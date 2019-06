Prva velika afera Kreše Beljaka! Šef HSS-a smanjio kvadraturu kuće koju nije upisao u katastar

Autor: Dnevno

U posljednje vrijeme učestalo je propitkivanje s raznih strana, od novinara javnosti i mjerodavnih tijela o imovinskim karticama dužnosnika. Pa su se tako u posljednje vrijeme pokazale brojne nepravilnosti u imovinskim karticam ministara Tolušića i Kuščevića. Posebno je to naravno koristila oporba i njihovi zastupnici kako bi ih žestoko napali, a prema novom tražit i ostavku ministra uprave Kuščevića, odnosno njegov opoziv.

No današnja saborska rasprava otkrila je da ministri nisu jedini političari čija imovina ne odgovara onoj upisanoj u imovinske kartice, odnosno da su i neki od oporbenih čelnika i saborskih zastupnika zaboravili upisati svoju imovinu u katastar. Pomalo je čudno da je najtiši u svim napadima na ministre inače uvijek vrlo žestoki i glasni čelnik HSS-a Krešo Beljak.

Možda je razlog taj što se, kako se neslužbeno doznaje ispostavilo da Beljakova kuća od impresivnih 950 kvadratnih metara nije prijavljena te je se ne može naći na katastarskoj čestici na kojoj bi trebala biti, a sve što je navedeno u zemljišnjim knjigama je obična livada.

HDZ-ovi zastupnici su na žestoke napade oporbe odgovorili propitujući i imovinu SDP-ovog Gordana Marasa i HSS-ovog Kreše Beljaka.

Nevjerojatno je da premijer Plenković brani ljude koji su stekli milijune kuna i ne odlučuje se za jedini logičan potez, da tog dužnosnika razriješi i pokaže građanima da mu je važnije da ima čiste ljude u svojoj Vladi nego one koji su stekli milijune tijekom mandata za koje ne mogu objasniti kako. Još se sprdaju s građanima objašnjenjima kako je moguće steći sedam ili osam milijuna do 44. godine. Nevjerojatno je da premijer amenuje ono što je Lovro Kuščević na Braču napravio. Još malo, još neka nekretnina da ispliva gospodinu Kuščeviću, netko se tu našalio, parcela će dobiti status županije, koliko je čovjek na Braču uspio na tom ne baš prevelikom otoku skupiti nekretnina i zemlje te koliko je uspio umnožiti svoju imovinu. Zamislite da je to napravio Krešo Beljak u Samoboru’, kazao je SDP-ov Gordan Maras u saborskoj raspravi.

Nije mu ostao dužan HDZ-ov Josip Borić: “Katastri, tko je što upisao, nek se provjeri za sve, zašto samo za nekog ministra. Spomenut je ovdje kolega Beljak možda i on treba nešto upisati ili ne treba. Možda je kolega Maras nešto kupio pa neka kaže, ako je kupio. Je li prijavio, ako je kupio. Čujemo da ima i novih stanova pa neka mediji istražuju upravo one koji su ovdje najglasniji i svima drugima pokušavaju naći određeni grešku. Neka mediji provjere je li Maras kupio novi stan i je li ga prijavio’, ustvrdio je Borić.

U Saboru se pojavila informacija da je Maras kupio stan na Medveščaku kojeg nije prijavio u imovinskoj kartici. Maras je o svemu kazao kaže da nije kupio stan na Medveščaku te da je će ako dođe do promjene sve uredno prijaviti u imovinskoj kartici. Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Maras je krajem prošle godine tražio ispravak imovinske kartice.

Krešo Beljak je u gradnju kuće u Samoboru krenuo još 2011. godine te je u tu svrhu podigao kredit od 110.000 eura u Zagrebačkoj banci. U kasnijoj imovinskoj kartici spominje se ‘KUĆA U IZGRADNJI I LIVADA’ procijenjene vrijednosti 800.000 kuna.

Ista nekretnina u katastarskoj općini Rakovica se prema imovinskoj kartici iz prosinca 2015. godine pretvara u kuću od 150 kvadratnih metara i procijenjene vrijednosti od samo pola milijuna kuna. Ta vrijednost se i dalje navodi kao aktualna i u najnovijoj imovinskoj kartici šefa HSS-a.

U današnjoj saborskoj raspravi Beljak je objasnio: “Kuća nije dovršena te će biti prijavljena u katastar čim svi radovi budu gotovi. Kuća se upisuje u katastar kad je gotova. Moja kuća još uvijek nije skroz dovršena. Radovi nisu u tijeku, nisam imao odgovarajuću financijsku konstrukciju. Nije završena onako kako je bilo u projektu jer nisam imao novca pa su radovi odgođeni. Kad bude gotova onda ide uporabna dozvola i upis u katastar”.

Beljak, u imovinskoj kartici uredno prijavljuje i vlasništvo stana u Samoboru od 35 četvornih metara, kojeg je kako navodi u imovinskoj kartici kupio od plaće. Vrijednost stana se procjenjuje na 200.000 kuna. Stan je Beljak kupio još 2007. godine prije nego je postao gradonačelnik Samobora. No po nekima i unutar same stranke kupovina toga stana Iz krugova bivših članova HSS-a, i kupovinu tog stana drže problematičnom, jer Beljak dotad na svim poslovima kojima je radio najvjerojatnije nije mogao od plaće uštedjeti taj iznos za kupovinu stana.

Dakle možda je pred nama nova katastar i imovinska afera koja ovoga puta dolazi iz oporbenih reda. Kako će sve zajedno završiti pokazat će bliska budućnost. No od hrvatskih političara smo navikli na sve i što god novo i kompromitirajuće da se pojavi posebno ne iznenađuje.