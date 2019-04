PRVO ŽESTOKO SUČELJAVANJE KOD MISLAVA BAGE: Most i Živi zid rasturili konkurenciju!

Autor: Ines Brežnjak

U jeku priprema za Europske izbore Nova TV organizirala je prvo sučeljavanje kandidata, a na vruća pitanja Mislava Bage odgovarali su HDZ-ov Karlo Ressler, SDP-ova Biljana Borzan, kandidat Živog zida Tihomir Lukanić, Mostova Sanja Čikotić te kandidat Amsterdamske koalicije Valter Flego.

Jedno od prvih pitanja koje je voditelj postavio kandidatima bilo je kako će glasati u Europskom parlamentu, odnosno hoće li se zalagati za nacionalni interes ili pak stranački stav na razini Europarlamenta. Borzan, aktualna europarlamentarka, rekla je da „kada se radi o nacionalnom interesu pojedine tematike, uvijek se kombinira stranački stav i nacionalni interes“. Lukanić je pak istaknuo kako se Živi zid zalaže isključivo za interese Republike Hrvatske i u tom kontekstu razmišlja o otvaranju ureda u kojem bi bio dostupan građanima za sva pitanja 24 sata dnevno. Čikotić iz MOST-a napomenula je kako će njezina stranka zastupati isključivo hrvatske interese, dok je Valter Flego, nositelj liste Amsterdamske koalicije istaknuo kako će se zalagati za otvorenu, naprednu i tolerantnu Hrvatsku te da će biti član liberalne grupe stranaka u EP, baš kakva je i sama Amsterdamska koalicija.

Nositelj liste HDZ-a, Karlo Ressler rekao je kako su za njih vrijednosti jako bitne, kao i vrijednosni okvir koji se temelji na desnom centru. Ressler smatra da je problem u shvaćanju kolega koliko su klubovi bitni. Na njegovu je izjavu oštro replicirala MOST-ova Sanja Čikotić, odgovorivši mu da HDZ-ovi zastupnici u 90% slučaja glasaju kao njihov prijatelj Tajani, koji svojata Istru i Dalmaciju. Što bi građani odgovorili da je danas referendum oko ulaska u EU u Hrvatskoj, upitao je Bago kandidate. , Lukanić je odgovorio kako je to usko pitanje te da misli da bi danas građani rekli ne. Flego smatra da bi građani rekli da ulasku, no napominje kako ne treba previše glorificirati Europu te da pojedine stvari treba redefinirati kako bi bila što bliže građanima. Čikotić je istaknula kako se građani ne bi odlučili za ulazak u EU jer niti ova niti prošla Vlada nisu pokazale sve dobrobiti EU-a, dok Ressler smatra da za njih nema dileme te da mi pripadamo Europi.Borzan je mišljenja da do sada nismo dobro iskoristili članstvo, no smatra da bi Hrvati odabrali članstvo u EU.

Treba li Europskoj uniji više ovlasti, a manje državama članicama ili je ovako idealno, bilo je jedno od pitanja. Lukanić je odgovorio da Europa treba definirati svoje ključne vrijednost te da Europa još uvijek nije dovršen projekt, ali da nama važne djelatnosti trebamo sami razvijati. Ressler smatra da neke stvari ne možemo rješavati sami već na razini EU-a, no kako je unija savez suverenih država, sukladno tome se treba i ponašati. Borzan je odgovorila kako nije realno smanjivati suverenitet svake države te da misli da model nije loš, ali ga treba doraditi. MOST-ova Čikotić je istaknula kako je dosta EU birokracije te da ona otežava stvari te da će se MOST zalagati da 14 članica zemalja može dati VETO na određene zakonske regulative.Jedno od gorućih pitanja je i izlazak Velike Britanije iz Europske unije, a na pitanje treba li im popuštati pri izlasku ili pak ne, Borzan je istaknula kako od početka zauzima stav da pregovarači moraju biti čvrsti te smatra da je ovo prilika da EU pokaže da može bez jedne države koja se opredijelila za izlazak. Ressler je istaknuo kako je za Hrvatsku je važno znati na čemu smo kada dolazi u pitanje izlazak Britanije iz Unije, dok su se ostali kandidati složili kako je odluka o izlasku Velike Britanije donesena referendumom, odnosno voljom naroda, te da to u svakom slučaju treba poštivati.

Može li Srbija ući u EU dok se ne riješe otvorena pitanja s Hrvatskom?

Posebno zanimljivi bili su odgovori kandidata oko ulaska Srbije u Europsku uniju. Naime, na pitanje mogu li naši susjedi ući u EU dok se ne riješe otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske, Borzan je istaknula kako je vrijeme ulaska pojedine zemlje u EU najbolje vrijeme rješavanja pojedinih otvorenih i teških pitanja. Lukanić smatra da treba iskoristiti mogućnost i staviti VETO, pa pokušati tim pritiskom riješiti otvorena pitanja. Čikotić je kazala kako je stajalište MOST-a da Srbija neće imati nikakvih popusta oko ulaska u Europsku uniju dok se ne riješe otvorena pitanja, odnosno poglavlja 23 i 24.

Flego je istaknuo kako se ovdje govori o politici proširenja te ako je to naš cilj, onda imamo vremena riješiti otvorena pitanja i probleme, a sličnog je stajališta i Ressler koji je rekao kako se HDZ zalaže za proširenje, prvenstveno približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji te da je to je jedan od prioriteta vanjske politike HDZ-a. Što se tiče Srbije, Ressler smatra da se moraju imati čvrsti kriteriji, koji se trebaju ispuniti, baš kao što je i Hrvatska morala ispuniti određene kriterije kada je ulazila u članstvo EU-a.

Na pitanje ulaska u Eurozonu, odnosno uvođenja Eura u Hrvatsku, Lukanić je rekao kako je mišljenje Živog zida da uvođenje Eura znači potpadanje pod kapu međunarodnih europskih bankara. Čikotić je rekla ako su se premijer i guverner odlučili za uvođenje Eura, MOST NL će tražiti referendum o tome.

Flego smatra da Hrvatska ne koristi sve alate u monetarnoj politici koji su nam na raspolaganju te da nismo spremni za euro, ali moramo imati svoj strateški cilj za ulazak u zajednicu koja koristi euro kao jedinstvenu valutu. Ressler je istaknuo kako je za Hrvatsku kao malu zemlju u interesu uvesti euro, no za sada još ne.

Biljana Borzan odgovorila je kako nismo spremni, no smatra da jednog dana moramo ući u Eurozonu, a period do ulaska moramo iskoristiti za jačanje gospodarstva kako bismo bili pripremljeni.

Migranti sami ne žele poštivati kvote

Jedan od problema s kojima se EU suočava je i migracijska kriza, odnosno migranti. Hrvatska kao rubna zemlja Europske unije na konstantnom je ‘udaru’ ilegalnih, ali i legalnih prelazaka, pa se na sučeljavanju postavilo i pitanje tko bi trebao odgovarati za migrante – zemlje u kojima su ušli ili pak je to pitanje cijele EU.

Flego smatra da migracijska kriza nije od jučer te da je to jedna od tema zajedničke politike i EU treba pomagati rubnim državama. Ističe kako se prema migrantima moramo ponašati kao prema ljudima, ali usput i zaštititi naše granice. Ressler je rekao da trebamo osigurati da je vanjska granica EU dobro zaštićena i da nema ilegalnih ulazaka kroz šume kao što se događa trenutno. Biljana Borzan je rekla kako je važno pokazati solidarnost za ljude koji dolaze, jer smo i mi bili u tim situacijama.

„Solidarnost da, no problem je što kvote koje je EU odredila migranti sami ne žele poštivati, jer im neke zemlje nisu zanimljive“, nadovezala se.

Lukanić smatra da u slučaju migranata, Hrvatska ispada kao svojevrsni ‘hotspot’ bez potpore EU-a i NATO saveza, te da smo prepušteni sami sebi, što se najbolje može vidjeti na terenu. Čikotić je kazala kako se MOST zalaže za sigurne migracije, za sigurnost državne granice ali i sigurnost migranata.

Aktualni problemi odnose se i na direktivu o izaslanim radnicima, odnosno koju plaću bi trebali dobivati hrvatski radnici u inozemstvu – hrvatsku ili pak onu zemlje u kojoj se nalaze. Svi su se kandidati složili kako bi radnici u inozemstvu trebali dobivati plaće koje su standardne za zemlje u kojima rade.