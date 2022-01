PRVE OZBILJNE TRZAVICE IZMEĐU SDP-a I MOŽEMO!: Gledaju nas s visoka, Benčić je prijetnja za Grbina

Autor: Iva Međugorac

Premda se po političkim kuloarima u posljednjih nekoliko tjedana progovara o bloku u kojega bi se okupili SDP i Možemo zajedno s liberalnim opcijama te na taj način otpočeli pripremu za parlamentarne izbore i rušenje HDZ-a čiji je rejting mjesecima neupitan, izgleda da odnosi između socijaldemokrata i njihovih zagrebačkih koalicijskih partnera već neko vrijeme nisu idealni.

S Tomaševićevom platformom teško je ostvariti suradnju, potvrđuju to naši sugovornici iz najveće oporbene stranke te naglašavaju da platformi Možemo nedostaje operativnih kadrova, dok se u Zagrebu postavljaju s visoka, i pomalo bahato ne uvažavajući sugestije SDP-ovaca. ”Njih treba pustiti da sami padnu, na dobrom su putu da to postignu, Tomašević postaje nedosljedan, nije u stanju realizirati najave koje je kao kandidat za gradonačelnika izrekao, režu tamo gdje ne bi trebali, ne bave se ključnim gradskim problemima, Zagreb je zatrpan otpadom, mi se u to ne bi smjeli previše petljati”, smatraju naši sugovornici iz SDP-a te potvrđuju da prolaze kroz krizu u ovom odnosu.

Krizno na ljevici

Da je situacija na ljevici krizna vidljivo je i iz situacije u Puli. Tamo je naime SDP poručio kako neće surađivati s Možemo pošto je ova platforma počela opstruirati gradonačelnika s kojim su u koaliciji. ”Mi se na njih ne možemo osloniti, i baš zato se moramo prije svega fokusirati na sebe i raditi na svojem programu”, komentiraju naši sugovornici koji su svjesni da je pred SDP-om još puno posla te da je oporavak za njih složen proces u kojem će u konačnici doista uvelike ovisiti i o poziciji Tomaševićeve platforme.

”Dobra je stvar što smo bez trzavica proveli unutarstranačke izbore i što smo se kadrovski osnažili s ljudima kao što je šef zagrebačke organizacije Viktor Gotovac, no mi moramo razmišljati i o kadrovima koji su nas napustili, povratak Miranda Mrsića je značajno pojačanje za stranku, no to definitivno nije dovoljno”, smatraju naši sugovornici te napominju kako bi se SDP morao fokusirati i na profiliranje Peđe Grbina.

Benčić bi za premijerku?

”On se bez obzira na sve nije uspio nametnuti kao vođa oporbe, ne ostavlja dojam lidera, dok je s druge strane na ljevici najpopularnija političarka Sandra Benčić koju je Možemo već odredio kao buduću premijerku”, komentiraju naši sugovornici te tvrde da bi baš odabir onoga tko će u eventualnoj koaliciji biti kandidat za premijera na ljevici moglo predstavljati probleme.

”Možemo do sada je postigao solidne rezultate, ali oni se za razliku od nas još nisu izgradili kao stranka, nisu razvili lokalne organizacije, kaskaju s prijemom novih članova, a mi u tim promišljanjima i gradnji SDP-a moramo imati u vidu i to da je nama Možemo glavni konkurent, to moramo osvijestiti i unutar stranke, i među biračima”, zaključuju naši sugovornici.