PRVA VELIKA KRIZA PLENKOVIĆEVE VLADE! Sada smije povući samo jedan potez

Prvi put otkako je ljetos preuzeo kormilo svoje nove Vlade na vidjelo je isplivala velika slabost Plenkovićeve tanke većine. Naime, pošto je vodstvu HDZ-a u petak ujutro postalo jasno da će tijekom glasanja o Mostovom prijedlogu zakona o ukidanju plaćanja obvezna članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori vladajuća stranka vjerojatno biti preglasana intervenirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković te idući u prilog svojoj stranci tu točku povukao s dnevnog reda.

Kako je kazao te prilike taj je potez povukao na zamolbu klubova vladajuće većine, a o oporbenoj inicijativi glasati bi se trebalo kada se za to steknu uvjeti. Jasno je da će se uvjeti steći onda kada to HDZ-u bude odgovaralo. No ovim potezom Jandroković je iskoristio pravo vladajuće stranke da manipulira saborskim dnevnim redom kada i kako ga je volja, a nije tajna da su uvjeti za glasanje postojali pošto je u parlamentu bila prisutna većina zastupnika.

Da se htjelo glasanje se itekako moglo provesti, ali kako do toga nije došlo, ova situacija razotkrila je sve Plenkovićeve slabosti. Uz ostalo jasno je kako Plenković nije posve siguran ni u vlastitu koaliciju i vlastitu parlamentarnu većinu, a to se može okarakterizirati i kao ozbiljna kriza Plenkovićeve vlade.

To što Jandroković nije definirao rok u kojem će se glasati o Mostovom prijedlogu daje naslutiti da Plenković uskoro kreće u šoping, odnosno po nove žetončiće koji će njegovoj vladi jamčiti stabilnost za provođenje ozbiljnih odluka, druga opcija koja Plenkoviću ostaje nova je runda razgovora i dogovora s koalicijskim partnerima.

No bez obzira na to jasno je da se na one s kojima surađuje ne može sa sigurnošću oslanjati te da mu je potrebno još zastupnika kako bi upravljao državom, 76 zastupnika većine ne može u svakom trenu biti na glasanju, znaju to dobro i HDZ-ovci koji su odlučili blokirati parlament kako bi se spasili od debakla.