PRVA VELIKA MILANOVIĆEVA POBJEDA NAD PLENKOVIĆEM! HDZ-ovci potiho priznaju: ‘Premijer je kapitulirao’

Autor: Iva Međugorac

Odluka je čini se pala, a dugo isčekivani novi predsjednik Vrhovnog suda trebao bi upravo biti sudac sa zagrebačkog Trgovačkog suda Radovan Dobronić. Nije time baš u potpunosti ispunjena volja premijera Andreja Plenkovića, no čini se da nije drugog izbora doli podržati kandidata Zorana Milanovića, kojemu bi slijedom toga potporu trebala dati parlamentarna većina, nakon što ga predsjednik predloži.

Dug je bio i mukotrpan put do ovog relativno korektnog scenarija, a HDZ-ovci predvođeni premijerom Plenkovićem tjednima su ratovali s Milanovićem u vrijeme kada je on predlagao kandidaturu profesorice Zlate Đurđević. No u vladajućoj stranci, kao i u vladajućoj koaliciji, zamjerali su predsjedniku nepoštivanje procedure pošto se nije javila na raspisani poziv DSV-a. Kada je na koncu profesorica to ipak učinila HDZ-ovci joj u parlamentu nisu dali zeleno svijetlo zbog stava o lex Perkoviću.

Skloniji je Mrčeli

Po pitanju Dobronićeve kandidature u vladajućim redovima nisu se pretjerano izjašnjavali, a po kuloarima se nagađalo da je Plenković nešto skloniji kandidatu Marinu Mrčeli, aktualnom v.d. predsjedniku Vrhovnog suda kojega je podržala i sama struka. Da Plenković nije zadovoljan s Dobronićem jasno je i iz toga što je do maksimalne granice odugovlačio s njegovom potvrdom, a po kuloarima i HDZ-ovci stidljivo priznaju da je ovo Milanovićeva pobjeda, pošto je on još prije dva mjeseca jasno dao do znanja da će Saboru predložiti upravo suca Dobronića.

Podsjetimo, više od tri tjedna Odbor za pravosuđe prolongirao je usvajanje mišljenja o njemu, HDZ je čekao, a Plenković je izgleda u međuvremenu i sam shvatio da odlaganje ove odluke koristi isključivo Milanoviću. Premijer je stoga prelomio i dao prednost predsjednikovom kandidatu, što se zasigurno može smatrati ozbiljnim, a možda i prvim ustupkom u Plenkovićevoj političkoj karijeri.

‘Plenković je kapitulirao’

Kako je najavljeno na sjednici Odbora za pravosuđe, većinski zastupnici osim o Dobroniću pozitivno mišljenje izglasat će i o sucu Mrčeli, ali to je ionako trenutno samo stvar elementarne političke pristojnosti. Naime, zastupnici glasaju o onome koga predlaže predsjednik Republike, a to je u ovom slučaju sudac Dobronić za kojega će ruku izgleda dići i HDZ-ovci premda je još nedavno prvi čovjek Sabora Gordan Jandroković Dobronića opisivao kao suca protiv kojega se vodi stegovni postupak i koji je dospio samo do prve sudačke razine te ne posjeduje upravljačko iskustvo.

Poznavatelji Jandrokovićeve političke doktrine reći će da je on izgovorio ono što njegov šef Plenković misli, no izgleda da je šef Plenković kapitulirao ne samo zbog javnosti, već i radi pritisaka od stranke koalicijskih partnera predvođenih Miloradom Pupovcem koji je inzistirao na tome da se saga s Vrhovnim sudom koja traje od početka godine privede kraju. Navodno se na koalicijskom sastanku Dobronićevom imenovanju usprotivio tek HNS-ov šef Stjepan Čuraj koji je doveo u pitanje njegove kompeticije, no opće je poznato da se Liberale u političkoj areni odavno više ništa ne pita…