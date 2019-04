PRVA VELIKA AFERA PLENKOVIĆEVA IZMIŠLJENOG MINISTRA! Probijena tajna Gorana Marića! Kako ovo objasniti?

Ministar državne imovine Goran Marić vlasnik je ljetnikovca tik uz more u Živogošću, mjestu nedaleko od Makarske. Kako piše tjednika Globus, riječ je o kući koja obuhvaća prizemlje, kat i podrum s dvorištem iz kojeg se izlazi na rub stijene s koje se stepenicama spušta u more ili ukrcava na brodicu. Kat kuće krase dva apartmana koja se ljeti iznajmljuju, a prema procjeni u Marićevoj imovinskoj kartici, ta je atraktivna nekretnina procijenjena na samo 850 tisuća kuna, premda stručnjaci za nekretnine to zdanje od 245 četvornih metara procjenjuju od tri do 3,7 milijuna kuna. A kako tvrde u Globusu, ljetnikovac u Živogošću Marić je kupio u svibnju 2012. godine od Zvonka Šarića, vlasnika H. B. Inženjeringa, tvrtke za koju je DORH tvrdio da je bila uključena u aferu Fimi medija, a osim toga, riječ je o direktoru tvrtke kojoj je na natječaju ministarstva kojim ravna Marić 2018. godine prodana Mesićeva vila u zagrebačkoj Grškovićevoj ulici. Marić je navedenu nekretninu u makarskom kraju platio 800 tisuća kuna, a prema tvrdnjama poznatih trgovaca nekretnina iznesenima u Globusu, nije moguće da je ta kuća 2012. godine vrijedila samo 850 tisuća kuna, kako je Marić prijavio u imovinskoj kartici. “U skladu s člancima 8. i 9. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, danom stupanja na dužnost podnio sam izvješće Povjerenstvu s podacima o svojoj imovini te imovini svoje supruge. Sve promjene koje su u međuvremenu nastajale sam prijavljivao, što ću i ubuduće činiti u skladu sa Zakonom”, poručio je Marić preko službe za medije svojega ministarstva. Inače, Goran Marić jedan je od kadrova u Vladi koji uživaju veliko Plenkovićevo povjerenje, što potvrđuje i činjenica da je zapravo za njega izmišljeno ministarstvo, premda on sam u jednoj od svojih knjiga piše da Hrvatska ima previše ministarstava, ali taj proces pisanja odvijo se prije nego što je postao ministar. U kratkom ministarskom stažu Marić je postao akter niza afera – primjerice, spominjao se u kontekstu nezakonitog napredovanja svoga brata u HŽ-u.

Kao što je poznato, Marić je u Vladu Andreja Plenkovića ušetao kao ministar bez portfelja, da bi se kasnije za njega pronašlo, neki će reći čak i izmislilo, ministarstvo u kojem sada sjedi. Kada smo se već dotaknuli Marićeve knjige, valja spomenuti i još jednu nezgodnu priču koja se uz nju veže. Naime, svojedobno je Ministarstvo kulture obznanilo rezultate programa otkupa knjiga, a riječ je o djelima od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost. U probrana djela domaće književnosti Ministarstvo je uvrstilo i “Slom lažnog proročanstva”, knjigu čijih je 85 primjeraka i otkupilo po cijeni od 159 kuna. Iznos od 13.515 kuna Ministarstvo je dalo tvrtki Scriptum Temporis, čiji je osnivač, upravitelj, ali i likvidator Ante Marić, sin aktualnog ministra.

Zanimljivo je da je tvrtka u likvidaciju ušla s prvim danom ove godine, a osnovana je u travnju 2015., uz temeljni kapital od – deset kuna, a adresa sjedišta bio je stan ministrova sina, dok je jedina knjiga koju je izdala ta tvrtka što u opisu djelatnosti navodi izdavaštvo i nakladništvo, ona koju potpisuje Goran Marić. Nije to, međutim, jedini apsurd koji se veže uz “ministra proroka”, u ovu trakavicu uključio se i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je ponudio posao Svetimiru Mariću, ministrovu bratu. Tako će se dotični skrasiti u Zagrebačkom holdingu, podružnici Zagrebački električni tramvaj, te će ondje biti pomoćnik direktora uz plaću koja prelazi 11.000 kuna. Podsjetimo, Svetimir Marić bio je zaposlen u HŽ-u, no nakon što je javnost za to saznala, dao je ostavku, a njegov brat Goran tada je rekao da ga se nikada neće odreći jer je njegov brat stručan, a sve što se događa oko njega – bacanje je kamena.

Bacalo se kamenje i u Vladi oko imenovanja novog predsjednika Uprave Podravke, pa se tako najdalje vinuo opet onaj Marićev, Marin Pucar. Tek što je zasjeo u direktorsku fotelju, Pucar se našao na meti DORH-a, a protiv njega je podignuta kaznena prijava, te su izvidi u tijeku. Medijima je potvrđeno da se provode izvidi i protiv Zdravka i Krunoslava Alvira, vlasnika Zvečeva, ali i protiv te kompanije kojoj je do prošle jeseni na čelu bio Pucar. Marićev odabranik za rukovodeću poziciju bio je član Uprave Podravke i u vrijeme afera Spice.

Riječ je, naime, o HSS-ovcu koji je prije sedam godina smislio plan prema kojem Podravku treba razbiti na pet kompanija pa prodati 25 posto udjela.