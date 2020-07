PRVI DONOSIMO POPIS SVIH 16 MINISTARA PLENKOVIĆEVE VLADE: Evo tko će upravljati pojedinim resorima iduće četiri godine!

Autor: Dnevno

Imena ministara i ministrica Andrej Plenković danas predstavlja stranačkim tijelima, a potom će ih predstaviti i javnosti. Ministarstava će biti manje nego dosad – njih 16, a nova Vlada imati će i četiri potpredsjednika.

14. Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo branitelja: Tomo Medved

Tomo Medved hrvatski je branitelj, i drugi čovjek HDZ-a, kojemu Plenković silno vjeruje premda je u politiku ušao kao kadar od Karamarkova povjerenja.

Umirovljeni brigadni general OS RH, od 2011. godine je u profesionalnoj mirovini te je 50-postotni hrvatski ratni vojni invalid.

Odlikovan je nizom odličja: Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog križa, Red hrvatskog pletera, Spomen-medalja Vukovar, Medalja Bljesak, Medalja Ljeto 95., Spomenica Domovinske zahvalnosti, Spomenica Domovinskog rata.

Ministarstvo financija: Zdravko Marić

U Vladi kao stručnjak za financije ostaje dr.sc. Zdravko Marić kojega respektira i struka.

Od 22. siječnja 2016. bio je Ministar financija, a na kojoj funkciji ostaje i u 14. Vladi RH.

Bio je izvršni direktor za Strategiju i tržište kapitala Agrokora d,d, državni tajnik u Ministarstvu financija, prije toga pomoćnik ministra ta makroekonomske analize i planiranje u Ministarstvu financija, a radio je kao asisten na Ekonomskog institutu Zagreb, te je povremeni predavač na Zagrebačko školi ekonomije i menadžmenta i na „International Graduate Business School” u Zagrebu.

Ministarstvo poljoprivrede: Marija Vučković

Mr.sc. Marija Vučković u Vladu je ušla u vrijeme posljednje rekonstrukcije, a premda se činilo da joj je fotelja poljuljana zbog prijateljstva s Josipom Rimac, Plenković joj je ipak odlučio dati priliku.

Prije nego što je došla na mjesto ministrice poljoprivrede, Vučković je bila državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, a prije toga pomoćnica ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, zamjenica župana dubrovačko-neretvanskog, rukovoditeljica komercijalnih i financijskih poslova u Luci Ploče Trgovina d.o.o. za rad s naftnim derivatima, stručna savjetnica u Upravi za međunarodnu ekonomsku suradnju u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, rukovoditeljica komercijalnih i financijskih poslova u Luci Ploče Trgovina d.o.o. za rad s naftnim derivatima, voditeljica komercijalnih poslova u Luci Ploče Trgovina d.o.o., referent, Odjel za marketing u Luci Ploče d.d., te nastavnica ekonomske grupe predmeta u Srednjoj škola fra Andrije Kačića Miošića u Pločama.

Bila je i predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Dubrovačko-neretvanske županije od 2009. do 2017. godine, članica Visokog časnog suda HDZ-a od svibnja 2016., predsjednica Gradskog odbora HDZ-a Ploče od lipnja 2018., te predsjednica Stručnog odbora za regionalni razvoj i EU fondove Županijskog odbora HDZ Dubrovačko-neretvanske županije od 2019.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: Gordan Grlić Radman

Iskusni diplomat dr.sc. Goran Grlić Radman ostaje na istoj poziciji.

Prije ministarske funkcije, bio je veleposlanik Republike Hrvatske u SR Njemačkoj, predsjednik Dunavske komisije sa sjedištem u Budimpešti, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, tajnik Dunavske komisije, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Dunavskoj komisiji u Budimpešti, član Radne skupine za pristupne pregovore s EU (poglavlja 15. i 30.)… Obavljao je i druge važne poslove i bio na istaknutim funkcijama.

Govori čak četiri jezika – njemački, engleski, bugarski i mađarski.

Plenković je zadovoljan i sa svojim starim kadrovima Olgom Butkovićem, Ninom Obuljen i Vilijem Berošem koji ostaju na istim pozicijama kao i do sada.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: Oleg Butković

Oleg Butković jedan je od mlađih ministara stare i buduće Vlade, a prije toga obnašao je funkciju gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Predsjednik je ŽO HDZ-a Primorsko-goranske županije, član predsjedništva HDZ-a, predsjednik Odbora za promet, pomorstvo i veze HDZ-a, predsjednik GO HDZ-a Grada Novog Vinodolskog, potpredsjednik Udruge završenih studenata PFRI, Rijeka, predsjednik Skupštine Poduzetničkog Centra Vinodol, općina Vinodolska, član Komisije za prostorni plan Primorsko-goranske županije , predsjednik Skupštine Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski, predsjednik Skupštine komunalnog poduzeća Ivanj, Novi Vinodolski, predsjednik Skupštine TZ Grada Novog Vinodolskog.

Govori tri strana jezika – engleski, talijanski i njemački.

Ministarstvo zdravstva: Vili Beroš

Specijalist neurokirurg, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije, a diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosječnom ocjenom 4,83.

Prije nego je postao ministar, bio je pomoćnik ministra zdravstva, a još kao student bavio se znanstveno-istraživačkim radom i objavio nekoliko radova.

Dopredsjednik je Hrvatskog društva za cerebrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgije, član Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog neurokirurškog društva, Hrvatskog vertebrološkog društva, Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje, Europskog neurokirurškog društva (EANS) i Svjetskog neurokirurškog društva (WANS). Uz to je i stalni sudski vještak iz područja medicine – neurokirurgije.

Svakako će ostati najzapamćeniji kao član Stožera civilne zaštite RH i borbi protiv koronavirusa, dok se kao ministar zdravstva tek treba dokazati.

Ministarstvo kulture i medija: Nina Obuljen Koržinek

Dr. sc. Nina Obuljen Koržinek bila je znanstvena suradnica na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, pomoćnica ministra i državna tajnica u Ministarstvu kulture RH, zadužena za područja kulture i medija, načelnica Odjela za UNESCO u Ministarstvu vanjskih poslova, šefica Kabineta ministra, Ministarstvo kulture RH, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, UNESCO, Pariz, te stručna suradnica, Rektorat Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorica je društvenih znanosti u znanstvenom polju politologije, a diplomirala je francuski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i violinu na Muzičkoj akademiji. Završila je Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova.

Dobitnica je visokog odličja francuske vlade za kulturu – Red viteza umjetnosti i književnosti (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres), članica je Akademije ruske književnosti, te dobitnica godišnje europske nagrade za istraživanje kulturnih politika (za istraživanje utjecaja europskih integracija na kulturne politike novih država članica EU).

Govorit tri jezika – engleski, francuski i talijanski.

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Ivan Malenica

Mladi pravnik iz šibenskog HDZ-a Ivan Malenica uz dosadašnje ministarstvo uprave voditi će i ministarstvo pravosuđa. Od 2017. godine je dekan Veleučilišta u Šibeniku.

Objavio je niz publikacija, znanstvenih i stručnih radova.

Bio je član Savjeta za razvoj javne uprave Ministarstva uprave, predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, član Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, član županijske skupštine Šibensko-kninske županije, predsjednik Odbora za Statut i poslovnik županijske skupštine Šibensko-kninske županije , član Instituta za javnu upravu, član Udruge narodnog zdravlja Andrija Štampar, član Hrvatskog lovačkog saveza i predavač Lovnog zakonodavstva pri Hrvatskom lovačkom savezu, potpredsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Šibensko-kninske županije, član Etičkog povjerenstva Opće bolnice Šibenik…

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine: Darko Horvat

Darko Horvat preuzima ministarstvo graditeljstva, riječ je inače o ekonomistu koji je u prijateljskim odnosima kako s Karamarkom tako i sa Gordanom Jandrokovićem.

Diplomirao na Fakultetu za elektrotehniku, računalstvo i informatiku u Mariboru, smjer energetska elektronika.

Radio je u HEP-u od 1996. godine, a 2006. je imenovan direktorom HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., „Elektra“ Čakovec. Pd 2009. do 2011. bio je predsjednik NO HEP-a, te predsjednik NO Plinacro d.d.

U razdoblju 2010.-2011. bio je voditelj Radne skupine imenovane za prilagodbu hrvatskog energetskog zakonodavstva III. energetskom paketu EU, te voditelj radnih skupina kod izrade podzakonskih akata temeljenih na Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji.

Predsjednik je Županijske organizacije HDZ-a u Međimurskoj županiji, član nacionalnog predsjedništva HDZ-a i predsjednik Odbora za energetiku, rudarstvo i zaštitu

mandat u Hrvatskome saboru.

Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja: Tomislav Ćorić

Dr.sc Tomislavu Čoriću dodijeljeno je ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, čime je ujedno ostvaren njegov dugogodišnji san.

Prije nego je došao na mjesto Ministra zaštite okoliša i energetike, bio je saborski zastupnik u 8. sazivu Hrvatsko sabora, Hrvatski sabor, docent na Katedri za financije, na Ekonomskom fakultetu Zagreb, viši asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb, te asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb.

Član je Predsjedništva GO HDZ (Grad Zagreb), predsjednik Odbora za financije.

Dobio je i nagradu „Mijo Mirković“ za znanstveni rad „Istraživanje kreditnog kanala u Republici Hrvatskoj” (2008.), a objavio je niz stručnih i znanstvenih radova.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i socijalne politike: Josip Aladrović

Univ. spec. oec. Josip Aladrović donedavni prvi čovjek HZJZ-a spada u kategoriju mladih Plenkovićevih lavova, ovaj perspektivni Pleterničanin ostaje u ministarstvu rada.

Dosadašnji ministar i budući, još je jedan do mlađih ministara nove Vlade, a prije nego je došao na funkciju ministra bio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zagreb, te regionalni direktor za korporativne klijente Croatia osiguranja d.d.

Predsjednik je Odbora za financije HDZ-a od travnja 2018.

Ministarstvo turizma i sporta: Nikolina Brnjac

Inženjerka prometa, dosadašnja državna tajnica u Ministarstvu za vanjske i europske poslove dr. sc. Nikolina Brnjac vodit će ministarstvo turizma zahvaljujući lobiranjima iz HDZ-ova rukovodstva.

Turističkom sektoru potpuno nepoznata buduća ministrica, prema javnim podacima diplomirana je inženjerka prometnih znanosti. Prije mjesta državne tajnice u MVEP-u bila je državna tajnica u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ta 42-godišnja rođena Karlovčanka akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2009. godine, stoji u službenoj biografiji, a govori aktivno engleski i njemački jezik.

Osim što je poznaju kao dosadašnju drugu osobu hrvatske diplomacije, ljudi iz turizma tek se raspituju o njoj, a njezine kolege u Ministarstvu vanjskih poslova kažu da je vrlo odgovorna i da je u poslu “pošteno povukla” u donedavnom mandatu Hrvatske kao predsjedavajuće Europskim vijećem.

Iako se očekivalo da će dugogodišnji turistički radnici biti nezadovoljni dovođenjem nekoga izvan struke na čelo resora, iznenađujuće je kako su prve neslužbene informacije o Nikolini Brnjac kao budućoj šefici turizma u Hrvatskoj, u sektoru dočekane pozitivno.

Ministarstvo unutarnjih poslova: Davor Božinović

Davor Božinović očekivano i ostaje uz Plenkovića kao ministar policije i njegov najlojalniji kadar.

Dr. sc. Davor Božinović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u području međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti.

Od 2017. obnaša funkciju ministra unutarnjih poslova, a bio je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, veleposlanik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, promatrač u Europskom parlamentu, zastupnik u Hrvatskom saboru (predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju, član Odbora za obranu, Odbora za vanjske poslove, Odbora za europske poslove i Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav), ministar obrane Republike Hrvatske, državni tajnik za politička pitanja MVP RH, državni tajnik za europske integracije MVP RH, veleposlanik Republike Hrvatske u svojstvu šefa Misije RH pri NATO, predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji i Crnoj Gori, privremeni otpravnik poslova Veleposlanstva RH u Beogradu, koordinator za odnose sa SRJ u Ministarstvu vanjskih poslova RH u rangu veleposlanika, pomoćnik ministra vanjskih poslova RH u rangu veleposlanika, zamjenik načelnika i načelnik Odjela za susjedne zemlje u Ministarstvu vanjskih poslova RH u rangu ministra-savjetnika, savjetnik u Veleposlanstvu RH u Sarajevu, BiH, savjetnik u Veleposlanstvu RH u Sofiji, Bugarska, viši savjetnik u Odjelu za konzularne poslove MVP RH, te predsjednik Novačke komisije u Ministarstvu obrane RH.

Predavač je na poslijediplomskom studiju iz diplomacije na Sveučilištu u Zagrebu, diplomskom i doktorskom studiju iz međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas u Zagrebu te na diplomskom studiju iz javne uprave na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću, a i predavač na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova i Ratnoj školi Ban Josip Jelačić

Međunarodni je tajnik HDZ-a te član uprave Zaklade hrvatskog državnog zavjeta.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a: Nataša Tramišak

Mlada Slavonka Nataša Tramišak suradnica osječkog župana Ivana Anušića biti će ministrica regionalnog razvoja iz kojega odlazi Marko Pavić.

Tramišak je pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije. U Osijeku je završila I. gimnaziju i potom Pravni fakultet, a prvo radno mjesto dobila je po završetku studija, kao pripravnica u osječkom GPP-u. Pozornost javnosti skrenula je kao zamjenica tadašnjeg načelnika Općine Antunovac Ivana Anušića (danas župan osječko-baranjski) te kao direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac RODA.

Tramišak je svoj politički i profesionalni put vezala uz Ivana Anušića, s kojim je po izlasku iz HSP-a te nakon kraćeg neovisnog političkog egizistiranja prešla u HDZ. Nakon što je izabran za osječko-baranjskog župana, Anušić joj je povjerio možda i ključan resor znajući što od nje može dobiti u povlačenju novca iz Bruxellesa s obzirom na prethodne uspjehe u Antunovcu.

Od osoba koje su s njom surađivale ili još surađuju doznaje se kako je riječ o pravoj stručnjakinji te iznimnoj radoholičarki, koja većinu svog vremena daje poslu.

U sedam godina njezina upravljanja fondovima EU u Općini Antunovac realizirano je 50-ak različitih projekta vrijednih oko 100 milijuna kuna. Među njima su i projekti izgradnje biciklističkih staza, odnosno infrastrukture u Gospodarskoj zoni Antunovac, jednoj od najvećih na istoku Hrvatske.

Ministarstvo obrane: Mario Banožić

U Ministarstvu obrane dokazivat će se Vinkovčanin dr.sc. Mario Banožić, ekonomist koji sa ovim sektorom nema pretjeranog doticaja, a dosad je bio Ministar državne imovine.

Bio je predstojnik Ureda državne uprave, Vukovarsko-srijemska županija, Pročelnik Upravnog odjela za kulturu i turizam, Grad Vinkovci, Pročelnik Stručne službe za unutarnju reviziju, Vukovarsko-srijemska županija, Direktor, Vinkovačka televizija d.o.o., Vinkovci, Pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu, Vukovarsko-srijemska županija, Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju, Vukovarsko-srijemska županija, Voditelj odsjeka turizma, Vukovarsko-srijemska županija, Stručni suradnik, Vukovarsko-srijemska županija, Voditelj Veleprodaje, MD profil d.o.o., Vinkovci, Generalni direktor, Son-Ugo-Cor d.d., Vinkovci, Komercijalista, Santini d.o.o., Vinkovci.

Objavljeno mu je niz publikacija, znantvenih i stručnih radova.

Bio je član Zajedničkog odbora za praćenje programa IPA prekogranične suradnje s Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom, predsjednik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Vinkovci te predsjednik Hrvatske Udruge za marketing CROMAR.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Radovan Fuchs

Radovan Ruchs preuzima Ministarstvo obrazovanja, a riječ je o donedavnom Plenkovićevom savjetniku i ministru iz ere Jadranke Kosor.

Fuchs je hrvatski znanstvenik, bivši ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Djed mu je bio Hinko Fuchs, trgovac žitom židovskog podrijetla koji je doselio u Hrvatsku iz Njemačke, dok mu je baka Eugenia podrijetlom iz Mađarske. Hinko i Eugenia Fuchs su se po dolasku u Hrvatsku nastanili u Slavoniji. Fuchsov otac Rikard prešao je na katoličanstvo, pa se u njihovom domu uvijek slavio Božić i ostali katolički blagdani. Nakon Drugog svjetskog rata komunističke vlasti SFR Jugoslavije su konfiscirale svu imovinu Fuchsovog oca, uključujući veletrgovinu papirom i kuću. Fuchs je sa očeve strane u rodu sa pokojnim hrvatskim skladateljem Vatroslavom Lisinskim.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1979. godine, magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1984. godine iz područja biomedicine, a doktorirao je 1988. na Biomedicinskom centru Sveučilišta u Uppsali, Švedska, 1988. Disertacija koju je obranio bila je iz područja toksikologije i farmakologije.

Bio je ministar znanosti, državni tajnik za visoko obrazovanje, te pomoćnik ministra za međunarodnu suradnju.

Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića, Redom hrvatskog trolista te Spomenicom Domovinskog rata.