PRVI DANI ŠKOLE ZA ŽIVOT BLAŽENKE DIVJAK: Učenici bez tableta! Profesori zbunjeni

Kurikularnom reformom otpočela je nova školska godina,. Prvog dana najvažnije školske godine u većini škola u Hrvatskoj učenike na klupama nisu dočekali udžbenici ni radne bilježnice, ali niti, na sva zvona najavljivani, tableti. No, kako saznajemo iz jedne zagrebačke osnovne škole, mjesta za paniku nema, vremenom bi sve trebalo sjesti na svoje mjesto. Ipak ono oko čega negoduju prosvjetni radnici s kojima smo razgovarali jest to da se sva priča svodi na kreativnost učitelja koji se osjećaju izrabljeno i potplaćeno te pomalo zbunjeno. Inače, famozna Škola za život kojom se hvali resorna ministrica Blaženka Divjak posljednjih godinu dana u javnom prostoru izaziva polemike i trzavice i to još od njene eksperimentalne faze. Ono što se isprofiliralo kao svojevrsni sinonim za Školu za život svakako su tableti uz pomoć kojih bi učenici trebali usvajati gradivo. Tableti su i ranije izazivali trzavice jer su oni najvećeg dobavljača bili isporučeni bez kamera pa, u nekim digitalnim sadržajima nastavnik nije mogao realizirati nastavni plan.

Dati tablete u ruke djeci znači i oštećenja, pa su lani i s time imali problema. Prošle godine u eksperimentalnim školama svaki je prvašić imao svoj tablet, sada se pak priča mijenja pa će jedan tablet biti na četiri prvašića. Osim toga ovi uređaji uskoro bi trebali stići i učenicima petih i sedmih razreda i to nakon postupka javne nabave, odnosno početkom drugog polugodišta. Čini se da je reforma bazirana na tabletima i baš i nije spremna za provedbu. Nisu samo učenici ti kojima Škola za život predstavlja novinu, u neobranom grožđu našli su se i nastavnici. Oni su naime prolazili edukaciju, a mnogima upravo edukacija nije najbolje sjela te su je okarakterizirali kao bespotrebnu i beskorisnu. Kako i ne bi tako bilo kada su primjerice, na skupu u Ciboni, prosvjetari vježbali izvođenje pjesmica uz koreografiju. Osim toga, ono što je potrebno imati na umu jest to da se eksperiment dobrim dijelom izjalovio. Naime, nastavnici bi trebali predavati po kurikulimima koji nisu isprobani u eksperimentalnoj fazi budući da je u siječnju službeno donesen novi, dorađeni kurikulum koji naravno, nije testiran u školama.