PRVI DOZNAJEMO! Miro Kovač nije otpisan: Evo gdje nastavlja karijeru

Milijan Brkić i Miro Kovač – tko bi rekao da su prije samo nekoliko mjeseci ova dva HDZ-ovca žarila i palila hrvatskom političkom arenom. Danas, kada je Andrej Plenković bez previše muke oformio svoju novu Vladu, ali i vladajuću većinu, posve je jasno da konzervativna dvojka nikome u stranci više nije potrebna.

Za slamku spasa ulovio se Davor Ivo Stier, koji je postao saborski zastupnik, a bježeći u Škorin Domovinski pokret za mandat se izborio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Sreća Kovača na izborima nije pomazila premda mu je Plenković dao priliku da se bori kao kandidat na parlamentarnim izborima. Pozicija na koju ga je postavio jasno je dala naslutiti u samom startu da od Kovačeve borbe za ulazak u sabornicu nema ništa.

I sada kada su ministri i ostali dužnosnici ustupali fotelje svojim zamjenama u Saboru, Kovač se nije našao na toj listi, međutim, u vladajućim redovima drže kako on još nije u potpunosti otpisan te da mu je Plenković spreman dati još jednu šansu.

Dobro upućeni svjedoče da će se Miro Kovač uskoro vratiti na stare staze obnavljajući svoju diplomatsku karijeru, navodno mu se smiješi jedna od veleposlaničkih funkcija premda u vladajućim redovima još nije definirano koja bi to funkcija mogla biti.

”U svakom slučaju Kovač se ne mora brinuti, on je prije svega diplomat, jedan od najobrazovanijih HDZ-ovaca, čovjek je jednostavno nasjeo na priču onih koji su ga gurali u sraz s Plenkovićem, a osim toga i sam je doživio zasićenje, dosta mu je politike, diplomacija bi za njega bila odmor, a uz to on se u diplomatskim vodama fantastično snalazi”, komentira naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Što se pak Brkića tiče on je odlučio u potpunosti se povući iz javnosti, vrlo će vjerovatno za početak aktivirati pravo na zastupničku naknadu, a nije nemoguće da se povuče u mirovinu iz koje je uostalom i ušao u politiku.