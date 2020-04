PRVA VELIKA MILANOVIĆEVA GREŠKA: Predsjednik član misteriozne organizacije

Otkako je počela pandemija koronavirusa predsjednik Zoran Milanović u javnom se prostoru nije previše pojavljivao, no unatoč toj strategiji da se ne petlja u posao Nacionalnog stožera, za djelovanje novog predsjednika javnost je itekako zainteresirana.

Iako se u javnosti nije odveć isticao, Milanović se po svemu sudeći nije previše bavio ni samim sobom pa je tako do unatrag nekoliko dana na internetskim stranicama misteriozne kineske organizacije GLASE stajalo njegovo ime, a ondje je pak bio naveden kao viši savjetnik iako već više od dva mjeseca kao predsjednik rukovodi državom.

Podsjetimo, riječ je o organizaciji u kojoj kineski milijarder Lu Junqing okuplja nekadašnje svjetske lidere kako bi se promoviralo veliko globalno dijeljenje između Kinje i ostatka svijeta. Milanović je kao što je već pisao naš portal u toj organizaciji bio na poziciji savjetnika, na kojoj se zadržao sve do početka vikenda, odnosno do petka. Osim Milanovića, važan je član ove organizacije i bivši srpski predsjednik Boris Tadić. Milanović je član navedene organizacije od svibnja 2018. godine, a o njegovim eskapadama po Kini svojedobno je u kolumni za naš portal pisao legendarni hrvatski novinar Denis Kuljiš.

”Sad je Zoka naposljetku shvatio – prošlo je pet godina, a toliko mu otprilike treba da pojmi, pa je otputovao u Kinu četiri puta (prenosi novinar u svojstvu glasnogovornika) pa ondje držao poredavanja i dizao po 20.000 dolara, plus putni troškovi u prvoj klasi i luksuzni smještaj. Kina investira u infrastrukturu i u ljude u perifernoj europskoj regiji koju napada svojom “mekanom moći”. Neku sitnicu isplati se uložiti i u ovog osebujnog momka na pragu srednjih godina, koji je izgubio prethodnih šest izbora, ali sljedeće možda neće. A ako i izgubi, neće se zbog toga srušiti proračun druge najveće svjetske ekonomije…

Puno važnije, Zoka je prijemčiv i otvoren prema Rusima. To se zna, uvijek je dobivao Čermakovu podršku – kad je trebalo, on je, recimo, zaposlio njegova ključnog čovjeka, generala Antu Kotromanovića. Čermakova tvrtka gradi plinovod iz Slavonskog Broda preko Save do ruske rafinerije Zarubežnjefta koja sad strašno zagađuje jer gori mazut, a ovaj će Čermakov plinovod omogućiti da se problem slavonskog mini Černobila trajno riješi.

Ta ruska rafinerija postaja je na zamišljenom putu Turskog toka, koji je kao i Sjeverni tok 2, stratregijski pravac Gazpromova nastupanja u Europi. Čermak bi, ako se to sve ostvari, ondje sagradio jednu manju termoelektranicu od 500 megavata, malo manju od nuklearke Krško. Svi su interesi tu povezani i kompatibilni.

Ruski lobi imao je uporište u HDZ-u, gdje potpomaže desnicu, ali sad je vrijeme da se nešto pripremi za slučaj da na idućim izborima na vlast dođu lijevi. Rusi su, uostalom, uvijek smatrali da hrvatskoga predsjednika treba držati u džepu, jer im je bilo jasno, da se vlada mora pokoriti Bruxellesu”, pisao je uz ostalo Kuljiš.