PRVI PROBLEMI U MILANOVIĆEVOM STOŽERU! Raspad! Jednoj je dami prouzročio strašne probleme

Autor: Iva Međugorac

Zoran je izašao iz ormara, šale se tako na račun bivšeg premijera Zorana Milanovića, koji se odlučio kandidirati za predsjednika, njegovi najbliži prijatelji i suradnici. I doista, nakon mjeseci nagađanja, i kalukulacija Milanović je svoje namjere da preuzme fotelju na Pantovčaku oslužbenio te kandidaturom za šefa države uznemirio duhove u političkoj areni.

Njega se u javnostio ionako mjesecima percipira kao najizglednijeg protukandidata Kolinde Grabar-Kitarović, a ako je vjerovati anketama on je zapravo jedini koji ima šanse za ulazak u drugi krug. Prema posljednjim istraživanjima raspoloženja birača, Milanović je uzletio na skoro 20 posto, dok s druge strane u predsjedničinu timu vlada panika jer joj je rejting ponovno skliznuo na 34,5 posto potpore birača. Prema CRO Demoskopu, u drugome bi krugu Grabar-Kitarović podržalo 55 posto birača, dok bi Milanoviću podršku dalo njih 39 posto, no u istom tom drugom krugu predsjednica bi mogla računati na biračko tijelo Miroslava Škore koji prema anketama osvaja 13,8 posto potpore, dok se pak Mislava Kolakušića ideološki teško može svrstati an neku stranu, iako on prema rezultatima istraživanja osvaja 13.1 post potpore.

Želi li Milanović ozbiljnije ugroziti predsjednicu, njegova je uloga mobilizirati birače, kako za sada stvari stoje veća izlaznost ono je što bi mu trebalo ići na ruku, no pitanje je kako će motivirati birače, kada njegov povratak u politiku nije najbolje sjeo niti djelu članstva njegova SDP-a, jer dok je on zadnjih pola godine vodio diskretnu kampanju bazirajući se na šutnju kao strategiju, kritike na njegov račun nisu prestajale stizati.

Otvoreno se Milanovićevoj kandidaturi za predsjednika suprostavio Zlatko Komadina, koji je poručio da se on sam diskvalificirao, te da se previše distancirao od stranke. Milanovića godinama ne simaptizira niti Davorko Vidović, koji također nije bio sklon tome da ga se podrži kao kandidata za predsjednika, jednako kao i Romana Jerković, no anketama na kojima je među osam kandidata upravo on odnio pobjedu nitko se nije mogao suprostaviti, a Milanovića pak čvrsto podupiru njegovi bivši ministri i nekadašnji suradnici Peđa Grbin, Željko Jovanović, Gordan Maras, ali i ostatak kukuriku ekipe. No, premda se Milanović već u startu nastojao prezentirati kao karika koja bi trebala okupiti raslojenu ljevicu i liberale, izgleda da je baš tu naišao na prve ozbiljne probleme. Naime, njegova je kandidatura posvađala članove Amsterdamske koalicije. Šefica Glasa Anka Mrak Taritaš odbija dati potporu Milanoviću, ako ga podrši HNS Ivana Vrdoljaka, čiji su članovi već javno stali iza Milaovića. Milanovića je otvoreno podržao i HSS Kreše Beljaka, a i IDS_ovci su mu i više no sloni, što bi pak moglo rezultirati raspadom koalicije, te istupanjem Anke Mrak Taritaš iz iste. Milanović kada o ljevici govorimo za sada ne može računati niti na potporu Dalije Orešković, iako je to nešto što valja uzeti s dozom rezerve. Naime, premda je sama priznala da se s Milanovićem sastajala, Orešković je potvrdila da Milanovića neće podržati u bitci za Pantovčak. Baš stoga, nejasno je koju će ljevicu Milanović okupiti i na koji će način mobilizirati lijevo biračko tijelo, koje se razlilo na sve strane.