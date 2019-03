Prozvani sve demantiraju! Djelatnici institucije o kojoj ovise sve mirovine u državi progovorili za Dnevno!

Djelatnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje još su jednom za naš portal odlučili iznijeti svoju stranu priče o ravnatelju Josipu Aladroviću pozivajući se na kako tvrde zavaravačko priopćenje ravnatelja sa sjednice Upravnog vijeća, a koje je objavljeno na stranicama HZMO-a.

”U njemu ravnatelj HZMO-a Josip Aladrović govori kako je više spisa riješeno nego u prethodnom razdoblju-zahtjeva za mirovinu. Jedino nije ni članovima Upravnog vijeća,ali niti hrvatskoj javnosti, građanima izrijekom odgovorio koliko je ne riješenih spisa u najvećoj područnoj službi HZMO-a, onoj u Zagrebu. Je li riječ o 30000 ili 50000 spisa, te koliko ih nije ni uloženo u posterijuse. Riječ je o više od 40000 spisa”, tvrde djelatnici pitajući se koliko spisa čeka u zagrebačkoj Tvrtkovoj ulici te razmišlja li ravnatelj Aladrović o dvosmjenskom radu referenata, što ne znači povećanje broja referenata već rad u dvjema smjenama.

”Kažu da zastupa mišljenje da referenti rade u dvije smjene,ali broj referenata ne bi povećao. Plaća referenata je oko 3800kn, a plaće na koje ravnatelj HZMO-a Josip Aladrović zapošljava svoje prijateljice i prijatelje su od 8000 kn na više. Referenti koji rade mirovinske spise imaju po 20-30 godina iskustva,a ravnateljevi prijatelji i prijateljice nemaju iskustva.Riječ je o laganju hrvatskoj javnosti i zataškavanju istine. Ravnatelj Josip Aladrović služi se manipulacijama, neka odgovori hrvatskoj javnosti koliko Područna služba u Zagrebu ima ne riješenih spisa,a ne koliko je spisa više riješeno u odnosu na prošolo razdoblje.Koliko ljudi čeka duže od zakonskog roka svoja rješenja o mirovini”, pitaju nezadovoljni radnici nadalje, dodajućži da se u Zavodu odvija niz sumnjivih radnji. Prema njima, ravnatelj je na čelo radne skupine o osnivanju Mirovinskog osiguravajućeg društva imenovao Mirelu Kalcinu, a kako smatraju djelatnici riječ je o njegovoj prijateljici i kolegidi iz perioda kada su oboje radili u Croatia osiguranju.

”Za nju je otvorio radno mjesto i nakon ne završenog probnog roka na jednom radnom mjestu prebačena je na radno mjesto predstojnice Ureda ravnatelja. Mirovinsko osiguravajuće društvo imat će za cilj preuzeti što više radnika koji imaju drugi stup,a mirovine su im se do ove mirovinske reforme mogle isplatiti samo preko jednog jedinog MOD-a koji je bio onaj Reiffeisenov,a kupilo ga je slovensko Triglav osiguranje. Ovako će Mirela Kalcina i Josip Aladrović upravljati s nekoliko milijardi (i HZMO mirovine iz I. stupa i mirovine iz MOD-a II. stup)”, objašnjavaju naši sugovornici kojima također nije jasno kako je moguće da Upravno vijeće Zavoda da formalnu dozvolu Alardoviću, nakon čega je potrebna i dozvola vlade za sklapanje ugovora o ugradnji dizala i radova na obnovi zajedničpke poslovne zgrade HZMO-a i HZZO-a. dogovor je prema radnicima postignut s tvrtkom Graditelji Svratišta.

”Vlasnici zgrade su HZMO i HZZO u omjeru 69,73% i 30,27%, tako da HZMO vodi glavnu riječ o nabavi te usluge građenja. Kako se taj projekt sufinancira novcem EU-a u iznosu 5021664,25kn iz EU-a i 4516108,25kn novca građana RH onda mogu reči da je tu potrebno uključiti USKOK koji u HZMO-u već provodi izvide. Naime, za ovaj milijunski posao javilo se šest tvrtki. Najnižu ponudu dala je tvrtka iz Vukovara s ponudom od 7526219,83 kn bez pdv-a (s pdv-om 9407774,48kn). Tvrtka Graditelj Svratišta dala je ponudu od 7648872,08kn bez pdv-a (s pdv-om 9561090,10). Tvrtka iz Vukovara nije dobila posao iako je imala ponudu 153315,62 kn nižu. Riječ je o perfidnoj situaciji. Tvrtka Graditelj Svratišta dobila je posao jer su dobili malo više bodova zbog “duže” garancije. Da je vrag odnio šalu znaju oni koji znaju da je vlasnik tvrtke Graditelj Svratišta Dragan Radić, poduzetnik iz Rame (BiH), koji je nedavno osnovao Ramsku demokratsku stranku i kao dopredsjednik ušao u koaliciju s HDZ-om (u ramskom kraju -BiH). Negdje u lipnju 2018. na Izbornom Saboru Ramske zajednice Zagreba kao član Upravnog vijeća izabran je Ivo Bulaja-POMOĆNIK RAVNATELJA HZMO-a Josipa Aladrovića. Dragan Radić i Ivo Bulaja istaknuti su članovi ramske zajednice (BiH) u Zagrebu. Kako šećer uvijek dolazi na kraju,ni drugi pomoćnik ravnatelja, koji je radio s ravnateljem Aladrovićem u Croatia osiguranju, nije daleko u zavičajnim krugovima. Dakle SUKOBA INTERESA nema. Vukovarska tvrtka je ipak samo hrvatska tvrtka, iz Vukovara, koja zapošljava sedamdesetak radnika iz hrvatskog Vukovara, i dala je najpovoljniju ponudu”, zaključuju radnici.

Njihovu priču provjerili smo i kod prozvanih u Zavodu, a odgovor prenosimo u potpunosti:

”Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje organizira rad službe u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji propisuju radna prava i obaveze radnika i poslodavca. To se odnosi i na radno vrijeme područnih službi, ureda i ispostava, a radi pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima. Mogući dvosmjenski rad, plaće i ažurnost rješavanja predmeta pitanje je organizacije rada službe.

Na zlonamjerne informacije navodnih djelatnika koje neprestano navodite u upitima posljednjih mjeseci smatramo da se ne trebamo očitovati kao niti o raspravama na internim sastancima tijela Zavoda i dnevno operativnom poslovanju. Sve informacije važne za javnost redovito se komuniciraju kroz dostupne komunikacijske kanale.

Što se tiče odluka Upravnog vijeća Zavoda, djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđeni su Statutom Zavoda. Upravno vijeće ima devet članova (s mandatom od četiri godine) koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to četiri na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav, dva na prijedlog udruga umirovljenika i dva na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, i to jednog iz redova sindikata i jednog iz redova poslodavaca te jednog člana predstavnika radnika Zavoda. Stoga Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije u mogućnosti komentirati niti obrazlagati pojedine odluke Upravnog vijeća, no odluke su javne i objavljuju se na internetskim stranicama Zavoda, pa i Odluka koju navodite u upitu koju Vas pozivamo da proučite”, odgovorili su iz Zavoda iz kojega su i priložili dokument na proučavanje.