Prvi veliki problemi za Tomislava Tomaševića! Je li se gradonačelnik svjesno spetljao? Projekt koji bi ga mogao skupo stajati

Autor: Iva Međugorac

Grad koji nije pokošen, gomilanje smeća, problemi s odvozom otpada, obnova i manjak radne snage za provedbu iste, sve su to samo neki od problema koji pritišću zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji se nalazi na polovici svojega mandata, u kojega je ušao s poprilično nezahvalne pozicije kao nasljednik pokojnog Milana Bandića, koji je godinama upravljao Zagrebom, i koji istini za volju u glavnom gradu jest napravio kaos kojega je teško profiltrirati.

Bandić više ne može biti izlika

No, teško da Bandić više može biti izlika gradskoj vlasti za koju građani imaju sve manje strpljenja, posebice sada u ovim neizvjesnim vremenima kada je upitno i što će biti s vrtićima na koje je kako se čini pritisak veći nego ikada. Puno je toga Tomašević obećavao tijekom gradonačelničke kampanje, ali na ono što ga je zateklo već bi se sada moglo reći nije bio spreman. Tu njegovu nespremnost i činjenicu da nakon Bandića nije lako nastaviti vladati mediji su dugo tolerirali čekajući da se zagrebački gradonačelnik napokon primi posla i pokaže da je unatoč svim problemima drugačiji od svojeg prethodnika.

No, da to baš i nije tako već dugo ukazuje gradski zastupnik Renato Petek koji je ranije problematizirao TOmaševićev nastavak suradnje s kraljem otpada Petrom Pripuzom, baš kao što sada problematizira projekt mali Manhattan. Ovih je dana Grad Zagreb nakon što su se mediji raspisali o tome da Tomašević krije dokumente za taj projekt svim medijima poslao dopis kojim se preko odvjetničkog društva Sanje Mihalić norveški investitor obratio Gradu Zagrebu s upozorenjem da će u slučaju da Grad Zagreb ne ispuni ugovorne obveze sudski potraživati naknadu štete. Riječ je o dopisu za kojega je Grad Zagreb navodno zatražio i dva pravna mišljenja temeljem kojih su odlučili pristati na građevinski projekt Rotor Jug, ali ta dva pravna mišljenja za sada za javnost nisu dostupna, no iz svega vidljivog čini se da su se i mediji ozbiljno zainteresirali za ovaj slučaj koji bi od malog Manhattana mogao prerasti u veliki TOmaševićev problem.





Nezadovoljstvo u SDP-u

Na taj problem s velikom pažnjom gledaju i u SDP-u u kojem smatraju da dok se ova priča ne raspetlja njihov stranački šef Peđa Grbin ne treba izlijetati i nuditi koaliciju Tomaševiću i njegovoj stranci Možemo iz koje su nedavno najavili kako bi se po pitanju suradnje sa ostalim opcijama mogli očitovati tijekom srpnja. Dok oni progovaraju o srpnju u SDP-u strahuju da bi se pregovori mogli pomaknuti sve do jeseni, a pitanje je u kakvoj će se tada poziciji nalaziti Tomašević koji je već sada na meti kritika. Brinu se u Partiji za Tomaševića radi toga što vrlo dobro znaju da je on sinonim za Možemo, ali i stoga što je njegova vladavina u Zagrebu pilot projekt onoga što bi se na razini države moglo događati u slučaju da Možemo dođe na vlast.

Baš je to razlog zbog kojega je dobar dio SDP-ovaca po pitanju koalicije suzdržan i oprezan, a u zadnje vrijeme oprezan je i Tomašević. Iz dopoisa koji je poslan iz odvjetničkog ureda Sanje Mihalić doista nije teško zaključiti da se Grad Zagreb poziva na ispunjenje obveza, a u njemu se također navodi kako bi u suprotnom oni mogli pokrenuti postupak za naknadu štete, a uz to se naglašava i da direktni troškovi iznose 5,6 milijuna eura i da bi se na taj iznos trebalo dodati ostale troškove, uključujući i izgubljenu dobit što na koncu dovodi do toga da bi spor mogao stajati nekoliko desetaka milijuna kuna.

Dopis ipak objavljen

Poznato je da je Tomašević prije par tjedana kada je progovarao o ovoj temi izjavljivao kako bi u sporu s investitorom Grad Zagreb mogao izgubiti i do 50 milijuna eura, ali iz dopisa dostavljenog medijima tu brojku nije moguće objasniti. Inače je projekt mali Manhattan zapravo luksuzni stambeno-poslovni kompleks nadomak zagrebačkog Rotora, a trebao bi se prostirati na 35 tisuća metara četvornih. Iako Tomašević svu odgovornost za ovaj projekt nastoji prebaciti na Bandića tvrdeći kako je sve dozvole i privole za taj projekt izdala administracija pokojnog gradonačelnika to nije točno, jer je dio dozvola za realizaciju ovog projekta izdan i u Tomaševićevom gradonačelničkom mandatu.

“Ovime Vam skrećemo pažnju da ćemo u slučaju isteka građevinskih dozvola za prometnice zbog neispunjenja ugovornih obveza Grada Zagreba i obveza realizacije legitimnih očekivanja Investitora koji upravo pokreće izgradnju zgrada u zonama, biti prisiljeni pokrenuti postupak naknade štete protiv grada Zagreba”, navodi se u famoznom dopisu u kojem se dodaje da izravni troškovi investitora iznose 5.623.801,00 eura na što treba pridodati nespecificirane troškove i naknadu izgubljene dobiti koja će se obračunavati, s tim da se već može procijeniti u više desetaka milijuna eura. Zanimljivo je kako je Tomašević samo dan prije slanja dopisa medijima tvrdio da se on ne može objaviti jer misli kako je riječ o poslovnoj tajni. Spomenimo na koncu i to kako je odvjetnica Mihalić supruga HDZ-ova Anđelka Mihalića čiji se sin Filip obogatio na lažnim covid-testovima u vrijeme pandemije korona virusa. Podsjetimo, iza ovog projekta stoji Robert Hagen odnosno tvrtka Rotor jug. Riječ je o misterioznom Norvežaninu koji se u Hrvatskoj i ranije povezivao s nekolicinom neobičnih i čudnovatih projekata.