afera “Vjetroelektrane” buknula, baš su iz šibensko-kninskog HDZ-a Josipu Rimac predlagali za jednu od kandidatkinja na stranačkim listama za te srpanjske izbore.

O vezama između nekadašnjeg skradinskog gradonačelnika Dujića i poduzetnika Sladića svojedobno je pak iscrpno pisao naš tjednik 7dnevno uz opasku da se ne radi o poznatom vinaru kako se u početku mislilo, nego o tajanstvenom seljaku koji korijene vuče iz kraja iz kojeg potječe i Toni Matas, čovjek s kojim je Rimac bila u više nego dobrim odnosima, što potvrđuje podatak da ga je zvala svojim bratom.

“Osim zemljopisnog podrijetla, dodirna točka između Dujića i ove družine su Hrvatske šume, javno poduzeće u kojem se po Jandrokovićevu zagovoru skrasio Krunoslav Jakupčić, dugogodišnji član HDZ-a koji je posrnuo s bivšom kninskom gradonačelnicom koja je navodno za proviziju sređivala poslove privatnoj tvrtki koja je bila u sporu s Hrvatskim šumama. U istom tom poduzeću od siječnja 2018. godine na poziciji savjetnika Uprave za europske fondove, razminiranje i protupožarnu zaštitu sjedi Dujić, koji je izabran na natječaju na kojem je bio najbolji od osam kandidata. Dobro upućeni tvrde da je savjetnička pozicija za ambicioznog HDZ-ovca tek usputna postaja te da je njegov krajnji cilj fotelja predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, no dok se ova zadnja afera ne stiša, Dujić će svoje ambicije ipak morati ostaviti po strani”, pisao je 7dnevno prije samo nekoliko tjedana, ističući da je ovoj družini mito nudio Sladić, koji je također odrastao u istom kraju kao Dujić.

AFERA IDE DALJE

U korupcijskoj hobotnici koja ima gomilu krakova razumljivo je i da USKOK-ovi istražitelji muku muče s različitim sumnjama pa kako doznajemo, postoji mogućnost da su stočari koji su USKOK-u bivšoj HDZ-ovki nudili ogroman mito tek nečiji istureni igrači. Prema snimci, koje su dijelovi pušteni u javnost, državnoj tajnici u Ministarstvu uprave Josipi Rimac mito je nudio Sladić, a ona mu je trebala pomoći koristeći svoj politički utjecaj za promjenu nove uredbe o zakupu šumskog zemljišta kako bi se pogodovalo ne samo Sladiću nego i njegovu poslovnom partneru Josipu Ravliću. Dva je puta Sladić Josipi Rimac dao minimalno deset tisuća eura gotovine, obećavajući joj još 500 tisuća kuna, ali i dva zemljišta od 10 tisuća četvornih metara u Rogoznici. S obzirom na vrijednost zemljišta u tome kraju, Rimac je trebala dobiti od milijun do pet milijuna kuna, međutim, istražitelji se pitaju otkud nepoznatim seljacima toliki novac pa tako pretpostavljaju da dotični nije nudio ni vlastiti novac ni vlastita zemljišta. Uz ostalo, indikativno je da je i sam Sladić pred istražiteljima ustvrdio da ne posjeduje nikakve tvrtke niti je igdje zaposlen. Navodno je samo imao namjeru pošteno se baviti stočarstvom uz potporu za osnovna grla koja zaista posjeduje, no nakon uhićenja taj se plan ovog teologa i filozofa koji je dio života proveo u sjemeništu naprasno prekinuo. Iako je istražiteljima rekao da nema tvrtke, Sladić je kod Rimac tražio da se za njega i Ravlića založi kod načelnice Turbić ne bi li baš njih dvojica u zakup dobila kvalitetne krške pašnjake na području njezine općine, za što je samo načelnici iskeširao deset tisuća eura mita, dodatnih deset poslao je preko Rimac šefici kabineta u Ministarstvu poljoprivrede Ružici Njavro, koja drugih 500 tisuća kuna nije dočekala – završila je, naime, iza rešetaka. Koliko je točno Sladić dao osobno Josipi Rimac, zasad se tek treba utvrditi, no dvojac Sladić – Ravlić spominje se u tvrtkama Gregoda d.o.o. iz Solina, u tvrtki Ekodar-Prerada bilja, ali i u tvrtki Plastovo i Sirena iz Našica. Solinska Gregoda osnovana je 2015. godine, a uz Sladića se kao osnivač navodi Ivan Botić, vlasnik obrta za taksi-prijevoz u Kaštel Novom. U osnivanju te tvrtke sudjelovao je i broker Ante Bošnjak kojega su USKOK-ovi istražitelji također povezali s Rimac. Navodno je baš on sudjelovao u dogovoru o sklapanju police osiguranja za vjetroelektranu Krš – Pađene, a od provizije od 92 tisuće kuna pola je trebala dobiti bivša kninska gradonačelnica. Tvrtku Ekodar Sladić je osnovao 2014. godine s partnerima iz Oroslavja te je od osnutka poslovala prilično skromno, dok mu je u našičkoj Sireni partner Josip Ravlić, ali i poznati našički mljekar Pavao Buljanović. Sladić je dakle višestruko premrežen, a mreža po svemu sudeći seže do vrha HDZ-a.