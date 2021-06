PSIHIJATAR O STRAVIČNOM DOGAĐAJU U KNINU: ‘Ovo se može dogoditi kod ljudi koji nemaju nikakvih psihičkih tegoba!’

Autor: Lucija Brailo

Tragedija koja je potresla u utorak čitavu Hrvatsku, kada je u parkiranom automobilu u Kninu pronađeno beživotno tijelo petogodišnjeg dječačića, nešto je što svakom roditelju ledi krv u žilama. Od stravičnog prizora nije bilo lako ni ljudima koji su pronašli nesretno dijete, a ni istražiteljima. Nije im bilo teško zaključiti što se dogodilo. Dijete je ostavljeno u automobilu na temperaturi koja se u Kninu popela i do 28 stupnjeva u utorak. Nakon ovakvih tragičnih događaja, ljudi ne mogu a da se ne zapitaju kako je moguće da se takvo što nekome dogodi? Da zaboravi kako mu je vlastito dijete ostalo u automobilu. No, psihički procesi koji prethode ovakvim nesretnim događajima, nešto su što i nije baš lako shvatiti, pa nam je docent Goran Arbanas, psihijatar iz Klinike za psihijatriju bolnice Vrapče objasnio pozadinu.

Podsjetimo, informaciju je potvrdio glasnogovornik šibensko-kninske policije Šime Pavić, a odmah je obavljen i očevid koji bi trebao rasvijetliti sve okolnosti tragedije. U istragu se uključilo i Županijsko državno odvjetništvo.

Kobni poziv

Dječak imena Luka, imao je pet godina. Otac mu je profesionalni vojnik u gardijskoj postrojbi smještenoj u Kninu. Svakog jutra prije posla, vozio je sina u vrtić gdje bi ga ostavio te otišao na radno mjesto u kninsku vojarnu. Tako je bilo i proteklog utorka. Krenuli su prema vrtiću, no otac je putem dobio hitan poziv da se javi u vojarnu. Zbog čega je hitno pozvan, ako je ionako ubrzo trebao biti na poslu, nije poznato, no odmah po pozivu, krenuo je ravno u vojarnu. Parkirao je i otišao, a dječak je vjerojatno zaspao na svom sjedalu jer je bilo rano ujutro. Kako je uopće smetnuo s uma da još uvijek vozi dijete u autu, nije jasno.

Zaokupiran obvezama, nije ni pomišljao na dijete. Tek kada ga je supruga oko 15 sati nazvala i pitala gdje im je dijete, budući je došla po njega u vrtić gdje ga nije pronašla, shvatio je kako ga uopće nije odveo u vrtić. Otrčao je odmah do vozila i pronašao mrtvog dječačića.

“Na pitanje kako se nekome može dogoditi da zaboravi dijete cijeli dan u autu nema nekog jednoznačnog odgovora, kao i inače na bilo koje ljudsko ponašanje. Potpuno identično ponašanje može biti proizvod različitih motiva i razloga. Tako da ne možemo reći da će u svakom slučaju biti isti razlog. Dakle, takva situacija može se doista dogoditi kod ljudi koji nemaju nikakvih psihičkih tegoba, ali su u datom trenutku preopterećeni, na nešto drugo fokusirani”, objašnjava Arbanas.

Selektivna pažnja

Ističe i da je naša pažnja selektivna, pogotovo u nekakvim stanjima stresa ili u situacijama kada smo opterećeni nekakvim zahtjevima, pa se moramo više koncentrirati. Tada čovjek ima selektivnu pažnju, što znači kako iz okoline nesvjesno odabire neke podražaje koje će prepoznati i percipirati, dok neki drugi ostanu zanemareni.

“Tako da je moguće da se to dogodi i kod osobe koja nema nikakve psihičke tegobe, niti nikakvih psihijatrijskih problema. Druga stvar bi bila ako bi to osoba napravila namjerno i planirano, to je onda skroz druga situacija. Tu bi se onda radilo o ljudima koji nemaju empatije, niti ikakvog osjećaja krivnje”, govori Arbanas.

Cijelo jutro dok je dječak bio u vozilu nitko ga nije ni vidio, niti čuo. Otegotna okolnost bila je što je automobil zatamnjenih stakala, a još jedna da se u blizini odvijaju radovi na gradilištu, malo ljudi prolazi tuda, a strojevi su bučni. Možda se dječak i probudio te dozivao, no nažalost, nitko ga nije uspio čuti. Naime, u Kninu je oko 14 sati bilo 28 stupnjeva, no ako je crni automobil bio dugo na suncu, temperatura je drastično porasla u unutrašnjosti automobila i moguće je da je dijete dehidriralo.









Automatizirane radnje

Doznaje se kako se ne radi o nekoj problematičnoj obitelji, već naprotiv. Otac je u vojsci cijenjen kao profesionalac te ga znaju kao dobrog i pažljivog čovjeka. Nakon tragedije vojna policija odvela ga je na kriminalističku obradu.

“Ja ne mogu govoriti o ovom konkretnom slučaju jer ne mogu znati što se točno dogodilo. Međutim, mi imamo neke automatizirane radnje o kojima ne razmišljamo i zapravo ih se kasnije ne možemo prisjetiti. Primjerice, osoba koja se tek uči voziti automobil mora svjesno razmišljati kada će promijeniti brzinu ili stisnuti kvačilo. Osim ako svakodnevno vozite, onda te radnje postaju automatizirane, što znači da se one odvijaju bez registracije svijesti. Da nekoga tko je vozač pitate u kojem je trenutku promijenio brzinu ili je li stisnuo kvačilo, ne bi znao, zato što je to automatizirana radnja za koju nam više nije potrebna svijest, nego se odvija na nižim razinama svijesti. Tako je jednako moguće da netko tko svakog dana vodi dijete u vrtić, budući da je to jednostavna radnja, nema u svijesti pohranjenu informaciju da je dijete ostavio ili nije u vrtiću jer je to nešto što se svakodnevno događa. Kao mijenjanje brzine. To je nešto što mislimo da smo napravili, a da nismo o tome razmišljali”, objašnjava Arbanas.

‘Roditeljima je potrebno pružiti psihološku pomoć’

Dodaje kako je ovo nezamislivo grozna situacija, osobito za roditelje.

“Pitanje je sada kako će njih dvoje preživjeti to i kako će njihov odnos to podnijeti”, kaže i dodaje kako postoji puno istraživanja koja potvrđuju kako roditelji koji izgube dijete, ne samo omaškom ili vlastitom krivnjom, nego čak zbog bolesti ili nekih drugih situacija, da se takvi brakovi razvrgnu u jako velikom postotku, čak preko 50 posto, nego drugi brakovi.









“Jer teško je preživjeti takvu tragediju zajedno. Mora doći do okrivljavanja, međusobnog optuživanja, do svega i svačega”, kaže Arbanas i zaključuje kako je važno roditeljima sada pružiti psihološku pomoć.

U Kninu će četvrtak, 10. lipnja biti proglašen danom žalosti.