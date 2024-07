Prvi hrvatski političar koji je u imovinsku upisao prihode partnera: Iznenadit će vas tko je to

Autor: Iva Međugorac

Kada su imovina i imovinske kartice po srijedi, nerijetko se u fokusu javnosti nađu HDZ-ovci pa i politički predstavnici SDP-a. No, svoje adute imaju i u drugim političkim stranaka uključujući i Možemo!.

Njihova najpoznatija saborska zastupnica Sandra Benčić mjesečno zarađuje 2.539 eura. Suprug je zaposlen na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu gdje u prosjeku zarađuje oko 1.549 eura mjesečno.

Uz to Benčić u kartici navodi 1.021 eura godišnjih suprugovih prihoda napominjući kako se radi o primanjima iz Središnjeg državnog ureda za demografiju, 978,89 eura, roditeljski dopust. ”Ostala primanja regres, božićnica unijet će se na kraju godine odnosno kada će biti dostupni podaci za cijelu 2024.godinu”, stoji u napomeni.

Benčić u Zagrebu posjeduje stan

Nadalje se u imovinskoj kartici na suprugovo ime navodi i mjesečni prihod od 490 eura od iznajmljivanja stana za što Benčić također ima napomenu u kojoj tvrdi da je riječ o prihodu od iznajmljivanja stana u njenom, osobnom vlasništvu. ”Prihod od najma uplaćuje se na suprugov račun, no porezna obveza je moja s obzirom da je ugovor sklopljen sa mnom kao vlasnicom stana. S obzirom da je Povjerenstvo imalo prigovor u pogledu upisivanja ovog prihoda na suprugov prihod (jer je porezna obaveza moja, a prihod stiže na njegov račun) po konačnom zaključku povjerenstva ovaj prihod će se ovisno o odluci ispravkom prebaciti pod moj drugi dohodak”, navodi se u napomeni.

U imovinsku karticu Benčić je upisala i 730 eura koliko izdvaja za najam stana u Zagrebu u kojem živi s obitelji. S druge strane Benčić u Zagrebu posjeduje i vlastiti stan od 38 m2 kojega je procijenila na 110.159 eura. Njen suprug vlasnik je Škode Octavije iz 2018.godine vrijedne 14.500 eura, a posjeduje i ušteđevinu u iznosu od 3.500 eura.

Plaća saborske zastupnice Ivane Kekin iznosi 2.021 euro, s tim da ona od iznajmljivanja nekretnine godišnje uprihodi još 13.060 eura. Od samostalne djelatnosti njen suprug Mile Kekin godišnje uprihodi oko 105.400 eura. Kekin je u Zagrebu vlasnica stana od 77 m2 vrijednog 199.084 eura. Vikendicu s pripadajućim zemljištem u Momjanu zastupnica je procijenila na 400.000 eura. Riječ je o nekretnino od 412 m2. Suprugov Renault Kadjar iz 2018. godine vrijedan je 14.997 eura. Kekin također posjeduje i osobnu ušteđevinu u iznosu od 3.527 eura.

Tajanstveni zastupnik Bakić

I u ovom mandatu u sabornici kao zastupnik stranke Možemo sjedi profesor Damir Bakić čija plaća iznosi 2.369 eura, s tim da na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu od nesamostalnog rada uprihodi još 600-tinjak eura mjesečno. Supruga zaposlena u XVI.gimnaziji zarađuje 1.359 eura mjesečno. Svoj stan u Zagrebu od 68 m2 Bakić je procijenio na 210.000 eura. Drugi stan u Zagrebu od 63 m2 koji je u vlasništvu Bakićeve supruge procijenjen je na 190.000 eura.









Bakić je također suvlasnik i nasljednik voćnjaka u Ravnom Rašću od 17679 m2 vrijednog oko pet tisuća eura te suvlasnik još jednog voćnjaka od 687 m2 na Cresu koji se procjenjuje na 14.931 euro. Zastupnik je vlasnik Volva V70 iz 2004.godine vrijednog 3.981 euro. Posjeduje i 7000 dionica Valamar Riviere čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi 1,73 eura te 22 dionice Arena Hospitally Group čija pojedinačna vrijednost iznosi 2,65 eura. Njegova osobna ušteđevina iznosi 7.005 eura, 36.524 eura te 14.459 eura uz napomenu da se u ovom posljednjem slučaju radi o vlasništvu 15 trezorskih zapisa RH.









Odnedavno je u sabornici ponovno aktivna aktivistica Rada Borić s plaćom od 1.952 eura, s tim da od osiguranja mjesečno uprihodi još 1.408 eura. Njen izvanbračni partner u FUTURISTU prima plaću od 1.439 eura mjesečno. Borić u Zagrebu posjeduje stan od 58 m2 procijenjen na 145.000 eura. Uz to je u imovinsku karticu upisala dva paketa od 69 dionica HT-a čija nominalna vrijednost iznosi nula eura. Pored toga Borić ima 2.855 eura udjela u fondu Erste Conservative te još 2.847 eura udjela u Erste Adriatic Equity fondu. Izvanbračni drug ima i sto posto udjela u Moderata Consultingu kao i 1630 dionica IGH čija pojedinačna vrijednost iznosi deset eura. Njena osobna ušteđevina iznosi 5.005 japanskih jena, a tu je i ušteđevina od 246.041 euro te štednja od 27.033 američka dolara.

Bosanac u neformalnom životnom partnerstvu

Prije nego što je postalo jasno da odlazi u Bruxelles svoju imovinsku karticu unio je i Gordan Bosanac koji je time postao prvi hrvatski političar koji je ondje naveo da živi u neformalnom životnom partnerstvu. Bosanac je kao zastupnik u Saboru ostvarivao prihode od 1.969 eura mjesečno koje bi uskoro trebao zamijeniti plaćom zastupnika u EP-u. Od najma stana Bosanac mjesečno uprihodi 450 eura. Njegov partner zaposlen u Upravnoj školi u Zagrebu mjesečno zarađuje 1.460 eura.

Bosanac je u Zagrebu nasljednik kuće s okućnicom od 185 m2 koju je procijenio na 220.000 eura. Stan od 50 m2 u Zagrebu procijenio je na 130.000 eura. Na 10.000 eura procijenio ja pak svoju garažu od 13 m2 u Zagrebu. U Bosancima je zastupnik nasljednik i suvlasnik djela kuće s okućnicom od 264 m2 vrijedne 30.000 eura. Uz to je u imovinsku karticu upisao livade, oranice i šume čiji je suvlasnik i nasljednik. Kada je o pokretninama riječ Bosanac posjeduje Daciu Sandero iz 2017. godine vrijednu 8.000 eura, a posjeduje i osobnu štednju od 25.181 euro.

Zastupnica Jelena Miloš u karticu je upisala plaću od 1.942 eura te ušteđevinu od 10.450 eura. Umjesto zagrebačkog dogradonačelnika Luke Korlaeta u Sabor je pak ušla Varaždinka Dubravka Novak čija plaća u parlamentu iznosi 2.092 eura. Prije nego što je postala zastupnica Novak je radila u varaždinskoj V. osnovnoj školi gdje je zarađivala oko 1.609 eura. Lani je pak od DND-a Varaždin dobila honorar od 637 eura na godišnjoj razini te je oko 300 eura honorara mjesečno zarađivala kao voditeljica na Radiju Sjeverozapad. Novak je u Varaždinu vlasnica kuće s okućnicom od 542 m2 vrijedne 250.000 eura, a posjeduje Fiat Punto iz 2009.godine vrijedan oko 3.000 eura.

Nova lica u Saboru

Novo lice u Hrvatskom saboru iz redova stranke Možemo jest i ono Draženka Polović koja kao zastupnica zarađuje 2.166 eura čemu treba dodati još 400 eura od najma stana koji se nalazi u kući u Karlovcu. Ta je kuća s okućnicom od 595 m2 navedena na popisu nekretnina koje Polović posjeduje, a procijenjena vrijednost iznosi 250.000 eura. Na 90.000 eura zastupnica je procijenila svoju vikendicu od 45 m2 na Cresu. Polović je vlasnica VW T-CROSSA iz 2024.godine vrijednog 19.000 eura. Posjeduje 63 dionice HT-a čija nominalna vrijednost iznosi 29,80 eura te ušteđevinu u iznosu od 32.000 eura.

Nova zastupnica je i Dušica Radojčić koja u Saboru zarađuje 2.495 eura mjesečno. Partner zaposlen u Sumanu Istra zarađuje oko 600-tinjak eura mjesečno. U imovinsku karticu Radojčić je upisala stan od 134 m2 u Puli vrijedan 250.000 eura napominjući kako je u površinu stana na prvom katu uračunato nenastanjeno potkrovlje i podrum. Zgrada se sastoji od dva etažirana stana, a pripada joj i okućnica koja nije etažirana.

”Svakom od dva stana pripada pola okućnice zgrade – 274,5 m2. U okviru polovice okućnice koja pripada stanu u mom vlasništva nalazi se garaža površine 21,45 m2, koja je izvanknjižno vlasništvo”, stoji u napomeni uz upisani stan. Kada je o pokretninama riječ u imovinskoj kartici naveden je Ford Focus iz 2014.godine vrijedan 8.000 eura kao i 4.500 eura vrijedan motocikl BMW GS te 86.000 eura ušteđevine.

Imovine Urše Raukar

Diplomirana glumica i zastupnica u drugom mandatu Urša Raukar Gamulin u imovinsku karticu unijela je plaću od 1.802 eura koju prima od nesamostalnog rada u Zagrebačkom kazalištu mladih. Tu je i još 536 eura koji su zapravo dodatak na njemu plaću u ZKM-u do pune zastupničke plaće. Raukar od imovine uprihodi još 3.500 eura mjesečno. Suprug ostvaruje mjesečne prihode malo manje od tisuću eura. U Zagrebu je suprug zastupnice Raukar Gamulin nasljednik i suvlasnik kuće od 201 m2 vrijedne 836.153 eura, no u stvarnosti na predmetnom zemljištu stoji kuća od oko 280 m2 stambenog prostora s 60 m2 podruma što nije evidentirano u zemljišnim knjigama. Druga kuća s okućnicom od 623 m2 u vlasništvu je glumice i zastupnice Raukar Gamulin te je procijenjena na 995.421 euro. Vikendica na Jelsi s pripadajućim zemljištem od 772 m2 procjenjuje se na 348.397 eura.

”Vikendica je upisana s 64 m2, u naravi je to na dvije etaže cca 90m2 stambenog prostora. Ne znam OiB pokojne majke mog supruga”, stoji i ovdje u napomeni. U kartici je upisan i stan u Zagrebu od 60 m2 čija kvadratura u naravi iznosi 70 m2, a procijenjen je na 149.313 eura. Stan u Zagrebu od 130 m2 procijenjen je na 200.000 eura. ”Tavanski stan koji je nakon vise desetljeća, gotovo 50 godina, sada tek upisan u katastar. Stan je nominalno na Nika Gamulina, no vlasnički je podijeljen između njega i njegove bivše žene, tako da će se i vlasnički tako uskoro i upisati”, stoji u napomeni.

Poslovni prostor od 22 m2 kojemu je Raukar suvlasnica procijenjen je pak na 65.697 eura, a nalazi se u Zagrebu te je steče denacionalizacijom kojom je Raukar postala suvlasnica još jednog poslovnog prostora u Zagrebu od 12 m2 vrijednog 39.498 eura. Na isti način Raukar je postala suvlasnica šume od 397125 m2 u Klenovniku vrijedne 289.891 eura. Građevinsko zemljište upisano kao šuma stoji to u napomeni uz ovu nekretninu od 830 m2 u Jelsi na Hvaru procijenjenu na 248.855 eura. Šumu na Klenovniku od 641.858 m2 Raukar je procijenila na 468.540 eura te je također njena suvlasnica. Uz to je u karticu upisala i vinograd u Klenovniku od 3428 m2 čija je također suvlasnica, a on je procijenjen na 2.654 eura. Suprugov Citroen C5 iz 2009.godine Raukar je procijenila na 5.308 eura. Naslijeđene umjetnine u vlasništvu zastupnice i njenog muža procijenjene su na 15.926 eura, a zlato na 6.636 eura. Tu je također i štednja od 53.860 eura te 23.949 švicarskih franaka.